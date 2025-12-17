सूडान की 'काल कोठरी' से मौत को मात देकर लौटा ओडिशा का लाल, मां के गले लगकर फूट-फूट कर रोया
भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आदर्श का स्वागत उनके माता-पिता ने किया. जब मां ने गले लगाया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.
Published : December 17, 2025 at 7:04 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 8:21 PM IST
भुवनेश्वरः सूडान में 'रैपिड सपोर्ट फोर्सेज' (RSF) द्वारा एक महीने से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखे गए ओडिया युवक आदर्श बेहरा आखिरकार ओडिशा लौट आए हैं. जगतसिंहपुर जिले के कोटकाना गांव के रहने वाले आदर्श के अपहरण के बाद परिवार के लोग चिंतित थे. परिजनों ने सरकार का आभार जताया है.
भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आदर्श का स्वागत उनके माता-पिता ने किया, जो खुशी और भावनाओं से भर गए. जब आदर्श की मां ने अपने बेटे को गले लगाया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, यह पल बेहद भावुक कर देने वाला था. आदर्श, अबू धाबी से हैदराबाद होते हुए आज भुवनेश्वर पहुंचे. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रयासों से आदर्श की ओडिशा वापसी संभव हो पाई.
मीडिया से बात करते हुए आदर्श ने अपने खौफनाक अनुभव को साझा किया. उन्होंने बताया, "मुझे करीब डेढ़ महीने तक बंधक बनाकर रखा गया था. वे मुझे जंगल ले गए और बेरहमी से पीटा. मुझे एक अंधेरी कोठरी में रखा गया था और खाने के लिए सिर्फ ब्रेड और बिस्कुट दिए जाते थे. मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अब घर वापस आकर मैं बहुत आभारी हूं."
आदर्श के पिता, क्षेत्र बेहरा ने कहा, "अपने बेटे को सुरक्षित पाकर हम आज बहुत खुश हैं. पिछले डेढ़ महीने से हमने न कुछ खाया था और न पिया. बेटा इतना कमजोर हो गया था कि उसे देखकर उसकी मां की हालत बिगड़ रही थी. हम सरकार के हमेशा ऋणी रहेंगे."
आदर्श परिवार के बड़े बेटे हैं, उनका एक छोटा भाई और एक बहन है. आदर्श की पत्नी सस्मिता बेहरा और उनके दो बेटे भी उन्हें घर ले जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे. सस्मिता ने कहा, "यह सब एक बुरे सपने जैसा लगता है. भगवान की कृपा से वह आज सुरक्षित घर पहुंच गए हैं. जब वह 2022 में सूडान गए थे, तब मेरा बड़ा बेटा पांच साल का था और छोटा बेटा सिर्फ 12 दिन का था. बच्चे भी अपने पिता को साथ पाकर बहुत खुश हैं."
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सूडान में एक महीने से अधिक समय तक बंधक बनाए गए आदर्श कुमार बेहरा की सुरक्षित वापसी पर खुशी जताई है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय और सूडान में भारतीय दूतावास को धन्यवाद दिया. जगतसिंहपुर के रहने वाले आदर्श का सूडान के दारफुर क्षेत्र में आरएसएफ (RSF) मिलिशिया ने अपहरण कर लिया था.
इसे भी पढ़ेंः