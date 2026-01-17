ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में प्रवासी मजदूर को पीटा, किया आग के हवाले...मालिक पर हमले का आरोप

विद्याधर माझी का शरीर 70 प्रतिशत जल गया था. जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया.

Odisha Nuapada migrant labourer tortured set ablaze in Andhra Pradesh Srikakulam
पीड़ित विद्याधर माझी और अन्य लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
नुआपाड़ा: ओडिशा के रहने वाले एक मजदूर को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में कुछ बदमाशों ने उस वक्त उसे आग के हवाले कर दिया जब वह ट्रेन से घर जा रहा था. ईंट भट्टी में काम करने वाले पीड़ित मजदूर विद्याधर माझी का आरोप है कि, उस पर हमला उसके मालिक ने करवाया है.

पीड़ित विद्याधर माझी को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था. इलाज के बाद वह घर लौट आए हैं. विद्याधर, उनका बेटा, बेटी और भाभी पिछले अक्टूबर में खडियाल के एक ब्रोकर हितेश कुंभार के ज़रिए हैदराबाद के अन्नाराम गांव में एक ईंट भट्टे पर काम करने गए थे. वहां, उन्होंने ईंट भट्टे के मालिक एआर माधव के यहां काम किया.

गांव में अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की खबर मिलने के बाद वह सिकंदराबाद से ट्रेन से विशाखापत्तनम लौट रहे थे. उधर विद्याधर के फरार होने का शक होने पर, ईंट भट्टे के मालिक ने उन्हें रोकने के लिए दो लड़कों को भेजा. दोनों युवकों ने श्रीकाकुलम स्टेशन पर विद्याधर को जबरदस्ती ट्रेन से उतार लिया और उसकी पिटाई की. वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और ट्रांसफार्मर के तेल से उसके शरीर में आग लगा दी.

इस हमले में विद्याधर माझी का शरीर 70 प्रतिशत जल गया था. उसे श्रीकाकुलम में आरपीएफ पुलिस ने बचाकर एक स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. बाद में, बिद्याधर माझी नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में इलाज के बाद शुक्रवार (16 जनवरी) को खलियाभाटा गांव लौट आए. बिद्याधर और उनकी पत्नी सुनफुल माझी के शिकायत करने के बाद, जिला लेबर ऑफिसर जैस्मीन साहू और खडियाल पुलिस घटना की जांच करने के लिए गांव गई.

स्थानीय कांग्रेस नेता कमल चरण टांडी ने बिद्याधर पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने और पीड़ित को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है. कमल चरण टांडी ने कहा कि, बिद्याधर अपने परिवार का पेट पालने के लिए हैदराबाद गए थे. वह ईंट भट्टे के मैनेजर को बताकर छुट्टी पर गांव लौटे थे.

उन्होंने कहा कि, इस दौरान श्रीकाकुलम रेलवे स्टेशन पर दो युवकों ने उसे उठाया, उस पर तेल डाला और आग लगा दी. उन्होंने इस घटना को शर्मनाक करार दिया. साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर जैस्मीन साहू ने कहा कि, पुलिस इस घटना को गंभीरता से ले रही है और इसकी जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि, प्रशासन पीड़ित को क्या सुविधाएं दे सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है.

