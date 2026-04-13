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ओडिशा: युद्ध के बीच 36 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट में फंसे अशोक दीक्षित ने साझा किया मुश्किल अनुभव

होर्मुज स्ट्रेट से लौटे ओडिशा के मरीन ऑफिसर अशोक दीक्षित ने बताया कि जंग के दौरान समुद्र में जिंदा रहना कितना मुश्किल हो गया था.

Odisha Marine Officer Ashok dixit Recounts Ordeal who stranded in Strait Of Hormuz Amid Iran War
मरीन ऑफिसर अशोक दीक्षित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 7:23 PM IST

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कटक: ओडिशा के मरीन ऑफिसर (मर्चेंट नेवी ऑफिसर) अशोक दीक्षित, जो हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट से लौटे हैं, ने मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच समुद्र में बिताए अपने 36 दिनों के अनुभव के बारे में बताया, जहां मिसाइल के खतरे, नेवी पर रोक और लगातार अलर्ट की वजह से जिंदा रहना मुश्किल हो गया था.

दीक्षित लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) ले जा रहे एक जहाज से भारत लौटते समय समुद्र में फंस गए थे. युद्ध के दौरान समुद्र में जिंदगी मुश्किल थी क्योंकि मिसाइलें उनके जहाज के ऊपर और उसके चारों ओर उड़ रही थीं. अगर जंग शुरू नहीं हुई होती, तो दीक्षित 27 फरवरी को अपने जहाज से भारत पहुंच जाते. दीक्षित ने कहा, "लेकिन सारी योजना बिगड़ गई और हम अपने सामने मिसाइल हमले देख सकते थे. अगर हमारे जहाज पर हमला हुआ होता, तो हम वापस नहीं लौट पाते."

उन्होंने कहा कि जिस दिन उनके जहाज में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी गई, उसके अगले दिन होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया. दीक्षित ने कहा, "समुद्र के बीच में लंगर डालने का फैसला किया गया. दो-चार दिन बाद, स्थिति बर्दाश्त के बाहर हो गई क्योंकि संचार रुक गया."

मरीन ऑफिसर दीक्षित ने कहा कि उनके जहाज पर मौजूद दूसरे लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता खाना और पानी की थी. दीक्षित ने कहा, "एक जहाज में आमतौर पर 15 से 20 दिन का फूड स्टॉक में होता है. हमें नहीं पता था कि युद्ध कब खत्म होगा और होर्मुज स्ट्रेट कब खुलेगा."

उन्होंने कहा कि संचार पर पाबंदियों के बीच, जहाज के क्रू ने जो भी उपलब्ध था, उसी से गुजारा करने की कसम खाई. उन्होंने कहा कि यह सख्त राशनिंग (दुर्लभ संसाधनों, जैसे भोजन या ईंधन) थी ताकि क्रू के पास जरूरी चीजें खत्म न हों.

दीक्षित ने कहा कि पानी बचाना और उसका सही इस्तेमाल करना और भी जरूरी था. उन्होंने कहा कि जहाज पर लगे AC से लगभग 30 से 40 लीटर पानी निकलता था, जिसका इस्तेमाल क्रू बर्तन धोने और दूसरे कामों में करते थे.

दीक्षित उस मुश्किल के सबसे डरावने दिन को याद करते हैं. उन्होंने कहा, "19 मार्च को मिसाइल हमला बहुत डरावना था. उस दिन, सुबह 3 से 4 बजे के बीच, एक मिसाइल हमारे पास आकर गिरी और क्रू को पहली बार एहसास हुआ कि वे आखिरकार घर लौट सकते हैं."

दीक्षित ने कहा कि चारों ओर मिसाइलें उड़ने के बावजूद, किसी भी भारतीय जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ. मरीन ऑफिसर के तौर पर वह मर्चेंट नेवी में अपने पिछले आठ-नौ वर्षों में कभी इतनी मुश्किल में नहीं पड़े थे. दीक्षित ने कहा कि उन्हें और उनके क्रू को भगवान का आशीर्वाद मिला और वे इस मुश्किल से निकालने में कामयाब रहे. उन्होंने चेतावनी दी, "अगर युद्ध जल्द ही नहीं रुका, तो दुनिया बहुत अधिक मंदी में चली जाएगी."

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