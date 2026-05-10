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ओडिशा में जीआरपी कांस्टेबल मॉब लिंचिंग केस में बड़ा एक्शनः पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, क्राइम ब्रांच करेगी जांच

क्राइम ब्रांच के डीआईजी बी. गंगाधर ने कहा कि घटना की जांच के लिए 10 अधिकारियों की दो टीमें बनाई गई हैं.

Odisha Mob Lynching
क्राइम ब्रांच की टीम. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 8:57 PM IST

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भुवनेश्वर/नियालीः क्राइम ब्रांच ने रविवार से राजधानी के उप-मंडल बालियांता के बहुचर्चित जीआरपी कांस्टेबल सौम्य रंजन मॉब लिंचिंग मामले की जांच शुरू कर दी है. क्राइम ब्रांच ने इस घटना में दोनों पक्षों के सबूतों के आधार पर बालियांता थाने में दर्ज दो अलग-अलग मामलों की जांच पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है. इसके साथ ही क्राइम ब्रांच ने दो नए अलग मामले भी दर्ज किए हैं.

डीजीपी के निर्देश पर डीएसपी रत्नप्रभा सतपथी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. क्राइम ब्रांच ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया कि यह जांच एसपी अनिरुद्ध राउतराय की सीधी निगरानी में की जाएगी.

दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है. 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और बालियांता थाने के आईआईसी (IIC) का तबादला कर दिया गया है. यह कार्रवाई ड्यूटी में लापरवाही बरतने और घटना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के कारण की गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बालियांता थाने के आईआईसी (IIC) अनिल परिदा का तबादला यूपीडी, पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया है. उनके स्थान पर इंस्पेक्टर रश्मिता बेहरा को बालियांता थाने का नया आईआईसी नियुक्त किया गया है. इसी तरह, एक सब-इंस्पेक्टर, एक एएसआई, एक ओएपीएफ (OAPF) कर्मचारी और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही, दो होमगार्डों को ड्यूटी से हटा दिया गया है.

मृतक जीआरपी कांस्टेबल सौम्य रंजन स्वैन के पिता कैलाश द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर, बालियांता थाने में मामला (नंबर 221/2026) दर्ज किया गया था. इस संबंध में क्राइम ब्रांच में केस नंबर 6/2026 दर्ज किया गया है. इसी तरह, पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाने में एक और मामला (नंबर 220/2026) दर्ज किया गया था और इस संबंध में क्राइम ब्रांच में केस नंबर 7/2026 दर्ज किया गया है.

बालियांता घटना के संबंध में क्राइम ब्रांच के डीआईजी बी. गंगाधर ने कहा कि घटना की जांच के लिए 10 अधिकारियों की दो टीमें बनाई गई हैं. एक टीम बालियांता थाना जाएगी और दूसरी टीम घटनास्थल का दौरा करेगी. जांच में डॉग स्क्वायड के साथ-साथ साइंटिफिक और साइबर टीमों को भी शामिल किया गया है. अब दुष्कर्म, हत्या और पुलिस की लापरवाही के पहलुओं पर जांच की जाएगी. क्राइम ब्रांच डीआईजी ने बताया कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी.

एसपी अनिरुद्ध राउतराय अपनी टीम के साथ बालियांता थाने पहुंचे. उन्होंने थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों से बात की और मामले से जुड़ी जानकारियां जुटाईं. एसपी अनिरुद्ध ने मीडिया को जांच के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कोई सूचना साझा नहीं की जाएगी और पूरी तफ्तीश केवल तथ्यों के आधार पर होगी.

इसी तरह, क्राइम ब्रांच की एक अन्य टीम रामचंद्रपुर काज के पास घटनास्थल पर पहुंची. वहां साइंटिफिक टीम के साथ मिलकर क्राइम ब्रांच ने विभिन्न कोणों से जांच की. गौरतलब है कि बालियांता थाने के अंतर्गत रामचंद्र काज के पास एक युवक की बाइक और युवती के स्कूटर की टक्कर के बाद, स्थानीय लोगों के हमले में सौम्य रंजन स्वैन नामक एक जीआरपी कांस्टेबल की जान चली गई थी. युवती ने कांस्टेबल पर रेप के प्रयास के आरोप लगाये थे.

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