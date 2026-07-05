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अस्पताल से शव वाहन नहीं मिला, तो बाइक पर पत्नी की लाश ले जाने को मजबूर हुआ लाचार पति

झारसुगुड़ा (ओडिशा): ग्रामीण इलाकों में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बेहद दुखद तस्वीर सामने आई है. शव वाहन न मिलने के कारण, एक मजबूर पति को अपनी पत्नी के शव को बाइक पर घर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. ऐसी दिल दहला देने वाली घटना झारसुगुड़ा जिले में देखने को मिली है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

झारसुगुड़ा के लाईकेरा ब्लॉक के अंतर्गत भटलाएडा पंचायत के ओडियापाली गांव के रहने वाले नरेश छत्रिया की पत्नी यमुना छत्रिया बीमार हो गईं. जिसके बाद उन्हें शनिवार सुबह मुद्राजोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद असली परेशानी शुरू हुई. मृतक के पति ने बताया कि शव को घर ले जाने के लिए कोई शव वाहन उपलब्ध नहीं था. काफी कोशिशों के बाद भी जब कोई इंतजाम नहीं हो सका, तो नरेश एक पड़ोसी की बाइक पर अपनी पत्नी के शव को लेकर गांव लौट आया. नरेश छत्रिया ने कहा, "मुझे कोई एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं मिला. मैं अपनी पत्नी के शव को बाइक पर घर ले जाने के लिए मजबूर हो गया."