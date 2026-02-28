ETV Bharat / bharat

दुष्कर्म के बाद युवती को चौथी मंजिल से दिया धक्का, बॉयफ्रेंड और झारखंड का युवक गिरफ्तार

पारादीप/जगतसिंहपुर (ओडिशा): जगतसिंहपुर जिले की पुलिस ने पारादीप शहर के बाहरी इलाके तारिणी गडा (Tarini Gada) में एक युवती की हत्या का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने युवती से दुष्कर्म करने के बाद चार मंजिला इमारत की छत से धक्का देने वाले आरोपी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है.

एसपी अंकित वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस ने अभयचंदपुर थाना क्षेत्र के तहत ढिंकिया के सोमनाथ ओझा (31) और झारखंड के शुभम कुमार सिंह (24) नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, जगतसिंहपुर के तिरतोल इलाके की मृतक युवती लंबे समय से अपने बॉयफ्रेंड सोमनाथ ओझा के साथ रिलेशनशिप में थी. 22 फरवरी को, युवती अपने परिवार को यह कहकर घर से निकली कि वह सरला मंदिर जा रही है, लेकिन इसके बजाय वह सोमनाथ से मिलने चली गई और उससे जल्द शादी करने का आग्रह किया. हालांकि, सोमनाथ ने शादी की बात टाल दी और फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद, उसने उसे रहमा बाजार में बेसहारा हालत में छोड़ दिया और भाग गया.

पुलिस के मुताबिक, जब वह रहमा बाजार में परेशान हालत में पड़ी थी, तो झारखंड के शुभम कुमार सिंह ने उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दी और उसे पारादीप ले आया. वहां, उसने कथित तौर पर रात में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और बाद में उसे एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से धक्का देकर मार डाला. फिर वह सबूत मिटाने की कोशिश में मौके से भाग गया. युवती की लाश 23 फरवरी की सुबह मिली.

पुलिस ने शुरू में दोनों आरोपियों को 23 फरवरी को हिरासत में लिया था और 27 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उसी दिन, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.