पीएम मोदी के प्रति अनोखा सम्मान, ओडिशा के छात्रों ने बेकार कपड़ों से बनाया 6 फीट का पोट्रेट

ब्रह्मपुर(ओडिशा): ब्रह्मपुर के युवा फैशन डिजाइनरों ने पुराने और बेकार कपड़ों (अपसाइकिल क्लॉथ) का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आकर्षक तस्वीर बनाई है. 15 दिनों की कड़ी मेहनत और हाथ की सिलाई से इस खूबसूरत कलाकृति को तैयार किया गया है. इस पोट्रेट को आने वाले दिनों में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजने की योजना है.

फैब्रिक ऑफ रिस्पेक्ट

ब्रह्मपुर स्थित 'जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी' के छात्रों ने वेस्ट फैब्रिक (कतरनों) से पीएम मोदी की यह तस्वीर बनाई है, जिसे "फैब्रिक ऑफ रिस्पेक्ट" नाम दिया गया है. यह पोट्रेट 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है. ब्रह्मपुर के विधायक के. अनिल कुमार की उपस्थिति में इसका औपचारिक अनावरण किया गया. विधायक ने कहा, "देश में यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री का ऐसा पोट्रेट पुराने कपड़ों के पुनर्चक्रण से बनाया गया है."

फैशन संस्थान के निदेशक आशीष रंजन साबत के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चित्र 'फैब्रिक ऑफ रिस्पेक्ट' नाम से तैयार किया गया है. इसे बनाने के लिए ब्रह्मपुर शहर से कपड़ों के छोटे-छोटे टुकड़े इकट्ठा किए गए और उन्हें हाथों से सिला गया है. यह प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रेम और लगाव के कारण किया गया है.

तीन टीमों का तालमेल

इस विशेष चित्र को बनाने की प्रक्रिया 14 दिसंबर 2025 को शुरू की गई थी. प्रधानमंत्री मोदी का यह पोट्रेट तैयार करने के लिए संस्थान द्वारा तीन टीमें बनाई गईं. पहली टीम ने शहर के विभिन्न सिलाई केंद्रों से पुराने कपड़े के छोटे टुकड़े इकट्ठा किए.

दूसरी टीम ने उन टुकड़ों को खूबसूरती से काटा, व्यवस्थित किया और इस्त्री (प्रेस) किया. तीसरी टीम ने कपड़े की कटिंग के बाद उसे हाथ से सिलने की प्रक्रिया शुरू की. इस तरह, 15 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सुंदर तस्वीर तैयार हो पाई.

पोट्रेट बनाने की प्रक्रिया