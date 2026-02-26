संबलपुर के किसान ने ऑर्गेनिक थाई और जापानी ब्लैक डायमंड अमरूद से सालाना 50 लाख रुपये कमाए
बीर किशोर बिस्वाल अमरूद की फसल से अपने अलावा सात और परिवारों का पेट भरते हुए 50 लाख रुपये कमाते हैं.
Published : February 26, 2026 at 4:56 PM IST
संबलपुर (ओडिशा): संबलपुर जिले के मानेस्वर ब्लॉक के बदुआपाली गांव में 56 साल के बीर किशोर बिस्वाल के बगीचे में थाई पिंक, थाई-7, थाई सुपर किरण और प्रीमियम जापानी ब्लैक डायमंड अमरूद के पेड़ एक लाइन में लगे हैं.
उनके 2021 के प्रयोग ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है, और आज यह एक फलता-फूलता ऑर्गेनिक बिजनेस बन गया है, जिससे वह हर साल लगभग 50 लाख रुपये कमाते हैं.
बाग में हैं करीब 2000 अमरूद के पेड़
दो एकड़ में फैले बिस्वाल के बाग में लगभग 2,000 अमरूद के पेड़ हैं, जिनमें देसी वीएनआर किस्मों के साथ-साथ बाहर से मंगाए गए थाई और जापानी किस्में भी शामिल हैं.
उत्साहित बीर किशोर कहते हैं, "ग्राहकों की भारी डिमांड को देखते हुए, मैं खेती को छह एकड़ तक बढ़ाने का प्लान बना रहा हूं. मैं कोलकाता की एक नर्सरी से पौधे लेता हूं."
विदेशी अमरूद की कीमत 120 से 250 रुपये किलो के बीच
विदेशी अमरूद की कीमत 120 रुपये से 250 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है. वहीं थाई किस्म के पौधे की कीमत 250 रुपये प्रति पीस है, जबकि जापानी ब्लैक डायमंड पौधे की कीमत 4,500 रुपये प्रति पीस है. 14 लाख रुपये के शुरुआती निवेश के बावजूद, रिटर्न बहुत अच्छा रहा है.
हर पेड़ से हर साल 60 किलोग्राम तक फल मिलते हैं और साल में तीन बार कटाई होती है. साइंटिफिक फसल मैनेजमेंट के तरीकों को अपनाकर, बीर किशोर के बाग में फल 700 ग्राम से 1.5 किलोग्राम तक वजन के हो जाते हैं. बिस्वाल के अनुसार, कुछ फल सही देखभाल से 40 दिनों में एक किलोग्राम से अधिक वजन के हो जाते हैं.
जापानी ब्लैक डायमंड वैरायटी की मांग अधिक
जापानी ब्लैक डायमंड वैरायटी, जो अपने गहरे बाहरी हिस्से और तरबूज जैसे लाल गूदे के लिए जानी जाती है, अधिकतर बिना बीज वाली होती है. बीर किशोर कहते हैं, "इस वैरायटी की प्रीमियम मार्केट में बहुत अधिक मांग है," और उन्होंने कहा कि वह जल्द ही जापानी रेड डायमंड वैरायटी की खेती करेंगे.
बिना किसी औपचारिक कृषि प्रशिक्षण के, उन्होंने यूट्यूब वीडियो के जरिए सफल किसानों को देखकर ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग, थिनिंग और फ्रूट बैगिंग जैसी आधुनिक तकनीक सीखीं. वह खुद अपने बगीचे में पौधों की ग्राफ्टिंग करते हैं.
फ्रूट बैगिंग, जिसका मतलब है बढ़ते हुए फलों को पॉलीथीन से ढकना ताकि वे ज़्यादा धूप, कीड़ों और पक्षियों से बच सकें, अमरूदों का साइज और क्वालिटी बढ़ाने में मदद करता है. उनके बाग में काम करने वाले लोग ध्यान से ऊपर की पत्तियों को काटते हैं और बढ़ते हुए फलों को सहारा देने के लिए टहनियों को बांधते हैं.
खेत में काम करने वाली मीना भोई ने कहा, “हम कई सालों से यहां काम कर रहे हैं. सबसे पहले, हम ऊपर की पत्तियां हटाते हैं. जब फल बड़े हो जाते हैं, तो हम डालियों को बांध देते हैं और फल को पॉलीथीन से ढक देते हैं. इससे फल सुरक्षित रहते हैं और बड़े होने में मदद मिलती है.”
एक और मजदूर महादेव भोई ने बताया कि खेत में लगे अमरूद स्थानीय किस्मों से बड़े और मीठे हैं. पेड़ साल भर फल देते हैं. बीर किशोर को लगातार रोजी-रोटी देने के अलावा, यह बाग सात और परिवारों को गुजारा करने में मदद करता है.
30 साल तक टमाटर की खेती की
चार दशकों से खेती कर रहे बीर किशोर पहले 20 एकड़ में टमाटर की खेती करते थे, जो उन्होंने लगभग 30 सालों तक की. लेकिन फसल से होने वाले उतार-चढ़ाव वाले मुनाफे ने उन्हें निराश किया.
शुरू में वह केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भर थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऑर्गेनिक तरीकों को अपनाया, जो अमरूद के लिए बदलाव लाने वाला और वरदान साबित हुआ.
ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं
खुद ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में बीर किशोर कहते हैं कि वह गुड़, बेसन, दही, पेड़ों के नीचे से इकट्ठा की गई मिट्टी और गाय के गोबर का इस्तेमाल करके बायो-कम्पोस्ट और ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं.
उन्हें दिल्ली से भी कुछ जानकारी मिलती है. वे बताते हैं, "मेरा मकसद मिट्टी में सूक्ष्मजीव गतिविधि को बढ़ाना और पौधों को प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों की आपूर्ति देना है."
ऑर्गेनिक खेती शुरू करने के बाद, उनके बाग में उत्पादकता और फलों की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ. स्थानीय व्यापारी अब सारा फल सीधे उनके खेत से खरीदते हैं.
एक पारंपरिक टमाटर उगाने वाले से लेकर ऑर्गेनिक जैविक विदेशी फल उत्पादक तक, बीर किशोर बिस्वाल की कड़ी मेहनत और फसल ने साबित कर दिया है कि विविधता और वैज्ञानिक फसल प्रबंधन किसी भी किसान के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है.
ये भी पढ़ें- कृषि में रोबोटिक्स और AI टेक्नोलॉजी का कमाल! किसानों को मिलेगी मदद, खेतों की पैदावार में वृद्धि