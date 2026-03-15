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ओडिशा के मयूरभंज में 'टॉरनेडो' की तबाही: हवा में उड़ी गाड़ियां, 100 से ज्यादा घर तबाह

मुख्यमंत्री मोहन माझी ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने का एलान किया है. साथ ही, उन्होंने घायलों के मुफ्त इलाज के निर्देश भी दिए हैं. प्रशासन ने गांव में राहत कार्य तेज कर दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मयूरभंज (ओडिशा): करंजिया थाना क्षेत्र के किया गांव में एक भयंकर बवंडर (Tornado) ने भारी तबाही मचाई है. इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इस तबाही के बाद इलाके में दहशत फैल गया.

करंजिया ब्लॉक के किया गांव में शाम 4 बजे आए अचानक बवंडर ने मात्र 10-15 मिनट में भारी तबाही मचा दी. तेज हवाओं के कारण 100 से ज्यादा कच्चे घरों की छतें उड़ गईं और कई घर पूरी तरह बर्बाद हो गए. किया गांव के साथ-साथ पानापोशी और अपसिंहसिंघा गांवों में भी ओलावृष्टि और तूफान से काफी नुकसान हुआ है.

तूफान इतना जबरदस्त था कि बिजली के खंभे और बड़े पेड़ उखड़ गए, यहां तक कि सड़क पर चलती गाड़ियां भी हवा में उड़ गईं. कनक गांव में एक ऑटो बवंडर की चपेट में आकर पास के तालाब में जा गिरा और डूब गया.

तूफान के बाद तबाही का मंजर. (ETV Bharat)

दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बचाया और उन्हें करंजिया उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें क्योंझर जिला अस्पताल रेफर किया गया है. उप-जिलाधिकारी कस्तूरी पंडा ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल-चाल लिया.

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