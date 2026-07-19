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कटक में चोरी के शक में नाबालिग के साथ बर्बरता, वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस

पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना की पूरी जानकारी और अपडेट यहां पढ़ें.

Odisha Minor Assaulted
चौलियागंज पुलिस स्टेशन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 5:37 PM IST

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कटक(ओडिशा): चौलियागंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की है. इस घटना में प्रणब साहू नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है. घटना में शामिल अन्य तीन आरोपी फिलहाल फरार हैं.

एसीपी (ACP) सुधांशु भूषण जेना ने कहा, "इस घटना के संबंध में चौलियागंज थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया था. घटना में शामिल मुख्य आरोपी प्रणब साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना में नाबालिग के कुछ परिचित और उसके चाचा का बेटा शामिल हैं. पता चला है कि उन्होंने मोबाइल फोन और ऑटो की बैटरी चोरी करने के शक में नाबालिग की पिटाई की थी."

क्या है घटना

15 जुलाई को चौलियागंज थाना क्षेत्र के थोरियासाही इलाके में कुछ युवकों ने एक नाबालिग के साथ कथित रूप से बेरहमी से मारपीट की. हैरानी की बात यह है कि हमलावरों में उस नाबालिग के अपने सगे चाचा का बेटा भी शामिल था. आरोपियों ने चोरी के संदेह में नाबालिग समेत दो लोगों की पिटाई की थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने पर सामने आया मामला

पिटाई के बाद जब नाबालिग घर लौटा, तो उसने अपने परिवार को घटना की जानकारी नहीं दी. वीडियो वायरल होने के बाद ही परिवार को इस घटना का पता चला. इसके बाद पीड़ित नाबालिग के परिवार ने चौलियागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई. नाबालिग के परिवार ने इस घटना की उचित जांच और न्याय की मांग की है. दूसरी ओर, पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई की जा रही है.

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