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ओडिशा में जीआरपी कांस्टेबल मॉब लिंचिंग केस में बड़ा एक्शनः पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, क्राइम ब्रांच करेगी जांच

भुवनेश्वर/नियालीः क्राइम ब्रांच ने रविवार से राजधानी के उप-मंडल बालियांता के बहुचर्चित जीआरपी कांस्टेबल सौम्य रंजन मॉब लिंचिंग मामले की जांच शुरू कर दी है. क्राइम ब्रांच ने इस घटना में दोनों पक्षों के सबूतों के आधार पर बालियांता थाने में दर्ज दो अलग-अलग मामलों की जांच पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है. इसके साथ ही क्राइम ब्रांच ने दो नए अलग मामले भी दर्ज किए हैं.

डीजीपी के निर्देश पर डीएसपी रत्नप्रभा सतपथी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. क्राइम ब्रांच ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया कि यह जांच एसपी अनिरुद्ध राउतराय की सीधी निगरानी में की जाएगी.

दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है. 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और बालियांता थाने के आईआईसी (IIC) का तबादला कर दिया गया है. यह कार्रवाई ड्यूटी में लापरवाही बरतने और घटना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के कारण की गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बालियांता थाने के आईआईसी (IIC) अनिल परिदा का तबादला यूपीडी, पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया है. उनके स्थान पर इंस्पेक्टर रश्मिता बेहरा को बालियांता थाने का नया आईआईसी नियुक्त किया गया है. इसी तरह, एक सब-इंस्पेक्टर, एक एएसआई, एक ओएपीएफ (OAPF) कर्मचारी और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही, दो होमगार्डों को ड्यूटी से हटा दिया गया है.

मृतक जीआरपी कांस्टेबल सौम्य रंजन स्वैन के पिता कैलाश द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर, बालियांता थाने में मामला (नंबर 221/2026) दर्ज किया गया था. इस संबंध में क्राइम ब्रांच में केस नंबर 6/2026 दर्ज किया गया है. इसी तरह, पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाने में एक और मामला (नंबर 220/2026) दर्ज किया गया था और इस संबंध में क्राइम ब्रांच में केस नंबर 7/2026 दर्ज किया गया है.