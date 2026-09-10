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ओडिशा से लापता 101 बच्चे 17 राज्यों से रेस्क्यू किए गए, बंगाल में मिले सबसे ज्यादा

यह अभियान 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चला. प्रत्येक पुलिस रेंज के तहत दो टीमों का गठन किया गया था. सत्यजीत राउत की रिपोर्ट.

Odisha Police Child Rescue
प्रेस कांफ्रेस में जानकारी देतीं एडीजी एस. सैनी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 7:28 PM IST

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भुवनेश्वरः ओडिशा पुलिस ने दूसरे राज्यों में लापता और ट्रैफिकिंग के शिकार हुए उड़िया बच्चों का पता लगाने और उन्हें बचाने का अभियान चला रहा है. क्राइम ब्रांच की अपराध रोकथाम और नियंत्रण शाखा (CAW & CW) द्वारा चलाए गए इस 'ऑपरेशन अन्वेषण' के तहत कुल 101 बच्चों को बचाया गया है. इनमें 54 लड़के और 47 लड़कियां शामिल हैं.

क्राइम ब्रांच की शाखा (CAW & CW) की अतिरिक्त महानिदेशक एस. सैनी ने गुरुवार, 10 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. ADG सैनी की जानकारी के मुताबिक, बच्चों को आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, तमिल नाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से बचाया गया है.

एडीजी ने बताया कि बचाए गए बच्चों में से 83 बच्चों (46 लड़के और 37 लड़कियां) को बाल देखभाल संस्थानों में रखा गया था. इसी तरह, बाल श्रम शिविरों से 7 बच्चों (6 लड़के और 1 लड़की) को छुड़ाया गया है. इसके साथ ही, बचाए गए 11 बच्चों (2 लड़के और 9 लड़कियां) के राज्य में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज थी और इस संबंध में मामले दर्ज किए गए थे.

एडीजी सैनी ने बताया कि सबसे ज़्यादा 30 बच्चों को पश्चिम बंगाल से छुड़ाया गया है. इसी तरह, कर्नाटक से 11, झारखंड से 10 और तमिलनाडु से 10 बच्चे बचाए गए हैं. बचाए गए बच्चों को उनके परिवारों से दोबारा मिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं.

महिला एवं बाल विकास विभाग की कमिश्नर और सचिव मृणालिनी दरस्वाल ने इस अभियान में ओडिशा पुलिस के प्रयासों का समर्थन किया है. एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी गई कि यह सफलता राज्य के बाहर लापता बच्चों की पहचान करने और उन्हें बचाने में ओडिशा पुलिस के जवानों, रेंज टीमों, जिला पुलिस और सभी हितधारकों के निरंतर प्रयासों का नतीजा है.

यह अभियान 28 अगस्त से 8 सितंबर तक देश के 17 राज्यों चलाया गया. प्रत्येक पुलिस रेंज के तहत दो टीमों का गठन किया गया था. हर टीम में पांच पुलिसकर्मी और महिला एवं बाल विकास विभाग के एक कानून एवं परिवीक्षा (लॉ एंड प्रोबेशन) अधिकारी शामिल थे.

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