किस्त पर है ऑटो, फिर भी मरीजों को मुफ्त सर्विस दे रहा ऑटो ड्राइवर

कृष्णचंद्र परिदा पहले बस चालक थे. अब वे ऑटो का खर्च उठाकर शहर में ऑटो चलाते हैं. अस्पताल आने-जाने में गरीबों को होने वाली परेशानी को देखकर उन्होंने यह मुफ्त ऑटो सेवा शुरू करने का फैसला किया. वे पिछले एक महीने से यह सेवा दे रहे हैं. प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक वे गरीब और असहाय मरीजों को अपने ऑटो से बुरला, संबलपुर स्थित जिला मुख्यालय अस्पताल और वीएसएसआईएमएसएआर मेडिकल कॉलेज तक मुफ्त में ले जाते हैं.

उसके ऑटो पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं. उसने बताया कि वह सभी मरीजों की मदद करते हैं, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो.

भुवनेश्वर : गरीब मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई बार उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, जिससे कि वे किसी गाड़ी को रिजर्व कर इलाज कराने पहुंच सकें. ऐसे में एक ऑटो चालक ने अपनी पहल से सबका दिल जीत लिया है. वह प्रत्येक दिन एक घंटे तक गरीब मरीजों की मदद करता है, उसे मुफ्त की सेवा प्रदान करता है. वह बिना पैसे लिए ही उन्हें अस्पताल तक पहुंचा देता है. वह ओडिशा के संबलपुर के धनुपालीचक का रहने वाला है. उसा नाम कृष्णचंद परिदा है.

कृष्णचंद्र ने लोगों से इस सेवा का लाभ उठाने के लिए अपना मोबाइल नंबर देकर ऑटो में उन्हें बुलाने का अनुरोध किया. यह प्रयास भले ही छोटा लगे, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी जनसेवा बहुत बड़ी है. कृष्णचंद्र के परिवार ने इस कार्य में उनका पूरा समर्थन किया, वहीं उन्होंने बताया कि ओडिशा ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते, ड्राइवर्स एसोसिएशन ने भी उन्हें यह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया.

ऑटो पर सभी धर्मों का प्रतीक चिन्ह बनाकर रखा है (ETV Bharat)

कृष्णचंद्र परिदा ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने ऑटो चलाते समय गरीबों के उत्पीड़न को अपनी आंखों से देखा है. सबसे पहले मैंने अपने परिवार को इस बारे में बताया. फिर मैंने ऑटो एसोसिएशन से सलाह ली. सभी के सहयोग से मैंने यह सेवा शुरू की. मैं प्रतिदिन एक घंटा देता हूं. लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस सेवा के बारे में जान जाते हैं और पहले से ही हमसे संपर्क करते हैं."

कृष्णा चंद्र आगे कहते हैं, "मेरा ऑटो किस्त पर है. इससे मेरे परिवार का भी गुजारा चलता है. आजकल लोग मरीजों को जिला सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, और अगर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध न हों, तो वे मरीजों को बुरला भीमसर मेडिकल सेंटर भी ले जाते हैं. संबलपुर महानगर निगम यह सेवा प्रदान करता है. मेरी नजर में सभी धर्मों के लोग समान हैं. यह सभी को सेवाएं प्रदान करता है और किसी पर अत्याचार नहीं करता."

एक मरीज के रिश्तेदार दिलीप महानंदा ने कहा, "हमें कृष्णा की इस नवोन्मेषी पहल के बारे में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए पता चला. यह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है. सभी को उनसे सीख लेनी चाहिए. सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी ऑटो रिक्शा धार्मिक तटस्थता का संदेश देती है."

ओडिशा, संबलपुर का ऑटो ड्राइवर कृष्णचंद परिदा (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि कृष्णा चंद्र के काम को ओडिशा ड्राइवर्स एसोसिएशन का प्रोत्साहन मिला है. संबलपुर स्थित ओडिशा ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदस्य नरेंद्र नाथ कहते हैं, "गरीब और बेसहारा लोगों को चिकित्सा केंद्र जाते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई बार ऑटो में सीटें न होने पर ऑटो नहीं चलता, और अगर आप कार किराए पर लेते हैं तो 150 रुपये देने पड़ते हैं. इसीलिए हमने इस सेवा का समर्थन किया." कृष्णा का परिवार भी इस मुफ्त ऑटो सेवा से खुश है। कृष्णा की बेटी आंसिका परिदा कहती हैं, "जब मेरे पिता ने यह सेवा शुरू करने को कहा, तो हमने इसका समर्थन किया. मेरे पिता गरीब मरीजों को मुफ्त में ले जाते हैं."

ओडिशा, संबलपुर का ऑटो ड्राइवर कृष्णचंद परिदा (ETV Bharat)

