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नक्सलवाद मुक्त अभियान में बड़ी सफलता, टॉप माओवादी नेता सुक्रू ने डाले हथियार

माओवादी लीडर सुक्रू पिछले कुछ वर्षों से ओडिशा के कंधमाल में काफी सक्रिय था. ओडिशा पुलिस ने उससे सरेंडर करने की अपील की थी.

Odisha's Most Wanted Maoist Leader Surrenders In Kandhamal
नक्सल-मुक्त अभियान में बड़ी सफलता, खूंखार माओवादी नेता सुक्रू ने डाले हथियार (File Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
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भुवनेश्वर: ओडिशा पुलिस को राज्य को माओवादी-मुक्त बनाने के अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है. मोस्टवांटेड माओवादी नेता सुक्रू (Sukru) ने मंगलवार को कंधमाल जिले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. उसके पास से एक AK-47 हथियार भी बरामद हुआ. सुक्रू के साथ चार और माओवादियों ने भी सरेंडर किया. पुलिस ने सुक्रू पर 55 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. राज्य के डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है.

ओडिशा पुलिस ने सुक्रू को गिरफ्तार करने के लिए कई दिनों तक कोशिशें जारी रखीं. उसे पकड़ने पर 55 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. माओवादी लीडर सुक्रू पिछले कुछ वर्षों से कंधमाल में काफी सक्रिय था. उसने आठवीं कंपनी के नाम से एक नया संगठन भी बनाया था. ओडिशा पुलिस की तरफ से सुक्रू से सरेंडर करने की अपील की गई थी.

सुक्रू माओवादी संगठन की राज्य समिति का सदस्य भी था. माना जा रहा है कि उसके सरेंडर के बाद अब ओडिशा में माओवादी संगठन में कोई दूसरा बड़ा लीडर नहीं बचा है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक सभी राज्यों को माओवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य दिया है. ओडिशा पुलिस भी तय तारीख तक राज्य को माओवाद से मुक्त करने की कोशिश कर रही है. राज्य में कुछ ही माओवादी बचे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जोरदार ऑपरेशन चला रही है.

विधानसभा में कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार (23 मार्च) को बताया कि'केंद्र सरकार की सुरक्षा संबंधी व्यय या SRE स्कीम के मुताबिक, अभी राज्य का सिर्फ कंधमाल जिला ही माओवादी प्रभावित जिला माना जाता है. मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, बौध, बलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट और रायगड़ा जिले लेगेसी और थ्रस्ट जिले माने जाते हैं. लेकिन असल में, कंधमाल-कालाहांडी-रायगड़ा जिलों की सीमा से लगे कुछ इलाकों में लगभग 15 माओवादियों की मौजूदगी के अलावा, राज्य के किसी और हिस्से में माओवादी नहीं है.

उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक ओडिशा को पूरी तरह माओवादी-मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

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