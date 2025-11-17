ETV Bharat / bharat

ओडिशा: पुलिस की छापेमारी, बांग्लादेशी गिरफ्तार, हथियार जब्त, दो पुलिसकर्मी घायल

जगतसिंहपुर एसडीपीओ एआर राव ने प्रारंभिक जानकारी देते हुए कहा कि तारीकुंड फांडी क्षेत्र में स्थित जगतसिंहपुर पुलिस स्टेशन इलाके में अवैध रूप से बांग्लादेशियों के मौजूह होने की खुफिया सूचना मिली. बताया गया कि संदिग्ध 15 से 20 बांग्लादेशी लंबे समय से बेहरामपुर बस्तीहार में एक सुनसान जगह पर रह रहे हैं.

एसडीपीओ ने इस संबंध में जानकारी दी. जगतसिंहपुर पुलिस ने सदर थाना अंतर्गत तारीकुंड बेहरामपुर कॉलोनी में छापा मारा. इस दौरान को संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया. जांच पड़ताल के दौरान उनके पास से एक देसी बंदूक और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए.

जगतसिंहपुर: ओडिशा पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाया. इस दौरान दो बांग्लादेशी पकड़े गए. उनके पास से हथियार जब्त किए गए. इस दौरान की गई छापेमारी में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए.

घटना की जानकारी होने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया. जगतसिंहपुर पुलिस को यह खबर मिलने के बाद एडिशनल एसपी ने रविवार रात 10 बजे एक टीम बनाई. उस इलाके में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई जहाँ संदिग्ध बांग्लादेशी रहते थे.

इस दौरान पुलिस ने बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एडिशनल एसपी के साथ एक महिला कांस्टेबल भी शामिल थी. स्थिति बिगड़ते देख पुलिस बल की दो और प्लाटून मौके पर पहुंच पहुंच गई. आरोपियों को काबू कर लिया गया, जबकि 10 अन्य बांग्लादेशी लोगों को बचा लिया गया.

उनके पास से एक देसी बंदूक के साथ तलवार और अन्य हथियार जब्त किए गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में आरोपी बाग्लादेशी ने 10 से 15 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था. इससे पहले उसने बेहतरीन घर बनाकर इसे बांग्लादेशी को किराए पर दे दिया था. रिपोर्ट के अनुसार परिवारों का दावा है कि वे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के मूल निवासी हैं लेकिन, ऐसा संदेह है कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले ज्यादातर लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं.