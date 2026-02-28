ETV Bharat / bharat

दुष्कर्म के बाद युवती को चौथी मंजिल से दिया धक्का, बॉयफ्रेंड और झारखंड का युवक गिरफ्तार

ओडिशा के पारादीप में यह घटना हुई, जब युवती अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी. एक दिन में दो लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

Odisha woman raped twice same day, then thrown from rooftop, Boyfriend, Jharkhand Man Arrested
दुष्कर्म के बाद युवती को चौथी मंजिल से दिया धक्का (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 28, 2026 at 11:26 AM IST

3 Min Read
पारादीप/जगतसिंहपुर (ओडिशा): जगतसिंहपुर जिले की पुलिस ने पारादीप शहर के बाहरी इलाके तारिणी गडा (Tarini Gada) में एक युवती की हत्या का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने युवती से दुष्कर्म करने के बाद चार मंजिला इमारत की छत से धक्का देने वाले आरोपी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है.

एसपी अंकित वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस ने अभयचंदपुर थाना क्षेत्र के तहत ढिंकिया के सोमनाथ ओझा (31) और झारखंड के शुभम कुमार सिंह (24) नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, जगतसिंहपुर के तिरतोल इलाके की मृतक युवती लंबे समय से अपने बॉयफ्रेंड सोमनाथ ओझा के साथ रिलेशनशिप में थी. 22 फरवरी को, युवती अपने परिवार को यह कहकर घर से निकली कि वह सरला मंदिर जा रही है, लेकिन इसके बजाय वह सोमनाथ से मिलने चली गई और उससे जल्द शादी करने का आग्रह किया. हालांकि, सोमनाथ ने शादी की बात टाल दी और फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद, उसने उसे रहमा बाजार में बेसहारा हालत में छोड़ दिया और भाग गया.

पुलिस के मुताबिक, जब वह रहमा बाजार में परेशान हालत में पड़ी थी, तो झारखंड के शुभम कुमार सिंह ने उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दी और उसे पारादीप ले आया. वहां, उसने कथित तौर पर रात में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और बाद में उसे एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से धक्का देकर मार डाला. फिर वह सबूत मिटाने की कोशिश में मौके से भाग गया. युवती की लाश 23 फरवरी की सुबह मिली.

पुलिस ने शुरू में दोनों आरोपियों को 23 फरवरी को हिरासत में लिया था और 27 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उसी दिन, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

नवीन पटनायक ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री और BJD अध्यक्ष नवीन पटनायक ने इस घटना की निंदा की और हाल ही में हुई दुष्कर्म की घटनाओं की शिकार महिला और अन्य पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की.

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "और कितनी बेगुनाह जानें जाएंगी? कम उम्र की लड़कियों से लेकर दिव्यांग लड़कियों तक, कोई भी सुरक्षित नहीं है. तो, क्या राज्य में अभी भी कानून का राज है? अंगुल के कन्हारी, संबलपुर के कुचिंडा और पारादीप से आ रही घिनौनी वारदातों की खबरें बहुत परेशान करने वाली हैं. चारों ओर असुरक्षा!"

पूर्व मुख्यमंत्री पटनायक ने आगे कहा, "सरकार महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर लंबे-चौड़े भाषण देती है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत चिंताजनक है. दिन के उजाले में भी डर का माहौल बना रहता है. ऐसी बुरी घटनाओं के बार-बार होने के बावजूद, कोई भी उचित और सख्त कार्रवाई न करने से अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है. सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और राज्य में कानून का राज बनाए रखने के लिए तेजी से कदम उठाने चाहिए."

वहीं, इस घटना के बाद, विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल (BJD) के नेताओं ने एएसपी से मुलाकात की और जिले में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का मुद्दा उठाया. BJD की जिला महिला अध्यक्ष लोरा महापात्रा ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

