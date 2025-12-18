ETV Bharat / bharat

ओडिशा: हॉस्टल में छात्र की मौत का मामला, क्लासमेट ने गला घोंटा, लीपापोती का आरोप, संस्थान के 8 प्राधिकारी गिरफ्तार

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

भुवनेश्वर: ओडिशा के एक बड़े प्राइवेट शिक्षण संस्थान में एक छात्र की हॉस्टल में मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. छात्र के परिजनों का आरोप है कि संस्थान ने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की. हालांकि चोट के निशान से मामले का खुलासा हुआ. मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर संस्थान के 8 प्राधिकारियों को गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस कमिश्नर एस. देवदत्त सिंह ने कहा कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान में छात्र की मौत के मामले पर कहा कि छात्र की हत्या हुई थी. उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों ने 'जोकर गैंग' बनकर उसका गला घोंट दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने के सबूत मिले हैं. संस्थान के प्राधिकारियों ने यह कहते हुए शव सौंप दिया था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई. शिक्षण संस्थान ने इस घटना के बारे में लोकल पुलिस को भी जानकारी नहीं दी है. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शिक्षण संस्थान के 8 प्राधिकारियों को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उन पर केस चलाया जा रहा है, जबकि बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षण संस्थान से छात्र की मौत के मामले में लापरवाही पर एक रिपोर्ट जमा करने को कहा है. पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह ने कहा, '12 तारीख को शिक्षण संस्थान में एक बच्चे की मौत हो गई थी. उसके परिवार ने हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने क्योंझर में जीरो एफआईआर दर्ज की और उसे भुवनेश्वर के इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन भेज दिया.'