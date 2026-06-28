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ओडिशा: मयूरभंज में डबल मर्डर, घर में मां- बेटी के शव मिलने से सनसनी

मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मयूरभंज जिले के महुलडीहा के एक गांव में एक बंद घर में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के शव मिले. घर के अंदर मां और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

शुरुआती जांच में पता चला है कि कथित तौर पर उनका गला रेतकर मारा गया. हत्या के बाद आरोपी फरार है. पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक महिला का पति शनिवार सुबह करीब 10 बजे अपने घर से निकला था. जब वह दोपहर 2 बजे घर लौटा तो देखा कि घर के दरवाजे बंद थे. बार-बार घरवालों को बुलाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया. शक होने पर वह घर की छत से ऊपर चढ़ा तो देखा कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों घर के अंदर मरी हुई पड़ी थी.

पत्नी और बेटी की गर्दन कटी हुई मिली. उसने तुरंत गांव वालों और महुलडीहा पुलिस स्टेशन को भी इसकी जानकारी दी. महिला के पति ने कहा, 'मैं बाहर गया था. जब मैं घर लौटा, तो देखा कि घर में ताला लगा है. मैं सीढ़ियां चढ़कर अंदर गया तो देखा कि मेरी पत्नी और बेटी मृत पड़ी थी. किसी ने उनकी हत्या कर दी.' सूचना मिलने पर रायरंगपुर एएसपी जदुनाथ जेना, करंजिया एसडीपीओ नवकृष्ण नायक, महुलडीहा पुलिस स्टेशन ऑफिसर तुसार नायक और दूसरे पुलिस वाले मौके पर पहुंचे.