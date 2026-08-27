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सूटकेस में महिला के मिले अंग का मामला : सास बोली- सोने और पीएफ के लिए हुई बहू की हत्या

ओडिशा की महिला के अंग सूटकेस में मिलने पर उसकी सास ने कहा कि पीएफ व सोने के लिए उसकी हत्या की गई.

Hazmat Nisha
हजमत निशा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 2:31 PM IST

4 Min Read
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जगतसिंहपुर (ओडिशा) : तमिलनाडु एक्सप्रेस में सूटकेस में ओडिशा की महिला के मिले शरीर के अंगों की जांच पुलिस कर रही है. इस सिलसिले में पुलिस महिला की हत्या और उसके शरीर के टुकड़े करने के शक में एक कपल की तलाश कर रही है.

हालांकि घटना के दो सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कपल का कोई पता नहीं चल सका है. दूसरी तरफ चेन्नई पुलिस की एक स्पेशल टीम ने जगतसिंहपुर जिले समेत ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर तलाशी ली है.

वहीं मृतक महिला हयातुना निशा की सास हजमत निशा ने हत्या के बारे में बताया कि रुपये और सोने की लालच में उसकी बहू की हत्या की गई. उन्होंने बताया कि बहू हयातुना निशा दस साल से चेन्नई में एक कंपनी में काम कर रही थी.

वह पहले की कंपनी की नौकरी छोड़कर दूसरे कंपनी में काम करने लगी थी. साथ मृत महिला को पहले की कंपनी से ईपीएफ के तौर पर 4 लाख रुपये मिले, जिसके लिए वह पहले से काम करती थी.

उन्होंने बताया कि उसके पास 4 लाख रुपये के साथ-साथ बहुत सारे सोने के गहने भी थे. उन्होंने शक जताया कि उसके साथ रहने वाले कपल ने पैसे और सोने के गहनों के लालच में उनकी बहू की हत्या कर दी. हजमत ने कहा कि चेन्नई पुलिस ने इस घटना में मृतक महिला के बेटे से भी पूछताछ की है.

इस बारे में जगतसिंहपुर एसडीपीओ ने कहा कि जगतसिंहपुर पुलिस को चेन्नई में हुई हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है. हालांकि पुलिस इस घटना पर नजर बनाए हुए है. इसी क्रम में चेन्नई पुलिस की एक टीम ने रविवार को ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की.

हत्या के बाद शव को टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दिया गया था. मृतक महिला जगतसिंहपुर जिले की 38 वर्षीय हयातुन निशा है. उसका क्षत-विक्षत शव सबसे पहले 5 अगस्त को तमिलनाडु एक्सप्रेस में मिला था.

इसके बाद आगरा जीआरपी ने जांच और तलाशी ली और गुडुवनचेरी चेन्नई में उसके किराए के घर के बारे में जानकारी मिली. पिछले शुक्रवार को उस घर से कुछ और बॉडी पार्ट्स बरामद हुए. निशा चेन्नई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी. वह असम के माणिक उद्दिन लस्कर और ओडिशा की भगवती माझी नाम के एक कपल के साथ किराए के घर में रह रही थी.

5 अगस्त को आगरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टाफ ने ट्रेन नंबर 12621 के पिछले जनरल कोच से एक लाल ट्रॉली बैग बरामद किया. बैग में शरीर के सड़े-गले और कटे हुए हिस्से थे. आगरा रेलवे पुलिस ने केस दर्ज किया और बरामद बॉडी की पहचान हयातुना निशा के तौर पर हुई.

आगरा से मिले सुरागों के आधार पर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की जीआरपी और आरपीएफ की अपराध खुफिया शाखा ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 के सीसीटीव फुटेज की जांच की.

फुटेज के आधार पर, 3 अगस्त को रात करीब 10 बजे एक आदमी और एक औरत को तमिलनाडु एक्सप्रेस में चढ़ते देखा गया. बैग आगरा में मिले बैग जैसा ही था. बाद में पता चला कि दोनों संदिग्ध ट्रेन से उतर गए थे. पिछले शुक्रवार को जांचकर्ता ने चेन्नई के गुडुवंचेरी में मसुथी स्ट्रीट पर संदिग्ध व्यक्ति के किराए के घर पर छापा मारा और स्थानीय पुलिस को जानकारी दी.

घर की तलाशी के दौरान, स्थानीय पुलिस को एक बड़े बक्से में बॉडी के कुछ और हिस्से मिले. इस घटना के बाद चेन्नई पुलिस एक स्पेशल टीम के साथ जगतसिंहपुर पहुंची, क्योंकि उसे शक था कि आरोपी ओडिशा भाग गया है.

ये भी पढ़ें- आगरा में सूटकेस में ओडिशा की महिला के शरीर के अंग मिले थे, तमिलनाडु पुलिस ने संदिग्ध हत्यारों के घर का पता लगाया

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