नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने गए रेसलर्स की दुर्गति, ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठकर किया सफर

ओडिशा के 18 रेसलर्स को टिकट कंफर्म न होने की वजह से ठंड में ट्रेन के टॉयलेट के पास सफर करना पड़ा.

Sports person traveling in train
नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने गए रेस्लर्स की दुर्गति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 6:06 PM IST

भुवनेश्वर: ओडिशा के 18 रेसलर्स को टिकट कंफर्म न होने की वजह से ठंड में ट्रेन के टॉयलेट के पास सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा. वे 69वीं नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद उत्तर प्रदेश से ओडिशा लौट रहे थे. एथलीटों के ट्रेन सफर का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य के स्पोर्ट्स फ्यूचर की सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं.

इस संबंध में ओडिशा के एजुकेशन मिनिस्टर नित्यानंद गोंड ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी. हमें इस बारे में जानकारी मिली है. सरकार इसकी सच्चाई की जांच करेगी. जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा.

नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने गए रेसलर्स ने ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठकर किया सफर (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में 69वीं नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप
बता दें कि 12 से 8 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में 69वीं नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी. इसमें हिस्सा लेने के लिए ओडिशा मास एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के 18 स्टूडेंट्स (10 लड़के और 8 लड़कियां) UP गए थे, लेकिन खिलाड़ी का ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं हुआ था.

ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठे रेस्लर्स
इस वजह से वे वापस आते समय ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठ गए. इस दौरान उनके ट्रेन के सफर का वीडियो वायरल हो गया. वायरल फुटेज में युवा रेस्लर अपने सामान के साथ एक साथ बैठे दिख रहे हैं, ठंड से बचने के लिए कपड़ों की कई परतें लपेटे हुए हैं.

लोग उठा रहे सवाल
कुछ एथलीट अपने बैग पर बैठे थे, जबकि कुछ जगह की कमी के कारण सामान पर सिर टिकाए हुए थे. वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि राज्य के स्टूडेंट्स के लिए कंफर्म टिकट का इंतजाम क्यों नहीं किया जा सका.

