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ओडिशा: पशु चिकित्सक और स्वयंसेवक का नेक मिशन, बेजुबानों की सेवा के लिए समर्पित जीवन

ओडिशा: पशु चिकित्सक और स्वयंसेवक का नेक मिशन, बेजुबानों की सेवा के लिए समर्पित जीवन ( Etv Bharat )

जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब डायग्नोस्टिक सुविधाएं काफी हद तक सिर्फ मूत्र और मल के नमूनों की जांच तक ही सीमित थीं. तब से पशु चिकित्सा में तकनीक और आधुनिक डायग्नोस्टिक सिस्टम के कारण एक बड़ा बदलाव आया है. फिर भी, उनका मानना है कि कोई भी उपकरण किसी जानवर के व्यवहार को समझने की पशु चिकित्सक की क्षमता की जगह नहीं ले सकता.

ओडिशा के दो पशु प्रेमियों ने दया को आवारा जानवरों को बचाने के मिशन में बदल दिया. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "पशु चिकित्सा सिर्फ एक पेशा नहीं है; यह अवलोकन, धैर्य और सहानुभूति पर बना एक रिश्ता है. आप तब तक जानवरों का इलाज नहीं कर सकते जब तक कि आप उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ न जाएं. वे बोल नहीं सकते, इसलिए हमें उनकी मुद्रा (posture), व्यवहार और हाव-भाव को देखकर उनकी समस्याओं को समझना होगा."

आज, वह अनुभव शेल्टर में बहुत कीमती है, जहां कई जानवर वाहनों की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल होने के बाद या सड़कों पर लावारिस छोड़ दिए जाने के बाद पहुंचते हैं.

निरंजन साहू अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 23 अगस्त 1982 को एक जूनियर पशु चिकित्सक के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हुए. उन्होंने अपने करियर के पहले छह साल कोरापुट जिले में बिताए और बाद में जाजपुर के सुकिंदा, गंजम के सोरदा, पुरी के काकटपुर, नयागढ़ के रनपुर, भद्रक के धामनगर और कटक जिले के बांकी में अपनी सेवाएं दीं. वह 31 जनवरी 2018 को बांकी में उप-विभागीय पशु चिकित्सा अधिकारी के पद से रिटायर हुए. रिटायरमेंट ने भले ही उनके सरकारी करियर को समाप्त कर दिया हो, लेकिन यह उन्हें उन जानवरों से अलग नहीं कर पाया जिनकी उन्होंने दशकों तक सेवा की थी.

उन्होंने कहा, "अगर मैं सुबह उठकर जानवरों की देखभाल न करूं, तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता," और उन्होंने अपनी इस प्रतिबद्धता को संक्षेप में बताया, जो उनके पेशेवर करियर के खत्म होने के बाद भी जारी है.

जानवर बोल नहीं सकते या यह नहीं बता सकते कि उन्हें कहां दर्द हो रहा है. हालांकि, दशकों के अनुभव में साहू ने उनकी आंखों, हरकतों और व्यवहार को पढ़ना सीख लिया है—ये ऐसे संकेत हैं जो अक्सर वह सब बयां कर देते हैं जो शब्द नहीं कर पाते.

एक रोग की पहचान और इलाज करता है, जबकि दूसरा जानवरों को बचाता है, उन्हें आश्रय देता है और उनकी देखभाल करके उन्हें फिर से स्वस्थ बनाता है.

इन, दो नेक लोगों ने 'जानवरों' की सेवा की अपनी यात्रा कैसे शुरू की? भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में एक पशु आश्रय चलाने वाले संगठन, 'पीपल फॉर एनिमल्स' (People for Animals) से लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण, दोनों एक-दूसरे के सहायक थे. जहां डॉ. साहू ने अपने दम पर जानवरों का इलाज करना जारी रखा और अक्सर अपनी जेब से पैसे खर्च किए, वहीं पाधी ने अविवाहित रहने और अपना जीवन तथा अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन जानवरों को समर्पित करने का फैसला किया, जिनकी देखभाल करने वाला कोई दूसरा नहीं था.

करीब 45 वर्षों से, रिटायर्ड पशु चिकित्सक डॉ. साहू जानवरों का इलाज कर रहे हैं. जबकि पाधी पिछले 27 वर्षों से स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं. वह कहते हैं घायल जानवरों की जान बचाना ही उनके इस दुनिया में आने का मकसद था. वे जानवरों के भोजन और दवाइयों का भी इंतजाम करते हैं और उन्हें जीवन का एक और मौका देने में मदद करते हैं.

