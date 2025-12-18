ओडिशा: हॉस्टल में छात्र की मौत का मामला, क्लासमेट ने गला घोंटा, लीपापोती का आरोप, संस्थान के 8 प्राधिकारी गिरफ्तार
ओडिशा के एक निजी शिक्षण संस्थान में एक छात्र की मौत मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. संस्थान ने मामले को दबाने की कोशिश की.
Published : December 18, 2025 at 8:52 AM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा के एक बड़े प्राइवेट शिक्षण संस्थान में एक छात्र की हॉस्टल में मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. छात्र के परिजनों का आरोप है कि संस्थान ने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की. हालांकि चोट के निशान से मामले का खुलासा हुआ. मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर संस्थान के 8 प्राधिकारियों को गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
पुलिस कमिश्नर एस. देवदत्त सिंह ने कहा कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान में छात्र की मौत के मामले पर कहा कि छात्र की हत्या हुई थी. उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों ने 'जोकर गैंग' बनकर उसका गला घोंट दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने के सबूत मिले हैं. संस्थान के प्राधिकारियों ने यह कहते हुए शव सौंप दिया था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई.
शिक्षण संस्थान ने इस घटना के बारे में लोकल पुलिस को भी जानकारी नहीं दी है. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शिक्षण संस्थान के 8 प्राधिकारियों को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उन पर केस चलाया जा रहा है, जबकि बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षण संस्थान से छात्र की मौत के मामले में लापरवाही पर एक रिपोर्ट जमा करने को कहा है.
पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह ने कहा, '12 तारीख को शिक्षण संस्थान में एक बच्चे की मौत हो गई थी. उसके परिवार ने हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने क्योंझर में जीरो एफआईआर दर्ज की और उसे भुवनेश्वर के इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन भेज दिया.'
उन्होंने कहा,'बच्चे की मौत के बाद संस्थान के प्रशासन ने लोकल पुलिस को बिना बताए बच्चे का शव परिवार को सौंप दिया. वहीं मौत की वजह हार्ट अटैक बतायी. हालांकि, शव ले जाने के बाद परिवार ने गर्दन पर मिले निशानों की वजह से हत्या की शिकायत दर्ज कराई. 13 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया गया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर चोट के निशान मिले. सभी फैक्ट और सबूत इकट्ठा करने के बाद पता चला कि यह मर्डर का मामला था. सभी बच्चों से पूछताछ करने के बाद बच्चों ने पूरी कहानी बताई. उन्होंने संस्थान में 'जोकर गैंग' नाम का एक गैंग बनाया. उन्होंने मिलकर ऐसा अपराध किया. संस्थान के प्राधिकारियों ने लापरवाही दिखाई. उन्होंने घटना को छिपाने की कोशिश की. शिक्षण संस्थान के एडिशनल सीईओ और सुपरवाइजर समेत छह अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया.
हॉस्टल में एक बर्तन गिरने को लेकर छात्रों के बीच झगड़ा हो गया. बाद में छात्र को उसके क्लासमेट ने बाथरूम में पीटा और गला घोंटकर मार डाला. फिर शिक्षण संस्थान के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को बताया कि लड़का बाथरूम जाते समय बाथरूम में गिर गया और उसकी मौत हो गई.
संस्थान के अधिकारियों ने बिना पोस्टमार्टम कराए लड़के के शव को एम्बुलेंस में ले जाने का इंतजाम किया. इसके अलावा उन पर कुछ कागजों पर साइन करवाने का भी आरोप लगा. चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ने इस मामले को लेकर शिक्षण संस्थान पर नजर रख रही है.