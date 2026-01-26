ETV Bharat / bharat

ओडिशा के चरण हेम्ब्रज को पद्म श्री अवार्ड, संथाली भाषा को खत्म होने से बचाया

चरण हेम्ब्रज ( ETV Bharat )

रायरंगपुर (ओडिशा) : संथाली जनजाति का गांव नुआगांव आज खुशियों से सराबोर है. कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई फूलों का गुलदस्ता लेकर स्वागत करने के लिए खड़ा है. लड़के भी दूर-दूर से खबर लेने दौड़े चले आ रहे हैं. इस धरती के बेटे..इस गांव का गौरव..चरण हेम्ब्रम को प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार मिला है. चरण हेम्ब्रम ने आदिवासी बहुल इस दूर-दराज के गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कर दिया है. अपने कबीले की भाषा को बचाने और बढ़ाने के लिए उन्होंने जो नामुमकिन काम किया है, उसे आज पहचान मिली है. भाषा उस देश की पहचान होती है..आत्म-सम्मान. चरण संथाली भाषा और साहित्य को, जो एक दिन खत्म होने वाला था, जीवन देने और उसे बढ़ावा देने के मकसद से आगे आए. पेशे से शिक्षक हैं चरण

9 फरवरी 1952 को मयूरभंज जिले के रायरंगपुर क्षेत्र के पुरानी घाटी में स्थित नुआगांव गांव में जन्मे चरण पेशे से शिक्षक हैं. संताली समुदाय में जन्मे चरण को बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी. 1971 में मैट्रिक पास करने के बाद, उन्होंने शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया. संताली साहित्य, संगीत व निर्देशन में अहम योगदान (ETV Bharat) आदिवासी भाषा, संस्कृति विकास के लिए यात्राएं जारी रखीं

टीचर बनने के बाद उन्होंने संथाली भाषा को बढ़ावा देने का काम शुरू किया. अलग-अलग जगहों पर ट्रेनिंग लेने के बाद वे असेका कल्चरल संगठन से जुड़ गए. वे इसके जनरल सेक्रेटरी थे और उन्होंने आदिवासी भाषा, संस्कृति वगैरह के विकास के लिए लगातार कोशिशें जारी रखीं. वे विभिन्न विद्यालयों, संगठनों आदि में अलचिकी लिपि के विकास के लिए पाठ पढ़ाया करते थे. इसे दूर-दूर तक फैलाने के लिए उन्होंने नियमित लेखन यात्राएं जारी रखीं. उन्होंने आदिवासी संस्कृति के विकास के लिए एक संगठन बनाया. वे कई संताली समाज में अखाड़े और यात्राओं के संस्थापक और डायरेक्टर भी थे. संताली म्यूजिशियन के रूप में भी पहचान

इतना ही नहीं संथाली म्यूज़िक एल्बम में खास पहचान चरण ने अलचिकी स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट के लिए कई किताबें, जर्नल वगैरह लिखे हैं, जो प्रकाशित हुए हैं और उन्हें काफी तारीफ मिली है. इसके साथ ही, उन्हें संगीत का भी शौक है. उन्हें कई संथाली एल्बम में आदिवासी संताली म्यूजिशियन के तौर पर भी जाना जाता है. उन्होंने कटक में ऑल इंडिया रेडियो में अपनी पहचान बनाई है.