ओडिशा : रेत कलाकार मानस ने राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर उनके स्वागत के लिए सैंड एनिमेशन बनाया

उन्होंने इसे गुरुवार को पुरी के समुद्र तट पर बनाया. 'इंडियाज़ गॉट टैलेंट' के फाइनलिस्ट और देश के जाने-माने सैंड एनिमेशन परफॉर्मर्स में से एक मानस कुमार साहू ने यह आर्टवर्क दो घंटे में पूरा किया.

पुरी (ओडिशा) : रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर उनके स्वागत के लिए एक खास सैंड एनिमेशन बनाया.

सैंड एनिमेशन 'राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत' थीम पर आधारित था. सैंड आर्टिस्ट मानस ने कहा, "हमने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत में स्वागत के लिए पुरी बीच पर एक सैंड एनिमेशन बनाया है. सैंड एनिमेशन के ज़रिए हमने भारत की कला, संस्कृति और स्मारकों को दिखाया है. जब भारत और रूस जैसे देश एक साथ आते हैं, तो जश्न का माहौल बनता है. आने वाले दिनों में पूरी दुनिया इन दोनों देशों की दोस्ती के बारे में बात करेगी. हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच ऐसी दोस्ती और शांति बनी रहेगी. लोगों को यह सैंड एनिमेशन बहुत पसंद आएगा."

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दो दिन का भारत दौरा आज शाम से शुरू हो गया. शुक्रवार सुबह, राष्ट्रपति पुतिन एक औपचारिक स्वागत के साथ अपने आधिकारिक दौरा शुरू करेंगे. इसी क्रम में वह महात्मा गांधी की मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे.

इसके बाद दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत-रूस के बीच 23वीं द्विपक्षीय बातचीत होगी. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन और उनके डेलीगेशन के लिए एक वर्किंग लंच भी होस्ट करेंगे. राष्ट्रपति पुतिन का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत-अमेरिका के रिश्तों में तनाव है, खासकर तब जब वॉशिंगटन ने कई भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.

