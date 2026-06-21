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त्रिशूर : ओडिशा के युवक की पीट-पीटकर हत्या, छह गिरफ्तार

त्रिशूर (केरल): एक चौंकाने वाली घटना में, केरल के त्रिशूर के एक रिहायशी इलाके में किराए के मकान में प्रवासी मजदूरों द्वारा चलाए जा रहे एक अवैध वेश्यालय में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

इस बारे में पुलिस ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान ओडिशा के धनपत नाइक (27) के रूप में हुई है. युवक के सिर में गंभीर चोटों की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

त्रिशूर ईस्ट पुलिस ने असम और ओडिशा की चार महिलाओं और दो पुरुषों समेत छह लोगों को हिरासत में लिया है. आठवें आरोपी को पकड़ने के लिए इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो अभी फरार है.

पुलिस ने बताया कि धनपत और उसके तीन दोस्त, जो एमजी रोड पर एक होटल में काम करते थे, गुरुवार रात करीब 10 बजे कुरुप्पम रोड पर कोराप्पाथ लेन के पास किराए के घर पर आए थे.

यह जगह खास तौर पर ओडिशा के रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बनाई गई थी. पुलिस ने बताया कि झड़प के बाद, धनपत और उसके दोस्तों ने कथित तौर पर "खराब सर्विस" की शिकायत की और बिना पैसे दिए जाने की कोशिश की, जिससे युवकों और कोठे के संचालकों के बीच बहस शुरू हो गई.