भुवनेश्वर: डॉ. निरंजन साहू सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए, लेकिन उनके अंदर की करुणा ने उन्हें सेवा करने के लिए प्रेरित किया. दूसरे, दुर्गा प्रसाद पाधी ने शादी न करने का फैसला किया क्योंकि उनके पास समय नहीं था, क्योंकि वे अपनी पूरी जिंदगी आवारा जानवरों की देखभाल करने में खुशी-खुशी लगे रहे. डॉ. साहू और पाधी का एक साथ आना बिना किसी वजह के नहीं था: दोनों का दिल बेजुबान जानवरों के लिए धड़कता था और दोनों ने ही इस नेक काम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का फैसला किया.

बीते वर्षों में पारिवारिक जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आईं, लेकिन इनमें से कोई भी उन्हें उनके काम से दूर नहीं कर सका. उन्होंने आगे कहा, 'मैंने पारिवारिक जरूरतों या स्वास्थ्य समस्याओं को आड़े आने दिए बिना खुद को इन बेजुबान जानवरों के लिए समर्पित कर दिया है. यहां तक कि जब मैं शहर से बाहर यात्रा करता हूं, तब भी मैं ऑनलाइन जुड़ा रहता हूं और पैरा-पशुचिकित्सकों (Paravets) का मार्गदर्शन करता हूं कि अलग-अलग जानवरों को कौन सी दवा और भोजन दिया जाना चाहिए."

पीपल फॉर एनिमल्स संगठन के सदस्य और स्वयंसेवक (ETV Bharat)

साहू अपनी पत्नी और दो बेटों को श्रेय देते हैं जिन्होंने उन्हें यह काम जारी रखने की आजादी और ताकत दी. उन्होंने कहा, "भगवान की कृपा से, मेरे परिवार ने मुझे कभी जानवरों की सेवा करने से नहीं रोका. मेरी पत्नी और दो बेटों ने हमेशा मेरा साथ दिया है. उनके बिना, यह संभव नहीं होता."

दूसरी ओर, पाधी का रास्ता ओडिशा की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक, 1999 के महाचक्रवात (Super Cyclone) से आकार पा रहा था. पाधी को बचपन से ही पशुओं और पक्षियों से लगाव था. जानवरों के बीच बड़े होने से उन्हें उनके व्यवहार और इंसानों पर उनकी निर्भरता को समझने में मदद मिली. लेकिन चक्रवाती तूफान से हुई तबाही ने ही उनके इस लगाव को जीवनभर के एक मिशन में बदल दिया.

दुर्गा प्रसाद पाधी (ETV Bharat)

आपदा के बाद, वह स्वयंसेवी संगठनों में शामिल हो गए और जगतसिंहपुर तथा केंद्रपाड़ा जिलों की यात्रा की, जहां उन्होंने पशु-पक्षियों को बचाया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की. उस समय उन्हें पशु चिकित्सा का बहुत कम ज्ञान था, लेकिन उन्होंने चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाले लोगों की सहायता की.

27 से अधिक वर्षों के बाद भी, वह इस नेक काम को जारी रखे हुए हैं. पाधी ने कहा, "शुरुआत में, घायल कुत्तों को बचाते समय मुझे डर लगता था. लेकिन अब मुझे वह डर महसूस नहीं होता." वर्षों के अनुभव ने उन्हें सिखाया है कि किसी घायल जानवर की आक्रामकता अक्सर दर्द और डर से पैदा होती है, न कि शत्रुता से.

उन्होंने कहा, "जानवर भी प्यार की तलाश करते हैं. चाहे वह कुत्ता हो या कोई अन्य जानवर, वे आमतौर पर डर के कारण हमला करते हैं. वास्तव में, वे हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा हैं."

शेल्टर में लाए जाने वाले जानवर अक्सर बहुत दयनीय स्थिति या संकट में होते हैं. इनमें से कुछ वाहनों की चपेट में आ चुके होते हैं, जबकि अन्य गहरे घावों से पीड़ित होते हैं या उन्हें सड़क के किनारे गंभीर स्थिति में छोड़ दिया गया होता है. पाधी की जिम्मेदारी उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करने के साथ शुरू होती है. इसके बाद, वह शेल्टर में उनके भोजन, दवाओं, रहने की व्यवस्था और निरंतर देखभाल की देखरेख करते हैं.

