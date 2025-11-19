ETV Bharat / bharat

बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ओडिशा पुलिस एक्शन मोड में, मंत्री ने कड़ी कार्रवाई का लिया संकल्प

उन्होंने कहा, 'बांग्लादेशियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सरकार का रुख सख्त है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी.' हरिचंदन ने जोर देकर कहा, 'एक बार पहचान हो जाने पर सभी घुसपैठियों को निर्वासित कर दिया जाएगा. हमारा ध्यान राज्य की सुरक्षा कड़ी करने पर है. तटीय क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और अवैध रूप से रह रहे सभी लोगों को बेदखल करेंगे.'

हरिचंदन का यह बयान जगतसिंहपुर में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को शरण देने वाले एक घर को ध्वस्त करने और उसके बाद ओडिशा पुलिस द्वारा कई जिलों में समन्वित छापेमारी के बाद आया है. कानून मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए ओडिशा सरकार ने ओडिशा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों की पहचान शुरू कर दी है.

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार द्वारा कई जिलों में संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के बीच राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने मंगलवार को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अवैध रूप से रह रहे सभी लोगों को निर्वासित किया जाएगा.

अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने मंगलवार को जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, क्योंझर और पुरी जिले में दिन भर एक साथ छापेमारी की. उन्होंने बताया कि भद्रक में 17 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि जगतसिंहपुर जिला पुलिस ने सोमवार को ध्वस्त किए गए घर से एक पिस्तौल समेत हथियार बरामद होने के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया और कई अन्य से पूछताछ की. तिर्तोल थाना क्षेत्र में रहमा इलाके में किराए के मकानों में रहने वाले लगभग 20 लोगों से उनकी पहचान, उनके व्यवसाय की प्रकृति और ओडिशा में उनके प्रवास की अवधि के बारे में पूछताछ की गई.

केंद्रपाड़ा और बालासोर में अधिकारियों ने कहा कि छापे चरणबद्ध तरीके से मारे जा रहे हैं. पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने कहा कि जगतसिंहपुर छापेमारी के दौरान कुछ संदिग्धों के भाग जाने की खबरों के बाद, सभी पुलिस थानों को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. सिंह ने कहा, 'हमने पुरी जिले के सभी पुलिस थानों को बांग्लादेशी घुसपैठियों के संदिग्ध लोगों की पहचान करने को कहा है. हालाँकि, मंगलवार शाम तक किसी की भी पहचान नहीं हो पाई.'

इस बीच, कथित घुसपैठियों को तुरंत बाहर निकालने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा मंगलवार को क्योंझर में आहूत बंद से चंपुआ, जोड़ा और बड़बिल सहित कई कस्बों में दुकानें, बाज़ार, स्कूल, कॉलेज और यातायात प्रभावित हुआ. पुलिस ने बताया कि कई जगहों पर धरना-प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-20 पर वाहन फंसे रहे, लेकिन किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है. पश्चिमी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बृजेश राय ने बंद को शांतिपूर्ण बताया और कहा कि पुलिस सतर्क है और जिले में घुसपैठियों के रहने के आरोपों की जांच कर रही है. उन्होंने क्योंझर का दौरा किया.