ओडिशा राजभवन बनेगा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला सरकारी भवन
ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति के हरित मिशन के तहत राजभवन परिसर को शुद्ध-शून्य ऊर्जा परिसर में परिवर्तित किया जा रहा है.
भुवनेश्वर: ओडिशा राजभवन अब नेट जीरो एनर्जी यानी शुद्ध-शून्य ऊर्जा परिसर बनेगा. सौर ऊर्जा का उपयोग पूरे राज्य के लिए एक मिसाल कायम करेगा. ओडिशा राजभवन ने कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति ने एक हरित मिशन शुरू किया है, जिसके तहत राजभवन परिसर को शुद्ध-शून्य ऊर्जा (net-zero energy) परिसर में परिवर्तित किया जाएगा.
ओडिशा राजभवन राज्य का पहला सरकारी भवन होगा जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा. ओडिशा के हरित ऊर्जा मिशन से जुड़ी इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, बिजली की लागत कम करना और अन्य सरकारी संस्थानों के लिए एक मिसाल कायम करना है. वर्तमान में, राजभवन में 150 किलोवाट का सौर संयंत्र चालू है और जल्द ही 400 किलोवाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा.
शुद्ध-शून्य क्षेत्र क्या है और इसके लाभ?
शुद्ध-शून्य क्षेत्र वह क्षेत्र है जो अपनी खपत के बराबर ऊर्जा का उत्पादन करता है, आमतौर पर सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से, और अपशिष्ट और पानी के उपयोग को कम करता है.
सौर ऊर्जा अपने कार्बन पदचिह्न और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी. इससे ऊर्जा स्वतंत्रता और लागत बचत भी होगी, और स्थिरता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा.
150 किलोवाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र पहले से ही चालू है, और राजभवन में 400 किलोवाट का एक अतिरिक्त सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे राजभवन के ऊर्जा उत्पादन में स्वतंत्रता आएगी और अतिरिक्त बिजली पैदा होगी. इसी प्रकार, सरकारी वाहनों की फ्लीट को भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया गया है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और सतत गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा.
इसका प्रभाव भी सकारात्मक है. हरित पहल का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और पर्यावरण की रक्षा करना है. मासिक बिजली की लागत शून्य होने की उम्मीद है, जिससे वित्तीय बोझ कम होगा. अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में निर्यात किया जा सकता है.
400 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगेगा
अधिकारियों के मुताबिक, ओडिशा राजभवन में जल्द ही 400 किलोवाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा. वर्तमान में, 150 किलोवाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र चालू है और अतिरिक्त 400 किलोवाट संयंत्र की स्थापना के साथ, राजभवन एक शुद्ध-शून्य ऊर्जा परिसर बन जाएगा, जिससे अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा और इसका मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा.
बीते मई में, राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने कहा था, "राजभवन परिसर में 150 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है. जल्द ही 400 किलोवाट का एक और संयंत्र स्थापित किया जाएगा. इससे राज्यपाल निवास एक शुद्ध-शून्य ऊर्जा परिसर बन जाएगा. हरित मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, भारत में निर्मित दोपहिया और आधिकारिक कारों को पेश किया गया है. यह स्थायी गतिशीलता की दिशा में एक निर्णायक कदम है. अब हर यात्रा एक शांतिपूर्ण और आधुनिक, जिम्मेदार भविष्य में योगदान देती है. ऐसे कदम हमारी प्राथमिकताओं के बजाय पर्यावरण-अनुकूल प्रणालियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता हैं. ऐसे अग्रणी प्रयासों से, राजभवन ने देश भर के सरकारी संस्थानों के लिए एक मिसाल कायम की है."
यह पहला प्रयास नहीं है, बीते मई में, राजभवन ने बड़े पैमाने पर ईवी या इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की प्रक्रिया शुरू की थी. अब यह एक वास्तविकता बनने जा रही है, इस 400 किलोवाट के सौर संयंत्र के चालू होने के बाद, राजभवन एक शुद्ध-शून्य ऊर्जा परिसर बन जाएगा.