शेल्टर में जानवरों की देखभाल करते हुए पीपल फॉर एनिमल्स संगठन के सदस्य (ETV Bharat)

गंजम जिले के बुगुड़ा में जन्मे पाधी अब भुवनेश्वर में अपने परिवार के साथ रहते हैं. वह अपनी आजीविका चलाने और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते हैं. हालांकि, उनके लिए कमाई का मतलब सिर्फ अपनी निजी जरूरतों को पूरा करना नहीं है. वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन जानवरों पर खर्च करते हैं जिनके कोई मालिक या परिवार नहीं हैं जो उनकी देखभाल करें.

उनके इस संकल्प ने उनके जीवन के सबसे निजी फैसले को भी तय किया है. पाधी ने शादी न करने का फैसला किया है ताकि वे अपना पूरा जीवन जानवरों की भलाई के लिए समर्पित कर सकें.

पाधी ने कहा, "मैंने 1999 के महाचक्रवात के दौरान एक वॉलंटरी संगठन से जुड़कर औपचारिक रूप से इस सेवा की शुरुआत की थी. हमने जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा में जानवरों और पक्षियों को बचाया और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया. उस समय मुझे उनके इलाज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं उनके इलाज में मदद करता था. मैंने तब से लेकर आज तक इस काम को जारी रखा है."

उन्होंने कहा कि उनके इस लंबे सफर में उनके परिवार का समर्थन बहुत अहम रहा है. उन्होंने कहा, "परिवार के सहयोग के बिना जानवरों की सेवा करना संभव नहीं है. मैं अपने परिवार वालों के समर्थन की वजह से ही यहां तक पहुंच पाया हूं."

पीपल फॉर एनिमल्स संगठन 1999 से भुवनेश्वर के बाहरी इलाकों में काम कर रहा है, जिसने शुरुआत में मवेशियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था. तब से इसके काम का विस्तार हुआ है और अब इसमें कुत्ते, बिल्लियां और कई अन्य पालतू तथा घायल जानवर शामिल हैं. यह शेल्टर वर्तमान में 400 से अधिक मवेशियों की देखभाल करता है, जिसमें उनके भोजन और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है. संगठन से जुड़े 20 से अधिक सदस्यों ने पशु कल्याण को एक मिशन के रूप में अपनाया है, जबकि सैकड़ों वॉलंटियर संगठन के बचाव और देखभाल कार्यों में मदद करते हैं.

डॉ. साहू करीब एक दशक से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और शेल्टर में जानवरों की स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रख रहे हैं. पाधी शेल्टर के प्रबंधन का काम देखते हैं और भोजन, दवाओं तथा अन्य आवश्यक चीजों की व्यवस्था की निगरानी करते हैं.

'पीपल फॉर एनिमल्स' के सचिव जीबन बल्लभ दास ने कहा कि इन दोनों ने संगठन में बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है. दास ने कहा, "डॉ. निरंजन साहू शेल्टर में सभी जानवरों की स्वास्थ्य समस्याएं देखते हैं. गंभीर मामलों में, हम सरकारी पशु अस्पतालों से मदद लेते हैं. वह लगभग 10 वर्षों से इस संगठन से जुड़े हुए हैं."

पाधी के योगदान के बारे में बताते हुए दास ने कहा, "दुर्गा बाबू शेल्टर का प्रबंधन करते हैं और जानवरों के भोजन, दवाइयों तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था की देखरेख करते हैं. वह दुर्घटना में घायल हुए जानवरों को सुरक्षित बचाते हैं, उन्हें शेल्टर लाते हैं और उनके इलाज की व्यवस्था करते हैं."

जानवरों को भी इंसानों की तरह ही जीने का समान अधिकार है, फिर भी मवेशियों, कुत्तों और बिल्लियों को उनके मालिकों द्वारा अक्सर बेसहारा छोड़ दिया जाता है. अपने हाल पर जीने के लिए मजबूर, इनमें से कई जानवर भूख, बीमारी और सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं. इस उदासीनता के खिलाफ डॉ. साहू और पाधी जैसे लोग खड़े हैं. डॉ. साहू अपने लंबे चिकित्सा अनुभव के साथ जानवरों की मदद करते हैं; तो पाधी अपना समय, कमाई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता समर्पित करते हैं. उनके सफर भले ही अलग हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है - यह सुनिश्चित करना कि बेजुबान जानवरों के दर्द को महसूस किया जाए.

पीपल फॉर एनिमल्स का एक हेल्पलाइन नंबर - 9437114889 भी है, भुवनेश्वर में गंभीर रूप से घायल जानवरों और पक्षियों के बचाव और इलाज के लिए इस पर संपर्क किया जा सकता है.

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