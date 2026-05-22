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बस और ऑटो की भीषण टक्कर में 6 की मौत, धार्मिक उत्सव में शामिल होने जा रहे थे सभी

अस्पताल परिसर में लगी लोगों की भीड़. ( ETV Bharat )

बेरहामपुर (ओडिशा): गंजाम जिले में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लड़कापल्ली चौक पर एक निजी यात्री बस और ऑटो रिक्शा के बीच हुई आमने-सामने की भीषण टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. मृतकों में 10 और 12 वर्ष की दो नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं. सभी मृतक और घायल एक ही गांव के बताए जा रहे हैं.

उत्सव की खुशियां मातम में बदलीं

शुरुआती पुलिस जांच के अनुसार, ऑटो रिक्शा में सवार होकर कुछ लोग सोरल रोड एरेंद्रा से सिंथानी पीठ में आयोजित एक धार्मिक उत्सव में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के लड़कापल्ली चौक पर विपरीत दिशा से आ रही बस ने ऑटो को सीधी और जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए.

दमकल विभाग और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. गैस कटर और अन्य उपकरणों की मदद से ऑटो में फंसे घायलों और शवों को बाहर निकाला गया. सभी घायलों को तुरंत पास के कोडाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान और घायलों की स्थिति

अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, मृतकों में दो नाबालिग बच्चियां शामिल हैं. मृतकों की सूची इस प्रकार है:

किरण बेहरा (10 वर्ष)

सनी बेहरा (12 वर्ष)