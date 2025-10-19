ETV Bharat / bharat

बगीचे की रखवाली के लिए बनाया अनोखा सेंसर, चोर या जानवर के घुसते ही देता अलर्ट

क्योंझर: ओडिशा के क्योंझर जिले के 70 वर्षीय निर्मल चंद्र मोहंत ने घुसपैठियों का पता लगाने के लिए एक मानव शरीर सेंसर का आविष्कार किया है. उन्होंने इसे अपने तीन एकड़ के बगीचे में लगाया है. अगर कोई चोर रात में बगीचे में सोलर पैनल और पानी की मोटर चुराने के लिए घुसता है, तो यह मानव शरीर का पता लगाकर ट्रांसमीटर को सिग्नल भेज देता है.

निर्मल चंद्र ने कहा, "मैंने बगीचे की सुरक्षा के लिए यह मशीन बनाई है. अगर कोई व्यक्ति चोरी करने बगीचे में घुसता है, तो वह वायरलेस के ज़रिए मेरे घर पर संदेश भेज देगा. घर में एक घंटी लगी है, वह चालू हो जाएगी. अगर कोई जानवर आएगा, तो एक बार बजेगी और अगर कोई व्यक्ति आएगा, तो हर 5 सेकंड में एक बार बजेगी. तब हमें पता चल जाएगा कि बगीचे में कोई जानवर है या आदमी. अगर बगीचे से कुछ चोरी हो जाता है, तो घंटी बजना बंद नहीं होगी."

सामाजिक कार्यकर्ता राधाकांत महानत ने सरकार से इस खोज को और प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, "निर्मल मोहंत ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो अगली पीढ़ी के लिए कृषि यंत्रों की चोरी रोक सकता है. इसके लिए सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता है. अगर उनकी तकनीक का लोग उपयोग करते हैं, तो उनका योगदान ओडिशा के लोगों के लिए यादगार होगा."

निर्मल की बदौलत गांव के कुछ लोगों को रोज़गार भी मिला है. इलाके के धर्मेंद्र कुमार कर ने कहा, "1992 में, मैं निर्मल बाबू के पास गया और उनसे मरम्मत करना सिखाने के लिए कहा. मैंने उनके साथ 3 साल तक काम किया. उनके साथ काम करते हुए, अब मैं आरडब्ल्यूएसएस पंप, एलआई पॉइंट और मोटरों की मरम्मत कर रहा हूं."

कौन हैं निर्मल चंद्र मोहंतः

क्योंझर जिले के पटना प्रखंड के चेमेना गांव में निर्मल चंद्र मोहंत का घर है. 1968 में, निर्मल चौधरी टेक्निकल स्कूल में आठवीं और नौवीं कक्षा की पढ़ाई के बाद, उन्होंने गुरमुंगी डीबी हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया. उस समय, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, कॉइल, कैपेसिटर और वॉइस माइक्रोफ़ोन की मदद से एक ट्रांसमीटर बनाया.