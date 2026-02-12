ETV Bharat / bharat

ओडिशा में अप्रैल से होगा वोटर लिस्ट का SIR, तैयारियां तेज

ओडिशा के सीईओ आरएस गोपालन ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: ओडिशा में अप्रैल से वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) होने वाला है. एसआईआर को बूथ से लेकर राज्य लेवल तक पांच-टियर सिस्टम के तहत किया जाएगा. इस काम के तहत, अधिकारी 2002 के एसआईआर निर्वाचक नामावली को 2025 की वोटर लिस्ट से मिला रहे हैं. अब तक लगभग 80 प्रतिशत मतदाता मानचित्रण (voter mapping) का काम पूरा हो चुका है, और अधिकारियों का लक्ष्य इस महीने के आखिर तक यह प्रक्रिया को पूरा करना है. हालांकि एसआईआर प्रक्रिया अभी 12 राज्यों में चल रही है, लेकिन ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने राज्य में तैयारियां तेज कर दी हैं. सीईओ आरएस गोपालन के कार्यालय ने वोटर मतदाता मानचित्रण (voter mapping) की जानकारी देते हुए एक पब्लिक नोटिस जारी किया है. ओडिशा में आखिरी एसआईआर 2002 में किया गया था. मतदाता 2002 की वोटर लिस्ट से अपना विवरण भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या ECI नेट मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वेरिफाई कर सकते हैं. अगर किसी वोटर का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उन्हें वोटर लिस्ट में अपने माता-पिता या दादा-दादी के नाम वेरिफ़ाई करने होंगे और संबंधित बीएलओ को बताना होगा. ऐप बीएलओ से सीधे संपर्क करने की सुविधा भी देता है. वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 के ज़रिए मदद मिल सकती है. अधिकारियों ने कहा कि शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में मतदाता मानचित्रण (voter mapping) का काम ज़्यादा हुआ है. चल रही मैपिंग एसआईआर से पहले एक तैयारी का कदम है, जिसके जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद, बीएलओ घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे. फिर हर वोटर के लिए दो फॉर्म भरे जाएंगे - एक कॉपी वोटर के पास और दूसरी बीएलओ के पास रहेगी.