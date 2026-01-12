ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के प्रति अनोखा सम्मान, ओडिशा के छात्रों ने बेकार कपड़ों से बनाया 6 फीट का पोट्रेट

पोट्रेट को आने वाले दिनों में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजने की तैयारी है.

PM MODIS PORTRAIT
पीएम मोदी का पोट्रेट. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 3:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ब्रह्मपुर(ओडिशा): ब्रह्मपुर के युवा फैशन डिजाइनरों ने पुराने और बेकार कपड़ों (अपसाइकिल क्लॉथ) का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आकर्षक तस्वीर बनाई है. 15 दिनों की कड़ी मेहनत और हाथ की सिलाई से इस खूबसूरत कलाकृति को तैयार किया गया है. इस पोट्रेट को आने वाले दिनों में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजने की योजना है.

फैब्रिक ऑफ रिस्पेक्ट

ब्रह्मपुर स्थित 'जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी' के छात्रों ने वेस्ट फैब्रिक (कतरनों) से पीएम मोदी की यह तस्वीर बनाई है, जिसे "फैब्रिक ऑफ रिस्पेक्ट" नाम दिया गया है. यह पोट्रेट 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है. ब्रह्मपुर के विधायक के. अनिल कुमार की उपस्थिति में इसका औपचारिक अनावरण किया गया. विधायक ने कहा, "देश में यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री का ऐसा पोट्रेट पुराने कपड़ों के पुनर्चक्रण से बनाया गया है."

फैशन संस्थान के निदेशक आशीष रंजन साबत के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चित्र 'फैब्रिक ऑफ रिस्पेक्ट' नाम से तैयार किया गया है. इसे बनाने के लिए ब्रह्मपुर शहर से कपड़ों के छोटे-छोटे टुकड़े इकट्ठा किए गए और उन्हें हाथों से सिला गया है. यह प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रेम और लगाव के कारण किया गया है.

तीन टीमों का तालमेल

इस विशेष चित्र को बनाने की प्रक्रिया 14 दिसंबर 2025 को शुरू की गई थी. प्रधानमंत्री मोदी का यह पोट्रेट तैयार करने के लिए संस्थान द्वारा तीन टीमें बनाई गईं. पहली टीम ने शहर के विभिन्न सिलाई केंद्रों से पुराने कपड़े के छोटे टुकड़े इकट्ठा किए.

दूसरी टीम ने उन टुकड़ों को खूबसूरती से काटा, व्यवस्थित किया और इस्त्री (प्रेस) किया. तीसरी टीम ने कपड़े की कटिंग के बाद उसे हाथ से सिलने की प्रक्रिया शुरू की. इस तरह, 15 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सुंदर तस्वीर तैयार हो पाई.

पोट्रेट बनाने की प्रक्रिया

संस्थान के निदेशक द्वारा कपड़े से प्रधानमंत्री का चित्र बनाने का प्रस्ताव रखे जाने के बाद, छात्र इसकी तैयारी में जुट गए. इस चित्र को बनाने के लिए उन्होंने प्रतिदिन 8 से 10 घंटे काम किया.

इसके लिए सबसे पहले एक कैनवास तैयार किया गया, जिस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर की रूपरेखा (आउटलाइन) बनाई गई. कपड़ों को उनके रंगों के आधार पर अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया. छात्रों की टीम ने योजना बनाई कि कौन सा कपड़ा कहां लगाया जाना चाहिए.

कपड़ों को छोटे 'पिक्सेल साइज' में काटकर चित्र में लगाया गया. इसे बिना गोंद या रंगों के इस्तेमाल के, पूरी तरह हाथ की सिलाई से तैयार किया गया है. इस पोट्रेट को बनाने में साधारण कपड़ों से लेकर पारंपरिक संबलपुरी कपड़ों तक का उपयोग किया गया है.

बेकार कपड़ों से भी बन सकती है श्रेष्ठ कला

छात्रा सुप्रभा पात्रा ने कहा, "काफी प्रयासों के बाद, हमें अंततः सफलता मिली. यह सफलता हमें अपने टीम वर्क (सामूहिक प्रयास) के कारण हासिल हुई. इसके माध्यम से, हम अन्य कलाकारों को यह संदेश देना चाहते थे कि बेकार हो चुके कपड़ों से भी ऐसे सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं."

छात्रा रोशनी नायक ने कहा, "हम पिछले 15 दिनों से इसे बनाने की कोशिश कर रहे थे. हमारे संस्थान ने इसे तैयार करने का प्रस्ताव रखा था. इसे बनाने के लिए छात्रों और शिक्षकों ने बहुत प्रयास किए हैं. इसे तैयार करने के बाद हम सभी छात्र बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

पीएम मोदी का पोट्रेट
बेकार कपड़ों से मोदी की तस्वीर
PM MODI UPCYCLED CLOTHES PORTRAIT
FABRIC OF RESPECT
PM MODIS PORTRAIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.