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पत्नी के मोबाइल फोन से सिर पर मारने से पति की मौत! पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया सच

बलांगीर जिले के प्रफुल्ल मिश्रा का आरो है कि उनकी बहू ने उनके बेटे के सिर पर मोबाइल फोन से वार किया था.

Odisha Man dies after wife hits head with mobile phone doctor cites liver failure
स्वप्नेश्वर मिश्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 9:03 PM IST

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बलांगीर (ओडिशा): पत्नी द्वारा मोबाइल फोन से पिटाई करने से पति की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. डॉक्टर के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. इस विवादित मामले में आरोप लगाया गया था कि पत्नी ने पति के सिर पर मोबाइल फोन से वार किया, इसलिए पति की मौत हो गई.

अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कुछ और ही आया है. डॉक्टर ने कहा कि संबंधित व्यक्ति की मौत लिवर फेलियर के कारण हुई. डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि उसके सिर पर कोई चोट नहीं थी. हालांकि, मृतक के पिता इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर सके और जांच की मांग की.

बलांगीर जिले के चिमनी भाटी पाड़ा निवासी प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने दो दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बहू ने उनके बेटे स्वप्नेश्वर मिश्रा के सिर पर मोबाइल फोन से वार किया था. उन्होंने इस बारे में 12 जुलाई को स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.

प्रफुल्ल मिश्रा ने मंगलवार को फिर शिकायत में कहा, "मेरे बेटे और मेरी बहू के बीच झगड़ा हुआ था. 21 जून को बहू ने मेरे बेटे के सिर पर मोबाइल फोन से मारा. जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं. बाद में, मैंने उसे इलाज के लिए जिला हेडक्वार्टर अस्पताल में भर्ती कराया. उसके सिर पर पांच टांके लगे. बाद में, 9 जुलाई को उसकी हालत गंभीर हो गई. मैंने उसे फिर से अस्पताल में भर्ती कराया. 12 जुलाई की सुबह उसकी मौत हो गई. मेरे बेटे की मौत इसलिए हुई क्योंकि मेरी बहू ने उसे मोबाइल फोन से मारा था. मैंने इस बारे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. जो भी हो, पुलिस को जांच करनी चाहिए."

दूसरी ओर, भीमा भोई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (BBMCH) के अधीक्षक ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को पहले 9 जुलाई को बलांगीर के जिला हेड अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां से उसे BBMCH में ट्रांसफर कर दिया गया. जब तक वह यहां पहुंचा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. हालांकि, कानून के मुताबिक, उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया. जिसमें उसकी मौत का कारण क्रॉनिक लिवर फेलियर बताया गया है.

डॉक्टर ने यह भी कहा कि मृतक के सिर पर कोई चोट नहीं थी. डॉक्टर ने साफ किया कि उसकी मौत मोबाइल मारने से या सिर में चोट लगने से नहीं हुई.

दूसरी ओर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

भीम भोई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. बररुची दास ने कहा, "स्वप्नेश्वर मिश्रा नाम का एक व्यक्ति 12 तारीख को हमारे पास आया था. उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी. उसे पहले बलांगीर डिस्ट्रिक्ट हेड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और बाद में गंभीर हालत के कारण यहां लाया गया था. नियमों के मुताबिक पोस्टमार्टम किया गया और पुलिस को सूचित किया गया. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, मौत का कारण क्रॉनिक लिवर फेलियर है. शराब या कोई लिवर की बीमारी जिसका इलाज नहीं हुआ हो. उसकी मौत पूरी तरह लिवर फेलियर से हुई. सिर में कोई चोट नहीं थी."

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