ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश की जेल में पांच साल से कैद है ओडिशा का युवक, बच्चे दादी से पूछ रहे- 'कब आएंगे हमारे पापा?'

कनक माझी के अनुसार, जून 2019 में काबुला के बेटे ओम का जन्मदिन था. उसके एक दिन बाद, काबुला पास के गांव से आने की बात कहकर घर से निकला और लापता हो गया. परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. काफी दिनों बाद खबर मिली कि वह मजदूरी करने पश्चिम बंगाल चला गया था.

नयागढ़ (ओडिशा): "मेरे बेटे को वापस लाओ, वह बांग्लादेश की जेल में सड़ रहा है. बिना किसी अपराध के सजा काट रहा है. उसकी पत्नी की भी मौत हो गई है. अब मैं अपने पोते-पोतियों के साथ दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही हूं." यह दर्दनाक दास्तां है नयागढ़ जिले के असुरधिपा गांव की कनक माझी की. उनका बेटा काबुला माझी गत पांच वर्षों से बांग्लादेश की पिरोजपुर जेल में बंद है.

इंटरपोल और पुलिस की जांच

काबुला की मां ने आगे बताया कि 2020 में नयागढ़ सदर पुलिस गांव पहुंची और काबुला के बारे में पूछताछ की. बांग्लादेश ने भारत सरकार से काबुला के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी, जिसकी सूचना पुलिस ने हमें दी. पुलिस ने बताया कि 'इंटरपोल' ने कटक क्राइम ब्रांच सीआईडी (CID) को इस मामले में जानकारी जुटाने का आदेश दिया था. पुलिस ने काबुला से जुड़ी सारी जानकारी सीआईडी को सौंप दी, जिसके बाद पता चला कि वह बांग्लादेश के पिरोजपुर जिला जेल में बंद है.

काबुला वहां कैसे पहुंचा? वह वापस कैसे आएगा? परिवार को इस बारे में कुछ नहीं पता. काबुला की याद में तड़पते हुए उसकी पत्नी कौशल्या माझी की दो साल पहले मौत हो गई. अब उसके दो बेटे और एक बेटी अपने पिता की वापसी के इंतजार में अपनी दादी के साथ मिट्टी के घर में रह रहे हैं. मां कनक अपने बेटे को बांग्लादेश की जेल से छुड़ाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के चक्कर काट रही हैं.

काबुला माझी. (File) (ETV bharat)

प्रशासन का आश्वासन

इस बीच, मामला सामने आने के बाद नयागढ़ की एसपी एस. सुश्री ने काबुला को वापस लाने का आश्वासन दिया है. इस मामले पर नयागढ़ जिले के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) लग्नजीत राउत ने कहा, "असुरदिपा गांव का काबुला माझी मानसिक रूप से थोड़ा बीमार था. वह पश्चिम बंगाल में काम करने गया था, जहां गलती से उसने बांग्लादेश की सीमा पार कर ली. इसके बाद बांग्लादेशी सुरक्षाकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया. इस संबंध में बांग्लादेश दूतावास ने भारतीय दूतावास से संपर्क किया है. राज्य के मुख्य सचिव भी इस मामले से अवगत हैं और काबुला को जल्द ही ओडिशा वापस लाया जाएगा."

इसे भी पढ़ेंः