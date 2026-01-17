ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में प्रवासी मजदूर को पीटा, किया आग के हवाले...मालिक पर हमले का आरोप

नुआपाड़ा: ओडिशा के रहने वाले एक मजदूर को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में कुछ बदमाशों ने उस वक्त उसे आग के हवाले कर दिया जब वह ट्रेन से घर जा रहा था. ईंट भट्टी में काम करने वाले पीड़ित मजदूर विद्याधर माझी का आरोप है कि, उस पर हमला उसके मालिक ने करवाया है.

पीड़ित विद्याधर माझी को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था. इलाज के बाद वह घर लौट आए हैं. विद्याधर, उनका बेटा, बेटी और भाभी पिछले अक्टूबर में खडियाल के एक ब्रोकर हितेश कुंभार के ज़रिए हैदराबाद के अन्नाराम गांव में एक ईंट भट्टे पर काम करने गए थे. वहां, उन्होंने ईंट भट्टे के मालिक एआर माधव के यहां काम किया.

गांव में अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की खबर मिलने के बाद वह सिकंदराबाद से ट्रेन से विशाखापत्तनम लौट रहे थे. उधर विद्याधर के फरार होने का शक होने पर, ईंट भट्टे के मालिक ने उन्हें रोकने के लिए दो लड़कों को भेजा. दोनों युवकों ने श्रीकाकुलम स्टेशन पर विद्याधर को जबरदस्ती ट्रेन से उतार लिया और उसकी पिटाई की. वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और ट्रांसफार्मर के तेल से उसके शरीर में आग लगा दी.

इस हमले में विद्याधर माझी का शरीर 70 प्रतिशत जल गया था. उसे श्रीकाकुलम में आरपीएफ पुलिस ने बचाकर एक स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. बाद में, बिद्याधर माझी नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में इलाज के बाद शुक्रवार (16 जनवरी) को खलियाभाटा गांव लौट आए. बिद्याधर और उनकी पत्नी सुनफुल माझी के शिकायत करने के बाद, जिला लेबर ऑफिसर जैस्मीन साहू और खडियाल पुलिस घटना की जांच करने के लिए गांव गई.