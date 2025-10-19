बगीचे की रखवाली के लिए बनाया अनोखा सेंसर, चोर या जानवर के घुसते ही देता अलर्ट
क्योंझर के 70 वर्षीय निर्मल चंद्र मोहंत 1970 में स्व-निर्मित रेडियो स्टेशन चलाने के लिए सुर्खियों में आए थे, एक बार फिर सुर्खियों में हैं.
क्योंझर: ओडिशा के क्योंझर जिले के 70 वर्षीय निर्मल चंद्र मोहंत ने घुसपैठियों का पता लगाने के लिए एक मानव शरीर सेंसर का आविष्कार किया है. उन्होंने इसे अपने तीन एकड़ के बगीचे में लगाया है. अगर कोई चोर रात में बगीचे में सोलर पैनल और पानी की मोटर चुराने के लिए घुसता है, तो यह मानव शरीर का पता लगाकर ट्रांसमीटर को सिग्नल भेज देता है.
निर्मल चंद्र ने कहा, "मैंने बगीचे की सुरक्षा के लिए यह मशीन बनाई है. अगर कोई व्यक्ति चोरी करने बगीचे में घुसता है, तो वह वायरलेस के ज़रिए मेरे घर पर संदेश भेज देगा. घर में एक घंटी लगी है, वह चालू हो जाएगी. अगर कोई जानवर आएगा, तो एक बार बजेगी और अगर कोई व्यक्ति आएगा, तो हर 5 सेकंड में एक बार बजेगी. तब हमें पता चल जाएगा कि बगीचे में कोई जानवर है या आदमी. अगर बगीचे से कुछ चोरी हो जाता है, तो घंटी बजना बंद नहीं होगी."
सामाजिक कार्यकर्ता राधाकांत महानत ने सरकार से इस खोज को और प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, "निर्मल मोहंत ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो अगली पीढ़ी के लिए कृषि यंत्रों की चोरी रोक सकता है. इसके लिए सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता है. अगर उनकी तकनीक का लोग उपयोग करते हैं, तो उनका योगदान ओडिशा के लोगों के लिए यादगार होगा."
निर्मल की बदौलत गांव के कुछ लोगों को रोज़गार भी मिला है. इलाके के धर्मेंद्र कुमार कर ने कहा, "1992 में, मैं निर्मल बाबू के पास गया और उनसे मरम्मत करना सिखाने के लिए कहा. मैंने उनके साथ 3 साल तक काम किया. उनके साथ काम करते हुए, अब मैं आरडब्ल्यूएसएस पंप, एलआई पॉइंट और मोटरों की मरम्मत कर रहा हूं."
कौन हैं निर्मल चंद्र मोहंतः
क्योंझर जिले के पटना प्रखंड के चेमेना गांव में निर्मल चंद्र मोहंत का घर है. 1968 में, निर्मल चौधरी टेक्निकल स्कूल में आठवीं और नौवीं कक्षा की पढ़ाई के बाद, उन्होंने गुरमुंगी डीबी हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया. उस समय, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, कॉइल, कैपेसिटर और वॉइस माइक्रोफ़ोन की मदद से एक ट्रांसमीटर बनाया.
1976 में, क्योंझर विज्ञान महाविद्यालय में अपनी आईएससी की पढ़ाई के दौरान, उन्होंने उस ट्रांसमीटर को एक विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया. उन्होंने और उनके दोस्तों ने उस ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके प्रधानाचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया और उनकी आवाज़ रेडियो पर प्रसारित हुई. यह उपकरण सीधे रेडियो सेट पर ध्वनि प्रसारित कर सकता था. वह और उसके दोस्त इसका इस्तेमाल क्योंझर शहर में पुराने गाने और हास्य कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए करते थे.
निर्मल ने 1985 में घड़ी, रेडियो, वीसीआर और वीडियो कैमरा मरम्मत की दुकान खोली थी. 2013 में, बैटरी से चलने वाली तिपहिया साइकिल बनाकर एक दिव्यांग को उपहार में देने के लिए उनकी प्रशंसा हुई.
सरकारी प्रोत्साहन का इंतजारः
निर्मल चंद्र मोहंत ने कहा कि अगर उन्हें सरकारी प्रोत्साहन मिलता, तो वे और अधिक शोध कर सकते थे और बेहतर गुणवत्ता वाले उपकरण बना सकते थे. पिछले सितंबर में भूमिपूजन समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 70 के दशक के रेडियो स्टेशन के बारे में बात करते हुए निर्मल की प्रशंसा की थी. 1976 में बनाए अपने ट्रांसमीटर को अब उन्होंने आधुनिक रूप दिया है. इसे इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन बॉडी सेंसर एंड ट्रांसमीटर कहते हैं.
