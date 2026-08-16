ETV Bharat / bharat

ओडिशा: पुलिस ने किडनैपिंग के 24 घंटे के अंदर बिजनेसमैन को छुड़ाया, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

बलांगीर: ओडिशा पुलिस ने किडनैपिंग के 24 घंटे के अंदर ही बलांगीर के एक बिजनेसमैन को सकुशल बचा लिया. पुलिस ने मामले में संदिग्ध मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया है. बचाए गए बिजनेसमैन की पहचान नरेंद्र कुमार साहू के रूप में हुई है, जो बलांगीर में होटल और रियल एस्टेट का व्यवसाय करते हैं.

पुलिस के मुताबिक, नरेंद्र साहू शुक्रवार को अपने घर से निकले थे, लेकिन शाम तक उनका कोई पता नहीं चला. इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. पुलिस टीम ने आईटी सेल, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और CCTV फुटेज का इस्तेमाल करके जांच शुरू की. पुलिस ने बिजनेसमैन की गाड़ी और आरोपी द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की गई गाड़ी की गतिविधियों को भी ट्रैक किया.

जांच के आधार पर, एक स्पेशल टीम ने नरेंद्र साहू को भुवनेश्वर के खंडगिरी इलाके से ढूंढ निकाला, जहां से उन्हें शनिवार शाम को बचाया गया. पुलिस ने कहा कि घटना के दौरान बिजनेसमैन पर कथित तौर पर हमला किया गया और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

बाद में पुलिस ने किडनैपिंग में शामिल कथित मास्टरमाइंड को कंटामल से गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, किडनैपिंग में शामिल अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं.