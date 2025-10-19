ETV Bharat / bharat

संबलपुर काली पूजाः ब्रिटिश शासन के समय हुई थी शुरू, 10 बजे रात से भोर तक चलती

काली पूजा के अनुष्ठान के बारे में श्रद्धालु गणेश चक्रवर्ती कहते हैं, "हर साल दिवाली पर वार्षिक काली पूजा होती है. दिवाली के दिन रात 9 बजे से पूजा शुरू होकर रात भर चलती है. रात में माता की पूजा के साथ-साथ आलती, होम आदि का भोग लगाया जाता है. इस मंदिर में पूजा कालिका पुराण के अनुसार होती है."

यहां काली पूजा रोज़ाना की पूजा से अलग होती है. पुजारी के अनुसार, यह पूजा रात 10 बजे से शुरू होकर भोर तक चलती है. भक्त पूरी रात भक्ति में जागते रहते हैं. यहां काली की पूजा कालिका पुराण के अनुसार पूरे बंगाली रीति-रिवाजों से की जाती है.

संबलपुर: काली पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. ओडिशा के संबलपुर में एक ऐसी जगह है जहां ब्रिटिश शासन काल से काली पूजा होती आ रही है. बंगाली समुदाय के लोग यहां 109 सालों से पूजा करते आ रहे हैं. मां काली का मंदिर संबलपुर वीएसएस मार्ग पर कालीबाड़ी में स्थित है.

पुजारी के अनुसार, "बाकी दिनों में मां काली की दैनिक पूजा अलग होती है. मां काली की प्रतिदिन सुबह 6 बजे से पूजा होती है, फिर दोपहर 12 बजे भोग लगाया जाता है. फिर मां के शयन के लिए शाम 4 बजे तक मंदिर बंद कर दिया जाता है." इसके बाद, मां काली का मंदिर शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है. इस दौरान, शाम 7 बजे मां काली की महाआरती की जाती है.

इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह कोलकाता के दशकिन काली मंदिर जैसा दिखता है. स्थानीय बंगाली समुदाय के सुभाशीष सरकार कहते हैं, "कोलकाता के दक्षिण काली मंदिर की शैली में इस मंदिर में माता की स्थापना की गई है. कई भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहां दीया जलाने आते हैं."

कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान संबलपुर अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था. कालीबाड़ी मंदिर न्यास समिति के सचिव अरुण कुमार मुखर्जी के अनुसार, "1915 से पहले बंगाली लोग लकड़ी के व्यापारी और वकील के रूप में काम करने संबलपुर आते थे. उन्होंने 1916 में मिट्टी, लकड़ी और पुआल से काली मूर्ति बनाकर सबसे पहले काली पूजा शुरू की. उसके बाद से यह पूजा हर साल होती रही."

इसके अलावा, 1983 में यहां एक मंदिर का निर्माण कराया गया और पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से पंच धातु की मूर्ति लाकर यहां स्थापित की गई. उसी वर्ष से इस मंदिर में मां की वार्षिक काली पूजा शुरू हुई, जो आज तक जारी है.

