98 साल की उम्र में मिला पद्म श्री: जानें कौन हैं 'प्रह्लाद नाटक' के दिग्गज गुरु सीमांचल पात्र
60 से अधिक वर्षों से 'प्रह्लाद नाटक' के विभिन्न पहलुओं में गुरु सीमांचल पात्रा का योगदान अतुलनीय रहा है.
Published : January 26, 2026 at 6:54 PM IST
बेरहामपुर (ओडिशा): वह 98 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, फिर भी न उनका शरीर थका है और न ही उनकी आवाज़ रुकी है. बढ़ती उम्र के साथ उनकी याददाश्त ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा है. हम बात कर रहे हैं 'प्रह्लाद नाटक' के गुरु सीमांचल पात्रा की. जैसे ही वह प्रह्लाद नाटक के बारे में बात करते हैं, उनके मुंह से श्लोक और कहावतें धाराप्रवाह निकलने लगती हैं. वर्षों तक प्रह्लाद का किरदार निभाते रहे हैं. इसी कला के लिए उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
इस अवसर पर ईटीवी भारत से बात करते हुए नाटक गुरु सीमांचल पात्रा ने कहा- "मैं दस साल की उम्र से गंजम के प्रमुख लोक नृत्य प्रह्लाद नाटक में हिस्सा ले रहा हूं. आज 98 साल की उम्र में केंद्र सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार के लिए मेरे नाम की घोषणा की गई है. यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है. अब जीवन में मुझे और क्या चाहिए? यह सम्मान मेरे लिए काफी है."
गंजम जिले के दिगपहंडी ब्लॉक के बामकेई गांव के निवासी एस. सीमांचल पात्रा पिछले 50 से अधिक वर्षों से गंजम और पूरे राज्य में 'प्रह्लाद नाटक' को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने शुरुआत में इस नाटक में एक गायक के रूप में कदम रखा था. बाद में, उन्होंने हिरण्यकश्यप की भूमिका निभाई और कई वर्षों तक एक गुरु के रूप में अनगिनत लोगों को प्रह्लाद नाटक सिखाया.
इस बीच, गंजम से शुरू होकर उन्हें राज्य भर के कई संस्थानों द्वारा पहचान मिली है. उन्हें पूर्व में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है. हालांकि, पद्म श्री पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा ने न केवल उन्हें अपार खुशी दी है, बल्कि इस कला के प्रति उनके प्रेम को और भी मजबूत कर दिया है. उनके नाम की घोषणा से स्थानीय क्षेत्र में भी खुशी की लहर दौड़ गई है. क्षेत्र के लोग पिछले कई वर्षों से इस नाटक गुरु के समर्पण और भक्ति की सराहना कर रहे हैं.
प्रह्लाद नाटक भारत का एक प्रमुख लोक नाटक है. इसका पारंपरिक संगीत, गीत, राग, कहानियाँ, विविध भावनाएं, अभिनय, वेशभूषा, मंच सज्जा, संवाद और पात्र, दर्शकों और शोधकर्ताओं दोनों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. आज, खुले मंच पर होने वाले नाटकों में 'प्रह्लाद नाटक' का एक विशेष स्थान है.
अपने घर की परंपराओं और संस्कृति का पालन करते हुए, सीमांचल पात्रा की बचपन से ही भगवान नृसिंह की पूजा में रुचि थी. दूसरी ओर, उनके पिता सूरा पात्रा स्वयं एक प्रह्लाद नाटक शिक्षक और कलाकार थे. सीमांचल बचपन से ही अपने पिता के नाटकों के प्रति आकर्षित थे, इसलिए उनके पिता ही उनके पहले गुरु और प्रेरणा बने.
उन्होंने सबसे पहले 6 या 7 साल की उम्र में पालुर के गुरु नरसिंह प्रधान (जिन्हें ओडिसी नृत्य का अग्रदूत माना जाता है) से नृत्य सीखा. उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके पिता सूरा पात्रा ने उन्हें प्रह्लाद नाटक में 'प्रह्लाद' की भूमिका निभाने का अवसर दिया. बाद में, उनकी गायन क्षमता को देखते हुए, उन्हें 'सूत्रधार' के गीत गाने का प्रशिक्षण दिया गया.
इसके बाद, लंबे समय तक इस कलाकार ने प्रह्लाद नाटक की विभिन्न शैलियों, नृत्य रूपों, संवाद अदायगी, मंच अभिनय, राजसी व्यवहार, गरिमापूर्ण अभिनय, चतुरी, लय, विभिन्न रसों, रागों और गीतों को प्रह्लाद नाटक के प्रसिद्ध दूसरी पीढ़ी के गुरुओं-गुरु लक्ष्मण सत्पथी और गुरु त्रिनाथ प्रधान से सीखा. उन्होंने खुद को एक शीर्ष श्रेणी के कलाकार के रूप में स्थापित किया. उन्होंने अलग-अलग नाटकों में कई तरह की भूमिकाएं निभाईं, लेकिन 20 साल की उम्र में बोमकेई गांव में मंचित एक नाटक में 'हिरण्यकश्यप' की मुख्य भूमिका निभाकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया.
सीमांचल पात्रा ने 'प्रह्लाद नाटक' के प्रचार-प्रसार के लिए गंजम जिले में अलग-अलग जगहों पर कई अखाड़े (केंद्र और नृत्य संस्थान) स्थापित किए, जहां उन्होंने अनगिनत छात्रों और कलाकारों को प्रशिक्षित किया. उनके कुछ प्रमुख अखाड़ों में नलबंता, हम्मा, खाजीपल्ली, सुकुंधीपल्ली, पद्मपुर और बड़ागढ़ शामिल हैं. आज उनके कई शिष्य खुद प्रसिद्ध गुरु बन चुके हैं, जिनमें गुरु गोकुल प्रधान, वृंदावन प्रधान, दंडपाणि पात्र, गंगा डोरा और नृसिंह बेहरा के नाम शामिल हैं.
इस महान नाट्य कला को बढ़ावा देने और विकसित करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले हैं:
- 1990 में, भारत के राष्ट्रपति ने लोक रंगमंच के प्रचार-प्रसार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 'केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित किया.
- लोक रंगमंच के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें ओडिशा संगीत नाटक अकादमी से "लोक नाट्य सम्मान 1997" प्राप्त हुआ.
- 2024 में, उन्हें ओडिशा की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था और पद्म श्री अरुणा मोहंती द्वारा आयोजित 'धौली कलिंग महासभा' में 'गुरु गंगाधर स्मृति सम्मान-2024' से सम्मानित किया गया.
पद्म श्री पुरस्कार के लिए नाम घोषित होने के बाद, नाटक गुरु सीमांचल पात्रा ने कहा, "इस क्षेत्र के किसी भी थिएटर, संस्थान, कलाकार सभा या गुरु पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना, सबसे अच्छी सीट दिया जाना और मेरा इतना सत्कार किया जाना, मेरे लिए गर्व की बात है. अब इस उम्र के पड़ाव पर, खराब स्वास्थ्य के कारण नाटक के प्रति मेरा उत्साह थोड़ा कम हुआ है, जिससे मुझे दुख होता है. हालांकि, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह महान प्रह्लाद नाटक अपनी परंपरा को जारी रखेगा और और भी बेहतर व अनुशासित बनेगा."
