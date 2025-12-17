ETV Bharat / bharat

सूडान की 'काल कोठरी' से मौत को मात देकर लौटा ओडिशा का लाल, मां के गले लगकर फूट-फूट कर रोया

भुवनेश्वरः सूडान में 'रैपिड सपोर्ट फोर्सेज' (RSF) द्वारा एक महीने से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखे गए ओडिया युवक आदर्श बेहरा आखिरकार ओडिशा लौट आए हैं. जगतसिंहपुर जिले के कोटकाना गांव के रहने वाले आदर्श के अपहरण के बाद परिवार के लोग चिंतित थे. परिजनों ने सरकार का आभार जताया है.

भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आदर्श का स्वागत उनके माता-पिता ने किया, जो खुशी और भावनाओं से भर गए. जब आदर्श की मां ने अपने बेटे को गले लगाया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, यह पल बेहद भावुक कर देने वाला था. आदर्श, अबू धाबी से हैदराबाद होते हुए आज भुवनेश्वर पहुंचे. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रयासों से आदर्श की ओडिशा वापसी संभव हो पाई.

मीडिया से बात करते हुए आदर्श ने अपने खौफनाक अनुभव को साझा किया. उन्होंने बताया, "मुझे करीब डेढ़ महीने तक बंधक बनाकर रखा गया था. वे मुझे जंगल ले गए और बेरहमी से पीटा. मुझे एक अंधेरी कोठरी में रखा गया था और खाने के लिए सिर्फ ब्रेड और बिस्कुट दिए जाते थे. मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अब घर वापस आकर मैं बहुत आभारी हूं."

आदर्श के पिता, क्षेत्र बेहरा ने कहा, "अपने बेटे को सुरक्षित पाकर हम आज बहुत खुश हैं. पिछले डेढ़ महीने से हमने न कुछ खाया था और न पिया. बेटा इतना कमजोर हो गया था कि उसे देखकर उसकी मां की हालत बिगड़ रही थी. हम सरकार के हमेशा ऋणी रहेंगे."