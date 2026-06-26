ओडिशा: लोन को लेकर दिव्यांग का घर सील, एक कमरे में रहने को मजबूर हुआ परिवार
ओडिशा में एक दिव्यांग ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनके घर को उस लोन को लेकर सील कर दिया जिसे कभी लिया ही नहीं.
Published : June 26, 2026 at 2:37 PM IST
संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर जिले में लोन को लेकर एक बैंक के विवादित जब्ती के चलते गांव में रहने वाले एक दिव्यांग बुजुर्ग के घर को सील कर दिया गया. दिव्यांग बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया फिर भी उनके घर को सील कर दिया गया.
दिव्यांग बुजुर्ग का आरोप है कि ऋण वसूली प्रक्रिया के दौरान गलत संपत्ति को निशाना बनाया गया. पीड़ित दिव्यांग बुजुर्ग धनंजय प्रधान ने कहा, 'हमने कोई लोन नहीं लिया है और न गारंटी दी है. एक दिन अचानक बैंक तहसील ऑफिस और पुलिस स्टेशन के लोग आए और लोन के नाम पर इसे सील कर दिया. अनुरोध करने पर हमारे लिए एक कमरा छोड़ दिया गया.'
धनंजय के परिवार के अनुसार उन पर कोई कर्ज नहीं है. इस मामले में परिवार ने शिकायत करने के लिए संबलपुर जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के दफ़्तर का रुख किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. ऐसे हालात में धनंजय प्रधान 85 फीसदी दिव्यांग हैं और उन्हें लकवा भी है. इसलिए वे साफ तौर पर बोल नहीं पाते. घर जब्त होने के बाद धनंजय अब अपनी पत्नी, विधवा बहू और 2 पोतियों के साथ एक कमरे में बहुत मुश्किल से रहने को मजबूर हो गए.
इस घटना के बारे में धनंजय की बेटी निलिमा प्रधान ने कहा, '5 जून को एक बैंक, तहसील ऑफिस और आरआई अधिकारी पुलिस के साथ हमारे घर आए. उन्होंने यह कहते हुए घर जब्त कर लिया कि इस नाम पर लोन लिया गया है. हमने कहा कि हमने कोई लोन नहीं लिया है.'
दूसरी ओर इस घटना के बारे में बैंक से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जमनकिरा की तहसीलदार प्रवीणा बिलुंग ने बताया कि जिला प्रशासन ने जिस जमीन और अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए कहा था, उसे कानून के मुताबिक जब्त कर लिया गया. इस मामले में संबलपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने कुचिंडा के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा था.
परिवार का आरोप है कि लगभग पांच साल पहले एक दूर के रिश्तेदार सुदीप्ता प्रधान और उनके पिता प्रसन्न प्रधान लोन नहीं चुका पाए थे. उन्होंने एक बैंक से 17 लाख रुपये का लोन लिया था जो बढ़कर लगभग 27 लाख रुपये हो गया. यह लोन जमीन गिरवी रखकर लिया गया था. जमीन के रिकॉर्ड्स में प्रसन्ना और धनंजय का उससे सटा हुआ प्लॉट दोनों शामिल थे. धनंजय का कहना है कि उसने बहुत पहले ही अपनी जमीन के लिए अलग 'रिकॉर्ड ऑफ राइट्स' बनवा लिया था. बैंक अधिकारियों व तहसीलदार के सामने बार-बार संबंधित दस्तावेज पेश किए लेकिन अधिकारियों ने कथित तौर पर इन दस्तावेज़ों पर विचार करने से इनकार कर दिया.