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ओडिशा: लोन को लेकर दिव्यांग का घर सील, एक कमरे में रहने को मजबूर हुआ परिवार

ओडिशा में लोन को लेकर दिव्यांग का घर सील किया गया ( ETV Bharat )

संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर जिले में लोन को लेकर एक बैंक के विवादित जब्ती के चलते गांव में रहने वाले एक दिव्यांग बुजुर्ग के घर को सील कर दिया गया. दिव्यांग बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया फिर भी उनके घर को सील कर दिया गया. दिव्यांग बुजुर्ग का आरोप है कि ऋण वसूली प्रक्रिया के दौरान गलत संपत्ति को निशाना बनाया गया. पीड़ित दिव्यांग बुजुर्ग धनंजय प्रधान ने कहा, 'हमने कोई लोन नहीं लिया है और न गारंटी दी है. एक दिन अचानक बैंक तहसील ऑफिस और पुलिस स्टेशन के लोग आए और लोन के नाम पर इसे सील कर दिया. अनुरोध करने पर हमारे लिए एक कमरा छोड़ दिया गया.' धनंजय के परिवार के अनुसार उन पर कोई कर्ज नहीं है. इस मामले में परिवार ने शिकायत करने के लिए संबलपुर जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के दफ़्तर का रुख किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. ऐसे हालात में धनंजय प्रधान 85 फीसदी दिव्यांग हैं और उन्हें लकवा भी है. इसलिए वे साफ तौर पर बोल नहीं पाते. घर जब्त होने के बाद धनंजय अब अपनी पत्नी, विधवा बहू और 2 पोतियों के साथ एक कमरे में बहुत मुश्किल से रहने को मजबूर हो गए.