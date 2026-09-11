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इंडोनेशिया से ओडिशा कैसे पहुंचा ऑरंगुटान, कौन कर रहा तस्करी? CM माझी सख्त

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि ओडिशा को विदेशी वन्यजीवों की तस्करी का ट्रांजिट रूट नहीं बनने दिया जाएगा. बिकास दास की रिपोर्ट.

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नंदनकानन चिड़ियाघर में ऑरंगुटान के बच्चे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 3:10 PM IST

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भुवनेश्वर: बालासोर से 5 ऑरंगुटान (Orangutan) के बच्चों को बचाए जाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है. ये कहां से आए और कैसे आए? यह एक बड़ा सवाल बन गया है. राज्य सरकार इस बात को प्राथमिकता दे रही है कि यह कैसे यहां के माहौल में कैसे ढले और स्वस्थ रहे. वन्यजीव संरक्षण सोसायटी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह ऑरंगुटान अब स्वस्थ है. वह खा रहा है, खेल रहा है और उम्मीद है कि धीरे-धीरे यहां के माहौल में ढल जाएगा.

इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने साफ कर दिया है कि ओडिशा को कभी भी विदेशी वन्यजीवों की अवैध तस्करी का ट्रांजिट रूट नहीं बनने दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि यदि इस अवैध परिवहन में कोई नेटवर्क शामिल है, तो उसकी पहचान कर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने उस रूट का पता लगाने के निर्देश दिए हैं जिससे इन दुर्लभ जीवों को ओडिशा लाया गया था.

वे राज्य में कैसे दाखिल हुए, उनकी तस्करी में कौन शामिल था और उन्हें किस मकसद से लाया गया था, इन सब की जांच होगी. मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों, वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) और अन्य वन्यजीव व कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.

इस बीच इंडोनेशिया द्वारा इस ऑरंगुटान को वापस ले जाने की कोशिशों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि, उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. जांच और आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल, बालासोर वन विभाग और एसटीएफ (STF) मिलकर इस मामले की संयुक्त जांच कर रहे हैं.

वन्यजीव संरक्षण सोसायटी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF Wildlife) प्रेम कुमार झा ने कहा कि फिलहाल ऑरंगुटान को सुरक्षित और स्वस्थ रखना ही वन विभाग की प्राथमिकता है. प्रेम कुमार झा ने कहा, "नंदनकानन में मौजूद ऑरंगुटान अब स्वस्थ हैं. उन्हें बचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है. उम्मीद है कि वे धीरे-धीरे नए माहौल में ढल जाएंगे."

प्रेम ने कहा कि नंदनकानन चिड़ियाघर में इन ऑरंगुटान को केले, सेब और दूध खाने को दिया जा रहा है. अब वे पहले से ज्यादा स्वस्थ हैं. उन्हें खेलने के लिए रस्सियां दी गई हैं, जिन पर वे लटक रहे हैं. इसके अलावा, उन्हें 24 घंटे एयर-कंडीशंड कमरे में रखा जा रहा है. पिछले दो दिनों में उनके व्यवहार में भी काफी बदलाव देखा गया है और वे खुश नजर आ रहे हैं. इसलिए उम्मीद है कि नंदनकानन में उनकी स्थिति जल्द ही पूरी तरह सामान्य हो जाएगी.

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