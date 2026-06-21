ETV Bharat / bharat

त्रिशूर : ओडिशा के युवक की पीट-पीटकर हत्या, छह गिरफ्तार

पीड़ित युवक पर आठ लोगों के गैंग ने जानलेवा हथियारों से हमला किया, जिसमें उसके सिर चोट आने से उसकी मौत हो गई.

The young man was beaten to death.
युवक को पीट-पीटकर मार डाला. (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 21, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

त्रिशूर (केरल): एक चौंकाने वाली घटना में, केरल के त्रिशूर के एक रिहायशी इलाके में किराए के मकान में प्रवासी मजदूरों द्वारा चलाए जा रहे एक अवैध वेश्यालय में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

इस बारे में पुलिस ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान ओडिशा के धनपत नाइक (27) के रूप में हुई है. युवक के सिर में गंभीर चोटों की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

त्रिशूर ईस्ट पुलिस ने असम और ओडिशा की चार महिलाओं और दो पुरुषों समेत छह लोगों को हिरासत में लिया है. आठवें आरोपी को पकड़ने के लिए इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो अभी फरार है.

पुलिस ने बताया कि धनपत और उसके तीन दोस्त, जो एमजी रोड पर एक होटल में काम करते थे, गुरुवार रात करीब 10 बजे कुरुप्पम रोड पर कोराप्पाथ लेन के पास किराए के घर पर आए थे.

यह जगह खास तौर पर ओडिशा के रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बनाई गई थी. पुलिस ने बताया कि झड़प के बाद, धनपत और उसके दोस्तों ने कथित तौर पर "खराब सर्विस" की शिकायत की और बिना पैसे दिए जाने की कोशिश की, जिससे युवकों और कोठे के संचालकों के बीच बहस शुरू हो गई.

बढ़ते झगड़े के बीच, आठ लोगों के एक गैंग ने उन्हें घसीटकर वापस कोठे पर ले जाकर जानलेवा हथियारों से बुरी तरह हमला किया. हमले के दौरान धनपत के सिर पर गंभीर चोटें आईं.

लोगों की बदनामी के डर से, उन युवाओं ने उस रात किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया, और न ही उन्होंने तुरंत मेडिकल मदद ली. लेकिन, शुक्रवार को जब धनपत की हालत बिगड़ी, तो उसके दोस्त उसे त्रिशूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले गए, जहां रविवार सुबह हैमरेज के कारण उसकी मौत हो गई.

जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि गैंग ने देह व्यापार का नेटवर्क चलाने के लिए त्रिशूर के एक रहने वाले की दो मंज़िला बिल्डिंग किराए पर ली थी. इसके बाद हुई छापेमारी में छह प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक पहले ही असम भाग गया है.

ये भी पढ़ें- गुजरात में पेट्रोल पंप और रियल एस्टेट कारोबारी के घर ढाई करोड़ की डकैती, घर के भेदी को ढूंढ रही पुलिस

TAGGED:

THRISSUR EAST POLICE
ILLICIT BROTHEL
THRISSUR KERALA
युवक की पीट पीटकर हत्या
MIGRANT BEATEN TO DEATH IN KERALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.