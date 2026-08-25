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किचन के प्लास्टर से निकल रहा था पीला पानी, पास जाकर देखा तो उड़ गए लोगों के होश

सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है. पुलिस ने बताया मां और बेटे को 21 अगस्त तक देखा गया था. शक्ति प्रसाद मिश्रा की रिपोर्ट.

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ओडिशा में पुरी में बेटे ने मां को मार डाला (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 1:54 PM IST

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पुरी (ओडिशा): ओडिशा के पुरी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर के कुम्हारपाड़ा पुलिस स्टेशन इलाके में पतितपावन साही में एक किराए के घर में बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और शव को किचन स्लैब के नीचे प्लास्टर से ढककर भाग गया.

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जांच पड़ताल की गई. पुलिस ने जांच के बताया कि हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई है. इस हत्याकांड पर पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने बताया कि आरोपी अभी फरार है और महिला की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है. मौके पर छानबीन के बाद पुलिस ने बताया कि किचन का प्लास्टर खोदने के बाद एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ. पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

पुलिस घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि मां और बेटे दोनों को 21 अगस्त तक देखा गया था. पुलिस फरार आरोपी को ढूंढने में जुट गई है. पुलिस ने आरोपी की पहचान मदन दलाई (45) के रूप में की है और वह गजपति के परलाखेमुंडी का रहने वाला है. पुरी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साइंटिफिक टीम के साथ जांच कर रही है. पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने यह जानकारी दी.

अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मां-बेटे पिछले 4-5 महीनों से कुम्हारपाड़ा पुलिस स्टेशन इलाके के पतितपावन साही में भगवान साहू के किराए के घर में रह रहे थे. जहां मृतक मां घर पर रहती थी, वहीं आरोपी बेटा पुरी जगन्नाथ मंदिर के आसपास पानी की बोतलें बेचता था. पुलिस ने बताया कि सोमवार को स्थानीय निवासियों को उनके मकान से बदबू आई. वहीं, घर के मालिक ने किचन में स्लैब के नीचे से पीला पानी निकलते देख पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलने के बाद पुलिस की साइंटिफिक टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किचन स्लैब के नीचे का प्लास्टर खोदा और बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया. पुलिस ने शाम 7 बजे प्लास्टर खोदना शुरू किया और रात 11 बजे तक उसमें से एक महिला का शव बरामद कर लिया. यहां रहने के दौरान उनका पड़ोसियों से ज्यादा मेलजोल नहीं था. मकान मालिक भगवान साहू के मुताबिक, किराए के घर में रहते समय आरोपी मदन ने सिर्फ अपनी पहचान और अपना एक नंबर दिया था. इसलिए, उसकी मां की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

उन्होंने कहा कि हमने मदन को आखिरी बार 19 अगस्त को CCTV में देखा था. हालांकि, शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि हत्या 21 या 22 अगस्त को हुई थी. असली जानकारी आरोपी की गिरफ़्तारी के बाद ही सामने आएगी. पुलिस ने घर से एक चाकू बरामद किया है. आरोपी ने प्लास्टर में घर के बर्तनों का इस्तेमाल किया था. उसने प्लास्टर में लोहे की छड़ों की जगह स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल किया था. स्थानीय निवासी सुदर्शन ने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर छिड़का गया था ताकि बदबू बाहर न आए.

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