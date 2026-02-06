ओडिशा के मर्चेंट नेवी कैडेट सार्थक मलेशियाई जलक्षेत्र में लापता, मां की सरकार से मदद की अपील
मलेशियाई जल क्षेत्र के पास लापता हुए मर्चेंट नेवी कैडेट सार्थक महापात्रा के परिवार ने केंद्र और राज्य सरकार से उन्हें बचाने की अपील की.
Published : February 6, 2026 at 2:59 PM IST
भुवनेश्वर/भद्रक: ओडिशा के भद्रक जिले के 22 साल के मर्चेंट नेवी कैडेट सार्थक महापात्रा, जो 3 फरवरी से मलेशियाई जल क्षेत्र के पास एक मर्चेंट जहाज पर लापता हैं, के परिवार वालों ने केंद्र और राज्य सरकारों से उन्हें ढूंढने और बचाने की अपील की है. सार्थक की मां, रश्मिता साहू ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से तुरंत दखल देने की मांग की है. उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह इस मामले को भारत सरकार के अधिकारियों और इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ उच्च स्तर पर उठाएं ताकि उनके बेटे का पता लगाया जा सके और उसे सुरक्षित बचाया जा सके.
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं (रस्मिता साहू) एक चिंतित मां हूं और तुरंत मदद चाहती हूं. मेरा बेटा कैडेट सार्थक महापात्रा 3 फरवरी 2026 को जहाज M.V. EA जर्सी पर सेलिंग के दौरान लापता हो गया है."
उन्होंने केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से भी राजनयिक और समुद्री कोशिशों को तेज करने की अपील की है.
I (Rasmita Sahoo) am a distressed mother seeking urgent help. My son Cadet Sarthak Mohapatra has gone missing while on board vessel M.V. EA Jersey on 3rd Feb 2026 during sailing. @CMO_Odisha @PMOIndia @dgshipping_IN @angloeasterngrp @MEAIndia @DrSJaishankar @IndianDiplomacy pic.twitter.com/Ei9S8riU27— RASMITA SAHOO (@rasmitasahoo76) February 4, 2026
रश्मिता साहू, जो भुवनेश्वर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर हैं, ने कहा, "मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जिंदा है और किसी मुश्किल हालात में फंस गया है. मैंने पिछली रात उससे फोन पर बात की थी, और वह बिल्कुल ठीक था. मैं ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार से अपने बेटे को वापस लाने का अनुरोध कर रही हूं."
परिवार के सूत्रों के मुताबिक, सार्थक, मर्चेंट वेसल EA जर्सी (M.V. EA Jersey) पर डेक कैडेट है. एंग्लो-ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट इस जहाज का संचालन करती है. सार्थक जुलाई 2025 से जहाज पर थे. परिवार के साथ शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, वह 3 फरवरी, 2026 को लापता हो गए थे, जब जहाज मॉरिशस से सिंगापुर जाते समय बीच समुद्र में था.
परिवार के सदस्यों ने कहा कि सार्थक ने आखिरी बार 2 फरवरी को रात करीब 9 बजे अपनी मां से बात की थी और देर रात तक दूसरे रिश्तेदारों और दोस्तों के संपर्क में था. इन बातचीत के दौरान परेशानी का कोई संकेत नहीं था. जहाज पर रूटीन शेड्यूल के मुताबिक, उसकी ड्यूटी सुबह 4 बजे से 8 बजे तक थी. लेकिन, कंपनी ने कथित तौर पर परिवार को बताया कि सार्थक सुबह करीब 6 बजे अपनी ड्यूटी बीच में छोड़कर अपने केबिन में लौट आया था. उसे आखिरी बार 3 फरवरी को सुबह करीब 6:15 बजे अपने केबिन में जाते हुए देखा गया था. उसके बाद जब उसका पता नहीं चला, तो शिप के मैनेजमेंट ने अधिकारियों को बताया और समुद्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया.
परिवार को एंग्लो-ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी ने बताया है कि मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर (MRCC) मॉरिशस समेत मैरीटाइम अधिकारियों के साथ मिलकर सर्च किया जा रहा है. सार्थक के एक रिश्तेदार ने कहा, "कोई व्यक्ति बीच समुद्र में शिप से कैसे गायब हो सकता है. कंपनी के अधिकारी इस बारे में कोई साफ-साफ नहीं बता सके कि सार्थक कैसे या किन हालात में गायब हुआ."
उन्होंने आगे बताया कि अब तक उनके साथ कोई CCTV फुटेज, लॉग या अन्य सबूत साझा नहीं किए गए हैं, कंपनी का कहना है कि वह "लापता" है और सर्च की कोशिशें जारी हैं.
यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, लड़की को 30 हफ्ते के गर्भ को हटाने की दी अनुमति