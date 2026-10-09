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ओडिशा पुलिस SI भर्ती घोटाले में ED का बड़ा एक्शन: मास्टरमाइंड शंकर प्रुस्ती और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी

छापेमारी करनी पहुंची ईडी की टीम. ( ETV Bharat )

ब्रह्मपुर/भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को ओडिशा पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती गड़बड़ी मामले के मुख्य आरोपी शंकर प्रुस्ती के घर पर एक बार फिर छापेमारी की है. इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है. सीबीआई की जांच में जब यह बात सामने आई कि इस मामले में कई करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है, तब ईडी ने अवैध पैसों के लेन-देन की जांच शुरू की.

शुक्रवार 9 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ब्रोकर मुना मोहंती और इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड व पंचसॉफ्ट कंपनी के शंकर प्रुस्ती के घरों पर छापेमारी की गई. ईडी ने शंकर के करीबी सहयोगी और सिलिकॉन टेक के मालिक सुरेश नायक के घर पर भी तलाशी ली. जानकारी के मुताबिक, ईडी को इस छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं. हालांकि, इस संबंध में ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.