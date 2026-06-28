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ओडिशा: मयूरभंज में डबल मर्डर, घर में मां- बेटी के शव मिलने से सनसनी

ओडिशा के मयूरभंज में डबल मर्डर का मामला सामने आया है. पुलिस सभी दृष्टिकोणों से घटना की जांच शुरू कर दी.

Odisha Double Murder
ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक घर में मां- बेटी के शव मिले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 28, 2026 at 2:21 PM IST

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मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मयूरभंज जिले के महुलडीहा के एक गांव में एक बंद घर में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के शव मिले. घर के अंदर मां और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

शुरुआती जांच में पता चला है कि कथित तौर पर उनका गला रेतकर मारा गया. हत्या के बाद आरोपी फरार है. पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक महिला का पति शनिवार सुबह करीब 10 बजे अपने घर से निकला था. जब वह दोपहर 2 बजे घर लौटा तो देखा कि घर के दरवाजे बंद थे. बार-बार घरवालों को बुलाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया. शक होने पर वह घर की छत से ऊपर चढ़ा तो देखा कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों घर के अंदर मरी हुई पड़ी थी.

पत्नी और बेटी की गर्दन कटी हुई मिली. उसने तुरंत गांव वालों और महुलडीहा पुलिस स्टेशन को भी इसकी जानकारी दी. महिला के पति ने कहा, 'मैं बाहर गया था. जब मैं घर लौटा, तो देखा कि घर में ताला लगा है. मैं सीढ़ियां चढ़कर अंदर गया तो देखा कि मेरी पत्नी और बेटी मृत पड़ी थी. किसी ने उनकी हत्या कर दी.' सूचना मिलने पर रायरंगपुर एएसपी जदुनाथ जेना, करंजिया एसडीपीओ नवकृष्ण नायक, महुलडीहा पुलिस स्टेशन ऑफिसर तुसार नायक और दूसरे पुलिस वाले मौके पर पहुंचे.

घटना की अलग-अलग एंगल से जांच शुरू कर दी गई है और आगे की जांच के लिए बारीपदा से एक साइंटिफिक टीम भी आज मौके पर पहुंच गई. बताया गया है कि साइंटिफिक टीम की जांच के बाद दोनों की बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए करंजिया मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा. इसलिए, दोनों की हत्या किसने और किस वजह से की, यह अभी साफ नहीं है. रायरंगपुर एएसपी जदुनाथ जेना ने कहा, 'कल दोपहर करीब 2 बजे घटना की जानकारी मिलने के बाद हम मौके पर पहुंचे. हमने घटना की जांच शुरू कर दी है.'

आज साइंटिफिक टीम पहुंच गई और आगे की जांच कर रही है. मेहुलडीहा पुलिस स्टेशन में मर्डर का केस दर्ज किया गया है. महिला के पति से आगे पूछताछ की जा रही है. यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि दोनों को किसने, क्यों और किस वजह से मारा. पुलिस का कहना है कि इस मर्डर की घटना से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा.

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