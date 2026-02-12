ETV Bharat / bharat

ओडिशा में अप्रैल से होगा वोटर लिस्ट का SIR, तैयारियां तेज

अब तक लगभग 80 प्रतिशत वोटर मैपिंग का काम पूरा हो चुका है और इस महीने के अंत तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है.

Odisha CEO RS Gopalan
ओडिशा के सीईओ आरएस गोपालन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 9:14 PM IST

भुवनेश्वर: ओडिशा में अप्रैल से वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) होने वाला है. एसआईआर को बूथ से लेकर राज्य लेवल तक पांच-टियर सिस्टम के तहत किया जाएगा. इस काम के तहत, अधिकारी 2002 के एसआईआर निर्वाचक नामावली को 2025 की वोटर लिस्ट से मिला रहे हैं. अब तक लगभग 80 प्रतिशत मतदाता मानचित्रण (voter mapping) का काम पूरा हो चुका है, और अधिकारियों का लक्ष्य इस महीने के आखिर तक यह प्रक्रिया को पूरा करना है. हालांकि एसआईआर प्रक्रिया अभी 12 राज्यों में चल रही है, लेकिन ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने राज्य में तैयारियां तेज कर दी हैं.

सीईओ आरएस गोपालन के कार्यालय ने वोटर मतदाता मानचित्रण (voter mapping) की जानकारी देते हुए एक पब्लिक नोटिस जारी किया है. ओडिशा में आखिरी एसआईआर 2002 में किया गया था.

मतदाता 2002 की वोटर लिस्ट से अपना विवरण भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या ECI नेट मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वेरिफाई कर सकते हैं.

अगर किसी वोटर का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उन्हें वोटर लिस्ट में अपने माता-पिता या दादा-दादी के नाम वेरिफ़ाई करने होंगे और संबंधित बीएलओ को बताना होगा. ऐप बीएलओ से सीधे संपर्क करने की सुविधा भी देता है. वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 के ज़रिए मदद मिल सकती है.

अधिकारियों ने कहा कि शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में मतदाता मानचित्रण (voter mapping) का काम ज़्यादा हुआ है. चल रही मैपिंग एसआईआर से पहले एक तैयारी का कदम है, जिसके जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है.

एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद, बीएलओ घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे. फिर हर वोटर के लिए दो फॉर्म भरे जाएंगे - एक कॉपी वोटर के पास और दूसरी बीएलओ के पास रहेगी.

फॉर्म में एक नई कलर फोटो के साथ इपिक नंबर, पिता का नाम, बूथ और चुनाव क्षेत्र की जानकारी होगी. वेरिफिकेशन का काम एक महीने तक चलेगा. इसके बाद, बूथ के हिसाब से वोटर लिस्ट का एक ड्राफ़्ट पोलिंग बूथ और ऑनलाइन, दोनों जगह पब्लिश किया जाएगा. दावे और आपत्तियां मंगाई जाएंगी, और एक महीने तक सुनवाई होगी.

वर्चुअल सुनवाई का भी इंतजाम होगा. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची पब्लिश किया जाएगा. पूरी एसआईआर प्रक्रिया तीन महीने में पूरी होने की उम्मीद है. जो लोग पहले शामिल नहीं थे, उन्हें अपने माता-पिता की जरूरी जानकारी देनी होगी. मैपिंग की इस प्रक्रिया में पहले ही कई जगहों पर रजिस्टर्ड लगभग चार लाख वोटरों की पहचान हो चुकी है. अधिकारियों ने कहा कि ऐसे वोटरों को सिर्फ एक ही चुनाव क्षेत्र में रखा जाएगा.

डुप्लीकेट और एक जैसी एंट्री का पता लगाने के लिए खास सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है. जिन वोटर्स का विवरण नहीं हो सकती, उन्हें निवासी और जन्म सर्टिफिकेट जमा करने होंगे.

अधिकारियों ने साफ किया कि एसआईआर प्रोसेस के दौरान किसी भी योग्य भारतीय नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा. इस काम के लिए पांच लेवल का मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है. बीएलओ, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (BDO और तहसीलदार) की देखरेख में जमीनी लेवल पर काम करेंगे.

निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (Sub-Collectors and Additional District Magistrates) अगले लेवल पर काम करेंगे, उसके बाद जिला कलेक्टर जिला चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. वहीं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राज्य स्तर पर इस प्रक्रिया को सुपरवाइज करेंगे.

