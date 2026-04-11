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ओडिशा के कोरापुट में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, एक यात्री की मौत...15 लोग घायल

ओडिशा के कोरापुट में बस हादसा ( ETV Bharat )

कोरापुट: ओडिशा के कोरापुट जिले में सवारियों से भरी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वॉल्वो बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई. इस सड़क हादसे में एक यात्री की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए. खबर के मुताबिक, यह सड़क हादसा कोरापुट जिले पोट्टांगी ब्लॉक में हुई. बस कालाहांडी जिले के भवानीपटना से विशाखापटना जा रही थी. इसी दौरान सुबह करीब 3 बजे सुनकी घाट रोड के दूसरे मोड़ पर यह दूसरी तरफ से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई. इस वजह से बस का बैलेंस बिगड़ गया और वह 30 फीट नीचे खाई में गिर गई. सड़क हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV Bharat)