तमिलनाडु में ओडिशा के युवक की मौत की खबर महज अफवाह, IG बोले- 'भाषा या क्षेत्र की वजह से नहीं हुआ हमला'

चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुत्तनी में ओडिशा के एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था. यह मामला तूल पकड़ लिया है. इस बीच सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली कि ओडिशा के युवक की मौत हो गयी. सोशल मीडिया पर चल रही मौत की खबरों को तमिलनाडु सरकार ने पूरी तरह भ्रामक और गलत बताया है. वहीं, आईजी आसरा गर्ग ने मामले को नया मोड़ देते हुए स्पष्ट किया कि यह हमला युवक के उत्तर भारतीय होने के कारण नहीं, बल्कि आपसी विवाद में हुआ था.

तमिलनाडु सरकार की फैक्ट-फाइंडिंग (तथ्य जांच) टीम ने ओडिशा के युवक की मौत की खबर का खंडन किया. इस संबंध में, टीम ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, "27 दिसंबर, 2025 को तिरुत्तनी रेलवे क्वार्टर के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किए गए ओडिशा के व्यक्ति की मौत की खबर झूठी है. पीड़ित को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी."

इसी तरह, उत्तर क्षेत्र के महानिरीक्षक (IG) आसरा गर्ग ने चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "ओडिशा के युवक पर हमला इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वह उत्तर भारतीय राज्य से था. इसका कोई सबूत नहीं है. युवक ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ लड़कों ने उससे यह पूछने के बाद हमला किया कि वह उन्हें क्यों घूर रहा था. अब इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है."

क्या है घटना

तिरुत्तनी रेलवे स्टेशन के पास कुछ लड़कों ने ओडिशा के युवक के साथ मारपीट की. इस हमले में ओडिशा का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. तिरुत्तनी रेलवे स्टेशन के बाहर पड़ा मिला. जनता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, एक 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से जख्मी को तिरुत्तनी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां 27 दिसंबर को उसे प्राथमिक उपचार दिया गया.

इसके बाद, डॉक्टरों की सलाह पर उसे आगे के इलाज के लिए फिर से 108 एम्बुलेंस के जरिए तिरुवल्लूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया. युवक को ठीक शाम 4:50 बजे तिरुवल्लूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका गहन उपचार किया. इसके बाद, डॉक्टरों ने उसे आगे के इलाज के लिए 28 दिसंबर को दोपहर 1:55 बजे चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया.