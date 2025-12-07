ETV Bharat / bharat

ओडिशा एसएससी पेपर लीक: बिहार से एक आरोपी राजमोहन प्रसाद गिरफ्तार, रिमांड पर ले गई CID

समस्तीपुर: ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (ओएसएससी) के 2023 के प्रश्नपत्र लीक मामले में ओडिशा क्राइम ब्रांच ने बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान खानपुर थाना क्षेत्र के उत्तरी गांव निवासी राजमोहन प्रसाद के रूप में हुई है. स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर उसे पकड़ा गया और ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा ले जाया गया.

कुख्यात पेपर लीक गैंग से गहरा कनेक्शन: पुलिस जांच में सामने आया है कि राजमोहन प्रसाद देशभर में सक्रिय बड़े पेपर लीक रैकेट का अहम सदस्य है. वह कई मास्टरमाइंड गिरोहों के साथ मिलकर काम करता रहा है. उसका संबंध नीट पेपर लीक, बिहार दारोगा भर्ती पेपर लीक और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली से भी जुड़ा पाया गया है.

विशाल चौरसिया गैंग का करीबी साथी: सूत्रों के मुताबिक राजमोहन प्रसाद लंबे समय से कुख्यात सॉल्वर गैंग के सरगना विशाल चौरसिया के साथ मिलकर काम कर रहा था. 2023 में पश्चिम बंगाल के दीघा में एक होटल से उसकी कार बरामद हुई थी, जब ओडिशा पुलिस ने छापा मारा था. उस वक्त कई लोग पकड़े गए थे, लेकिन राजमोहन फरार हो गया था.

विजेंद्र गुप्ता का साला निकला आरोपी: सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजमोहन प्रसाद बीपीएससी शिक्षक भर्ती और नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता का साला है. विजेंद्र गुप्ता इस समय जमानत पर बाहर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि दो दिन पहले विजेंद्र गुप्ता अपने ससुराल खानपुर आए थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से ठीक पहले चले गए.

ओडिशा पुलिस की अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई: ओडिशा क्राइम ब्रांच के एएसपी विकास रंजन बेउरा ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लोग शामिल हैं. राजमोहन प्रसाद का नाम पहले से ही संदिग्धों की लिस्ट में था और लंबे समय से उसकी तलाश जारी थी.