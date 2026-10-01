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ओडिशा : बंदूक की नोक पर नकाबपोश ने युवती के साथ किया रेप

नयापल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्र की घटना. ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर (ओडिशा) : राजधानी में बंदूक की नोक पर एक युवती के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया है. इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही आरोपी को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं.