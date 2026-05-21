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52 रुपये के गुटखा व सिगरेट चोरी मामले में 20 साल बाद 3 लोग बरी

संबलपुर एसडीजेएम कोर्ट ( ETv Bharat )

संबलपुर (ओडिशा) : ओडिशा के संबलपुर में महज 52 रुपये के गुटखा और सिगरेट की चोरी के मामले में कोर्ट ने 20 साल बाद अपना फैसला सुनाया. उक्त मामला संबलपुर के कुचिंदा उपजिला के बामरा ब्लॉक के गोविंदपुर थाना क्षेत्र का है. इस घटना में 5 आरोपी थे, जिनमें से शिकायतकर्ता और 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है. 2006 के इस मामले में जिन लोगों को कोर्ट ने बरी किया है, उनमें हेमंत साहू (55), गणेश जयपुरिया (50) और उमेश बंकारा (51) शामिल हैं. क्या था मामला

संबलपुर जिले के बामरा (पांद्रीपाथा) गांव के बस्ती स्टेशन स्थित स्वर्गीय प्रफुल्ला साहू की पान की दुकान से 10 अक्टूबर, 2006 को 52 रुपये मूल्य का गुटखा और सिगरेट चोरी हो गया था. उन्होंने इस संबंध में गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर तत्कालीन पुलिस ने मामला दर्ज किया. जांच के बाद, पुलिस ने नुनियामुंडा गांव से चोरी के आरोप में 4 लोगों को और केचुपानी गांव से चोरी का सामान खरीदने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. बाद में, आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया और वे नियमित रूप से अदालत में पेश हो रहे थे. लेकिन एक समय के बाद इन लोगों ने यह सोचकर की मामला खत्म हो गया है, कोर्ट में पेश होना छोड़ दिया. इसी बीच, घटना में शामिल 2 आरोपियों और शिकायतकर्ता प्रफुल्ला साहू का निधन हो गया.