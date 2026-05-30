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ओडिशा की आदिवासी लड़की को दो बार बेचा गया, यूपी में दो साल तक होता रहा शोषण... क्या है मामला

मानव तस्करी और यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया, जब पीड़िता 18 मई को किसी तरह बदमाशों के चंगुल से भागने में सफल रही.

Odisha minor girl raped
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 5:42 PM IST

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ढेंकानाल (ओडिशा): ढेंकानाल जिले से मानव तस्करी और प्रताड़ना की एक बेहद हृदय विदारक घटना सामने आई है. जिले की नाबालिग आदिवासी लड़की को कथित रूप से नौकरी का झांसा देकर दो बार बेचा गया. उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में दो साल से अधिक समय तक उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण हुआ और अमानवीय प्रताड़ना दी गई.

कैसे मामला सामने आया

मानव तस्करी और लंबे समय तक चले यौन उत्पीड़न की यह बेहद परेशान करने वाली घटना तब सामने आई, जब पीड़िता 18 मई को किसी तरह बदमाशों के चंगुल से भागने में सफल रही. वह ढेंकानाल जिले के कामाख्यानगर स्थित अपने घर पहुंची, जहां उसने 23 मई को स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने बताया कि लड़की की चिकित्सकीय जांच (मेडिकल परीक्षण) करा ली गई है. सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. ढेंकानाल के एसपी अभिनव सोनकर ने बताया कि पहचान किए गए आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस टीमों को झांसी भेजा गया है.

कैसे बनी शिकार

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने पीड़िता के घर जाकर उससे मुलाकात की. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने बताया कि पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई. पीड़िता के मुताबिक, बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी. उसके सौतेले पिता ने मां की बिल्कुल परवाह नहीं की, जिससे मां काफी बीमार रहने लगीं.

पीड़िता को अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात कंकाडाहाड़ा के बिनोड पात्रा से हुई, जिसने उसे भुवनेश्वर में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया.

बिनोड पात्रा पीड़िता को भुवनेश्वर ले गया, लेकिन वहां नौकरी दिलाने के बजाय उसने झांसी (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले आशीष यादव नामक शख्स को 1 लाख रुपये में बेच दिया. आरोप है कि यादव उसे झांसी के एक गांव में ले गया. भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर कुछ और लड़कियां भी उनके साथ जुड़ीं, जिन्हें पीड़िता के साथ ही उत्तर प्रदेश ले जाया गया था.

दो साल तक शोषण

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आशीष यादव और उसके पिता ने उसके साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया और उसे शारीरिक प्रताड़ना दी. इस दौरान उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा. बाद में, आशीष ने उसे चंद्रपाल कुशवाहा नामक व्यक्ति को बेच दिया. पीड़िता के अनुसार, वहां भी उसके साथ अगले दो वर्षों तक चंद्रपाल और उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा निरंतर शारीरिक शोषण और प्रताड़ित किया गया.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे कैद में रखा गया था. परिवार से बाहर किसी भी व्यक्ति से बात करने की अनुमति नहीं थी. उसने अपनी पुलिस शिकायत में कहा है कि इस पूरी अवधि के दौरान उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और यहां तक कि पर्याप्त भोजन भी नहीं दिया जाता.

और लड़कियों के बंधक होने की आशंका

आरोपी बिनोड पात्रा फिलहाल फरार है और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं. पुलिस को अंदेशा है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है और उन्हें डर है कि कई अन्य लड़कियों को भी इसी तरह की परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में बंधक बनाकर रखा गया हो सकता है. महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने कहा कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राज्य से कथित तौर पर तस्करी कर ले जाई गई बाकी लड़कियों को भी जल्द ही वापस लाया जाएगा.

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