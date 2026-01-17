ETV Bharat / bharat

ओडिशा में गो-तस्करों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': 5 जिलों में 47 टीमों ने की छापेमारी, घर से निकला सोना-चांदी और नोटों का ढेर

शनिवार सुबह से ही पुलिस की 47 टीमों ने एक साथ ओडिशा के क्यूंझर, भद्रक, जाजपुर, खुर्दा और मयूरभंज में सघन छापेमारी शुरू की.

Odisha police
ओडिशा में गो तस्कर के घर मिले नोट और कागजात. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

क्यूंझर (ओडिशा): राज्य में अवैध गो-तस्करी के खिलाफ मोहन सरकार 'एक्शन मोड' में आ गई है. राज्य में दिन-ब-दिन बढ़ते गो-माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है. क्यूंझर पुलिस की इस आक्रामक कार्रवाई से पूरे राज्य के गो-तस्करों और माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

5 जिले में 47 टीमों की घेराबंदी

शनिवार सुबह से ही पुलिस की 47 टीमों ने एक साथ राज्य के 5 जिलों- क्यूंझर, भद्रक, जाजपुर, खुर्दा और मयूरभंज में सघन छापेमारी शुरू की. यह ऑपरेशन इतना गुप्त और बड़ा था कि माफियाओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला. इस अभियान में 5 डीएसपी (DSP), 25 इंस्पेक्टर, 36 एसआई (SI) और एएसआई (ASI) सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.

छापेमारी में क्या-क्या हुए बरामद

  • 1.40 करोड़ रुपये नकद (Cash) बरामद किए हैं.
  • 1 किलो सोना और 3 किलो चांदी जब्त की गई है.
  • 11 चार पहिया वाहन और 13 दो पहिया वाहन भी पुलिस के कब्जे में हैं.
  • बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, जमीन के दस्तावेज और बैंक खातों को भी सीज किया गया है.

होगी 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क

क्यूंझर के पुलिस अधीक्षक नितिन कुुशलकर ने इस बड़ी सफलता की पुष्टि करते हुए बताया कि आज शाम तक लगभग 100 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति की पहचान कर उसे जब्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. पुलिस इन संपत्तियों को BNS की धारा 107 के तहत कुर्क करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी. अब तक 5 जिलों से 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

पशु तस्करों में खलबली

इस बड़ी कार्रवाई के बाद पशु तस्करी से जुड़े लोगों में खलबली मच गयी है. वहीं, स्थानीय लोगों में तस्करी रुकने की उम्मीद जगी है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह केवल शुरुआत है. गो-तस्करी के इस पूरे सिंडिकेट की जड़ों को उखाड़ने के लिए आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

ODISHA COW SMUGGLER ARREST
ओडिशा में गो तस्करी
ओडिशा गो तस्कर गिरफ्तार
ODISHA POLICE COW SMUGGLERS
COW SMUGGLING IN ODISHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.