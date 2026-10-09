ओडिशा पुलिस SI भर्ती घोटाले में ED का बड़ा एक्शन: मास्टरमाइंड शंकर प्रुस्ती और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी
आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर 3 बसों से पकड़े गए थे 114 उम्मीदवार. CBI के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने दलालों पर नकेल कसी है.
Published : October 9, 2026 at 7:00 PM IST
ब्रह्मपुर/भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को ओडिशा पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती गड़बड़ी मामले के मुख्य आरोपी शंकर प्रुस्ती के घर पर एक बार फिर छापेमारी की है. इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है. सीबीआई की जांच में जब यह बात सामने आई कि इस मामले में कई करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है, तब ईडी ने अवैध पैसों के लेन-देन की जांच शुरू की.
शुक्रवार 9 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ब्रोकर मुना मोहंती और इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड व पंचसॉफ्ट कंपनी के शंकर प्रुस्ती के घरों पर छापेमारी की गई. ईडी ने शंकर के करीबी सहयोगी और सिलिकॉन टेक के मालिक सुरेश नायक के घर पर भी तलाशी ली. जानकारी के मुताबिक, ईडी को इस छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं. हालांकि, इस संबंध में ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए सबसे पहले ब्रह्मपुर जिला पुलिस, फिर क्राइम ब्रांच और उसके बाद सीबीआई की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है. इस धोखाधड़ी मामले में जहां सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 18 है, वहीं कुल गिरफ्तारियों का आंकड़ा 141 तक पहुंच चुका है. पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सीबीआई ने 16 लोगों के खिलाफ शुरुआती चार्जशीट भी दाखिल की थी.
ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (OPRB) द्वारा आयोजित की जाने वाली इस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का जिम्मा सरकारी संस्थान आईटीआई (ITI) को दिया गया था. आईटीआई ने आगे इसका सब-कॉन्ट्रैक्ट सुरेश की संस्था 'सिलिकॉन टेक लैब प्राइवेट लिमिटेड' को दे दिया. इसके बाद सिलिकॉन ने यह काम शंकर की कंपनी 'पंचसॉफ्ट' को सौंप दिया था.
आरोप के अनुसार, शंकर ने ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी की साजिश रची थी. शंकर के कहने पर ब्रोकर मुना मोहंती ने भुवनेश्वर की एक ट्रैवल एजेंसी से 3 बसें बुक की थीं. इसके लिए मुना ने अपनी मां के बैंक खाते से 2.30 लाख रुपये का भुगतान भी किया था. उसने इस आपराधिक गतिविधि में अपनी बहन और सह-आरोपी प्रियदर्शिनी सामल को भी शामिल किया था.
29 सितंबर की रात को पुख्ता जानकारी के आधार पर, ब्रह्मपुर पुलिस ने आंध्र प्रदेश सीमा पर इन 3 एसी स्लीपर बसों का पीछा किया. पुलिस की 3 टीमें श्रीकाकुलम पहुंचीं और वहां से 117 लोगों को हिरासत में लिया. इन 117 लोगों में से 114 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने सब-इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए आवेदन किया था. वे परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने और अन्य ट्रेनिंग के लिए बस से भुवनेश्वर से आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जा रहे थे.
इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा शंकर प्रुस्ती, 2 नवंबर 2025 को क्राइम ब्रांच द्वारा उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था. इसके साथ ही 'सिलिकॉन प्राइवेट लिमिटेड' के सीईओ सुरेश नायक को भी गिरफ्तार किया गया. दोनों को ब्रह्मपुर सर्कल जेल भेज दिया गया. इस मामले में पुलिस ने ऊपर दिए गए दोनों मुख्य आरोपियों सहित कुल 10 दलालों को गिरफ्तार किया था.
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