ओडिशा : बंदूक की नोक पर नकाबपोश ने युवती के साथ किया रेप
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बंदूक की नोक पर दुष्कर्म के मामले में पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुटी है.
Published : October 1, 2026 at 2:44 PM IST
भुवनेश्वर (ओडिशा) : राजधानी में बंदूक की नोक पर एक युवती के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया है. इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही आरोपी को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं.
बताया जाता है कि आरोपी नकाबपोश था, इस वजह से पुलिस को उसकी शिनाख्त करने में थोड़ा समय लग रहा है. घटना बुधवार रात को नयापल्ली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बेहेरा साही इलाके में हुई. मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
आरोपी के नकाब लगाने से उसे पकड़ना चुनौती बना
हालांकि आरोपी ने नकाब लगाकर अपनी पहचान छिपाई है, इस वजह से उसको पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. पुलिस की एक टीम स्थानीय क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.
अनजान व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया
डीसीपी ऑफिस की तरफ से मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने कल रात नयापल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उसने आरोप लगाया कि एक अनजान आदमी उसके किराए के घर में घुस आया और उसके साथ रेप किया.
किराए के मकान में बहन के साथ रहती है पीड़िता
पीड़िता अपनी बड़ी बहन के साथ किराए के मकान में रहती है, जबकि मकान मालिक पहली मंजिल पर रहता है. आरोप है कि आरोपी ने बंदूक या खिलौना बंदूक दिखाकर उसे धमकाया. घटना की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.
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