ओडिशा के चरण हेम्ब्रज को पद्म श्री अवार्ड, संथाली भाषा को खत्म होने से बचाया

संथाली जनजाति को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के चरण हेम्ब्रज को पद्म श्री पुरस्कार मिलेगा. उन्होंने पुरस्कार को संघर्ष की पहचान बताया है.

Charan Hembram
चरण हेम्ब्रज (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 3:11 PM IST

4 Min Read
रायरंगपुर (ओडिशा) : संथाली जनजाति का गांव नुआगांव आज खुशियों से सराबोर है. कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई फूलों का गुलदस्ता लेकर स्वागत करने के लिए खड़ा है. लड़के भी दूर-दूर से खबर लेने दौड़े चले आ रहे हैं. इस धरती के बेटे..इस गांव का गौरव..चरण हेम्ब्रम को प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार मिला है.

चरण हेम्ब्रम ने आदिवासी बहुल इस दूर-दराज के गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कर दिया है. अपने कबीले की भाषा को बचाने और बढ़ाने के लिए उन्होंने जो नामुमकिन काम किया है, उसे आज पहचान मिली है. भाषा उस देश की पहचान होती है..आत्म-सम्मान. चरण संथाली भाषा और साहित्य को, जो एक दिन खत्म होने वाला था, जीवन देने और उसे बढ़ावा देने के मकसद से आगे आए.

पेशे से शिक्षक हैं चरण
9 फरवरी 1952 को मयूरभंज जिले के रायरंगपुर क्षेत्र के पुरानी घाटी में स्थित नुआगांव गांव में जन्मे चरण पेशे से शिक्षक हैं. संताली समुदाय में जन्मे चरण को बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी. 1971 में मैट्रिक पास करने के बाद, उन्होंने शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया.

Important contribution in Santali literature, music and direction
संताली साहित्य, संगीत व निर्देशन में अहम योगदान (ETV Bharat)

आदिवासी भाषा, संस्कृति विकास के लिए यात्राएं जारी रखीं
टीचर बनने के बाद उन्होंने संथाली भाषा को बढ़ावा देने का काम शुरू किया. अलग-अलग जगहों पर ट्रेनिंग लेने के बाद वे असेका कल्चरल संगठन से जुड़ गए. वे इसके जनरल सेक्रेटरी थे और उन्होंने आदिवासी भाषा, संस्कृति वगैरह के विकास के लिए लगातार कोशिशें जारी रखीं. वे विभिन्न विद्यालयों, संगठनों आदि में अलचिकी लिपि के विकास के लिए पाठ पढ़ाया करते थे. इसे दूर-दूर तक फैलाने के लिए उन्होंने नियमित लेखन यात्राएं जारी रखीं.

उन्होंने आदिवासी संस्कृति के विकास के लिए एक संगठन बनाया. वे कई संताली समाज में अखाड़े और यात्राओं के संस्थापक और डायरेक्टर भी थे.

संताली म्यूजिशियन के रूप में भी पहचान
इतना ही नहीं संथाली म्यूज़िक एल्बम में खास पहचान चरण ने अलचिकी स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट के लिए कई किताबें, जर्नल वगैरह लिखे हैं, जो प्रकाशित हुए हैं और उन्हें काफी तारीफ मिली है. इसके साथ ही, उन्हें संगीत का भी शौक है. उन्हें कई संथाली एल्बम में आदिवासी संताली म्यूजिशियन के तौर पर भी जाना जाता है. उन्होंने कटक में ऑल इंडिया रेडियो में अपनी पहचान बनाई है.

आदिवासी महिलाओं की फुटबॉल टीम बनाई
संताली भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई कोशिशें करते हुए, वह संथाली भाषा रथ प्रोग्राम में शामिल हुए और अलग-अलग जगहों का दौरा किया. उन्हें ड्रामा और खेल में भी दिलचस्पी थी.

उन्होंने आदिवासी महिलाओं को खेल में बढ़ावा देने के लिए एक फुटबॉल टीम बनाई और एक ड्रामा मंडप भी बनवाया. उन्होंने सेंट्रल साहित्य अकादमी द्वारा डांस, म्यूज़िक और साहित्य पर आयोजित किए गए कई सेमिनार और प्रोग्राम में हिस्सा लिया.

Charan Hembraj sitting at home
घर पर बैठे चरण हेम्ब्रज (ETV Bharat)

सर्वश्रेष्ठ संगीत, नाटक और निर्देशक के मिल चुके पुरस्कार
इस अभ्यास के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ आदिवासी नाटक निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ आदिवासी नृत्य निर्देशक जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.

वह एएसईसीए संगठन के आजीवन सदस्य हैं और कई अन्य साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं. आज, उन्हें आदिवासी भाषा, साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है.

'पद्म श्री पुरस्कार एक सम्मान नहीं, संघर्ष की पहचान'
पद्म श्री पुरस्कार मिलने की खबर का जानकारी मिलने पर चरण कहते हैं, 'संथाली भाषा की पहचान एक दिन खोने वाली थी. लेकिन मैंने इसे विकसित करने का जोखिम लिया. 1992 में मैंने विभागीय अधिकारी को सूचित किया और बच्चों को इस भाषा में पढ़ाना शुरू किया. उसके बाद पूरे ओडिशा में इस भाषा को पढ़ाने का इंतजाम किया गया. अगर यह भाषा विकसित होगी तो अंधविश्वास खत्म हो जाएगा. खैर, आज मुझे यह पद्मश्री पाकर बहुत खुशी हो रही है. पद्मश्री सिर्फ एक सम्मान नहीं है, यह उनके संघर्ष की पहचान है. उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री मिलने के लिए चुना गया, जबकि वे अपने होमटाउन से ही थे. इस पर उन्हें इस बात की बहुत खुशी हुई.

परिवार व गांव में खुशी का माहौल
पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. गांव वाले और इलाके के लोग रायरंगपुर में उनके घर पर जमा हो गए हैं. चरण हेम्ब्रम का स्वागत मिठाई और गुलदस्ते से किया जा रहा है. पारंपरिक आदिवासी डांस और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए उनका स्वागत करने का क्रम जारी है.

ये भी पढ़ें- अच्युतानंदन को पद्म विभूषण मिलने पर परिवार ने जताई खुशी, CPI(M) ने पुरस्कार लेने का फैसला परिजनों पर छोड़ा

TAGGED:

ODISHA SANTALI WRITER
PADMA SHRI AWARD 2026
NUAGAAN ODISHA
चरण हेम्ब्रज
CHARAN HEMBRAM

संपादक की पसंद

