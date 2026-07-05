ETV Bharat / bharat

अस्पताल से शव वाहन नहीं मिला, तो बाइक पर पत्नी की लाश ले जाने को मजबूर हुआ लाचार पति

ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है. जानिए, क्या है पूरा मामला. गुरुचरण बाग की रिपोर्ट.

Enter here.. Dead body carried on bike
बाइक पर शव ले जाता युवक. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झारसुगुड़ा (ओडिशा): ग्रामीण इलाकों में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बेहद दुखद तस्वीर सामने आई है. शव वाहन न मिलने के कारण, एक मजबूर पति को अपनी पत्नी के शव को बाइक पर घर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. ऐसी दिल दहला देने वाली घटना झारसुगुड़ा जिले में देखने को मिली है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

झारसुगुड़ा के लाईकेरा ब्लॉक के अंतर्गत भटलाएडा पंचायत के ओडियापाली गांव के रहने वाले नरेश छत्रिया की पत्नी यमुना छत्रिया बीमार हो गईं. जिसके बाद उन्हें शनिवार सुबह मुद्राजोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद असली परेशानी शुरू हुई. मृतक के पति ने बताया कि शव को घर ले जाने के लिए कोई शव वाहन उपलब्ध नहीं था. काफी कोशिशों के बाद भी जब कोई इंतजाम नहीं हो सका, तो नरेश एक पड़ोसी की बाइक पर अपनी पत्नी के शव को लेकर गांव लौट आया. नरेश छत्रिया ने कहा, "मुझे कोई एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं मिला. मैं अपनी पत्नी के शव को बाइक पर घर ले जाने के लिए मजबूर हो गया."

दूसरी तरफ, झारसुगुड़ा के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (CDMO) शक्ति प्रकाश पाढ़ी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "अचानक हुई मौत को देखते हुए डॉक्टर ने परिवार के सदस्यों से पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा था. लेकिन परिवार वालों ने मना कर दिया और एक लिखित सहमति (अंडरटेकिंग) देकर वहां से चले गए."

सीडीएमओ (CDMO) ने यह भी कहा कि वह खुद वहां जाकर मामले की जांच करेंगे. यदि स्वास्थ्य केंद्र का कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

ओडिशा बाइक पर शव
बाइक पर पत्नी का शव लाया
ODISHA HEALTHCARE SYSTEM FAILURE
ODISHA DEAD BODY ON BIKE
DEAD BODY CARRIED ON BIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.