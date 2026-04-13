ETV Bharat / bharat

ओडिशा: युद्ध के बीच 36 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट में फंसे अशोक दीक्षित ने साझा किया मुश्किल अनुभव

कटक: ओडिशा के मरीन ऑफिसर (मर्चेंट नेवी ऑफिसर) अशोक दीक्षित, जो हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट से लौटे हैं, ने मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच समुद्र में बिताए अपने 36 दिनों के अनुभव के बारे में बताया, जहां मिसाइल के खतरे, नेवी पर रोक और लगातार अलर्ट की वजह से जिंदा रहना मुश्किल हो गया था.

दीक्षित लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) ले जा रहे एक जहाज से भारत लौटते समय समुद्र में फंस गए थे. युद्ध के दौरान समुद्र में जिंदगी मुश्किल थी क्योंकि मिसाइलें उनके जहाज के ऊपर और उसके चारों ओर उड़ रही थीं. अगर जंग शुरू नहीं हुई होती, तो दीक्षित 27 फरवरी को अपने जहाज से भारत पहुंच जाते. दीक्षित ने कहा, "लेकिन सारी योजना बिगड़ गई और हम अपने सामने मिसाइल हमले देख सकते थे. अगर हमारे जहाज पर हमला हुआ होता, तो हम वापस नहीं लौट पाते."

उन्होंने कहा कि जिस दिन उनके जहाज में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी गई, उसके अगले दिन होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया. दीक्षित ने कहा, "समुद्र के बीच में लंगर डालने का फैसला किया गया. दो-चार दिन बाद, स्थिति बर्दाश्त के बाहर हो गई क्योंकि संचार रुक गया."

मरीन ऑफिसर दीक्षित ने कहा कि उनके जहाज पर मौजूद दूसरे लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता खाना और पानी की थी. दीक्षित ने कहा, "एक जहाज में आमतौर पर 15 से 20 दिन का फूड स्टॉक में होता है. हमें नहीं पता था कि युद्ध कब खत्म होगा और होर्मुज स्ट्रेट कब खुलेगा."

उन्होंने कहा कि संचार पर पाबंदियों के बीच, जहाज के क्रू ने जो भी उपलब्ध था, उसी से गुजारा करने की कसम खाई. उन्होंने कहा कि यह सख्त राशनिंग (दुर्लभ संसाधनों, जैसे भोजन या ईंधन) थी ताकि क्रू के पास जरूरी चीजें खत्म न हों.