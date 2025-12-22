Cricket Encyclopedia: 55 साल से लिख रहे टीम इंडिया के सभी मैचों के स्कोर और रिकॉर्ड
कटक निवासी 94 साल के केशव चंद्र दास 55 वर्षों से टीम इंडिया के सभी मैचों के स्कोर और रिकॉर्ड अपनी डायरी में लिखे हैं.
Published : December 22, 2025 at 6:32 PM IST
कटक (ओडिशा): 1970 से 2025 तक, टेस्ट मैच से लेकर IPL तक, कटक के 94 साल के केशव चंद्र दास ने 55 वर्षों तक टीम इंडिया के सभी मैचों के स्कोर और रिकॉर्ड अपनी डायरी में लिखे हैं. क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी 1953 में शुरू हुई. उन्होंने पहले भी खेला है, स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखे हैं, रेडियो पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनी और टेलीविजन पर लाइव ब्रॉडकास्ट देखा. इतना ही नहीं, वह क्रिकेट मैच के रिकॉर्ड खुद लिखते हैं. 1970 से लेकर अब तक, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के खेले गए सभी इंटरनेशनल मैचों का सारा डेटा या 'बॉल टू बॉल' डेटा अपनी डायरी में लिखा है. वह ऐसे क्रिकेट प्रेमी हैं, ऐसे क्रिकेट फैन हैं, जो 7 दशकों से 'जेंटलमैन गेम' के दीवाने हैं.
केशव दास 1970 से क्रिकेट स्कोरबोर्ड लिख रहे हैं. वह यह प्रैक्टिस तब से कर रहे हैं जब मैच का स्कोर जानने का कोई सिस्टम नहीं था. उस समय क्रिकेट मैच की रिपोर्ट सिर्फ रेडियो पर ही सुनी जा सकती थी. वह रेडियो सुनकर ही अपनी डायरी में स्कोर लिखते थे. केशव दास कहते हैं, "उस समय सिर्फ 5 से 6 देशों के बीच क्रिकेट खेला जाता था. वह उस समय विकास अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे. हर दिन जब कोई मैच होता था, तो वह रेडियो अपने साथ ऑफिस ले जाते थे. ऑफिस में सब लोग रेडियो सुनते थे. वह मैच की रिपोर्ट आखिर तक सुनते थे और अपनी डायरी में लिखते थे. जब 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, तो उनका हौसला और भी बढ़ गया."
क्रिकेट को लेकर दीवानगी थी कि केशव दास टीम इंडिया के सभी इंटरनेशनल मैच देखते और मैच की सारी टेक्निकल डिटेल्स भी अपनी डायरी में लिख लेते थे. खासकर इंडिया ने किस स्टेडियम में और किस देश के खिलाफ मैच खेला? किस प्लेयर ने किस मैच में कितने रन बनाए और किसके खिलाफ? किसने कितनी सेंचुरी बनाईं? किस बॉलर ने कितने विकेट लिए? मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया? यहां तक कि किस खिलाड़ी का जर्सी नंबर क्या था? केशव ने यह सारी जानकारी अपनी डायरी में संभाल कर रखी है.
केशव दास के मैच की जानकारी लिखने के पीछे का मकसद काफी दिलचस्प है. वह कहते हैं, "जब भी उन्हें किसी खिलाड़ी के स्कोर के बारे में जानना होता है, तो वह खुद डायरी देखकर रिव्यू कर सकते हैं. आने वाली पीढ़ी को इससे बहुत फायदा हो सकता है. हालांकि अब सारे स्कोर ऑनलाइन उपलब्ध हैं. लेकिन पहले यह सुविधा नहीं थी."
दूसरे राज्यों में भी मैच देखने जाते थे केशव दास
केशव को क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी थी कि वह भारतीय क्रिकेट टीम का मैच देखने के लिए दूसरे राज्यों में भी जाते थे. समय के साथ उन्हें कई खिलाड़ी पसंद आने लगे. उस समय वह अंशुमान गायकवाड़, कपिल देव और सुनील गावस्कर के बहुत बड़े फैन थे. बाद में उन्हें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का खेल बहुत पसंद आया.
केशव ने ईटीवी भारत को बताया कि उस समय सिर्फ टेस्ट मैच ही खेले जाते थे. आपको बहुत सब्र से खेल को सुनना और देखना होता था. लेकिन बाद में वन-डे क्रिकेट आया और अब फटाफट क्रिकेट आ गया है, तो वह इसे भी देखते हैं और हर टी20 मैच का स्कोर लिखते हैं. हालांकि अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, फिर भी मैच देखते ही डायरी की जरूरत पड़ती है.
केशव दास अभी हर मैच की छोटी-छोटी डिटेल्स लिख रहे हैं. अपने ससुर की क्रिकेट के प्रति दीवानगी के बारे में बहू अनीता पाधी ने कहा, "मैं उन्हें 37 साल से देख रही हूं. मेरे ससुर मैच के दौरान खाना-पीना भूल जाते हैं. डे-नाइट मैच के दौरान उन्हें खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है. अगर किसी वजह से वह मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं देख पाते हैं, तो चाहे कितनी भी रात क्यों न हों, वह पहले हाइलाइट्स देखते हैं और मैच की डिटेल्स लिखते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं."
डायरी में IPL मैचों की पूरी डिटेल्स
केशव ने भारत द्वारा खेले गए टेस्ट, वनडे, T20 और IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) क्रिकेट मैचों की पूरी डिटेल्स लिखी हैं. केशव आमतौर पर कटक बाराबती स्टेडियम में खेले जाने वाले ज्यादातर मैच देखते हैं. 9 दिसंबर को कटक में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 मैच खेला गया था. उनका स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का बहुत मन था. लेकिन बीमारी की वजह से वे घर पर ही रहे, टीवी पर मैच देखा और अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा.
क्रिकेट इनसाइक्लोपीडिया:
केशव की डायरी में टीम इंडिया द्वारा अब तक खेले गए सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों की टेक्निकल जानकारी है. उन्हें क्रिकेट इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है. इस लेखन के लिए उन्हें कई अवॉर्ड भी मिले हैं. उन्होंने खास तौर पर क्रिकेट से जुड़े क्विज कॉम्पिटिशन में अवॉर्ड जीते हैं. उनकी बहू अनीता कहती हैं, "उन्होंने अपने ससुर की दी हुई घड़ी उनके पोते को दे दी."
डिमेंशिया यानी याददाश्त में कमी से मिल सकती है राहत: केशव की क्रिकेट मैच के फैक्ट्स लिखने की आदत का उनके पोते और मनोचिकित्सक डॉ. लग्नजीत दास ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा, "उनके दादाजी की इस आदत ने उन्हें बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों से बचाया है. इस उम्र में लोग आमतौर पर बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों और डिमेंशिया से परेशान रहते हैं. कुछ लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता, जबकि कुछ लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं. लेकिन उनके दादाजी, जिन्होंने 94 साल की उम्र में लिखने की प्रैक्टिस की, उन्हें अभी तक यह बीमारी नहीं हुई है." डॉ. लग्नजीत ने सुझाव दिया कि बुज़ुर्गों को यह आदत बनाए रखनी चाहिए.
केशव चंद्र दास ने 1970 से अपनी डायरी में क्रिकेट को लिखना जारी रखा है. उन्होंने कहा कि वह यह कोशिश आखिर तक जारी रखेंगे (जब तक वह लिख सकते हैं). क्रिकेट के लिए उनकी अनोखी आदत, निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है!
यह भी पढ़ें- शादी टूटने के बाद पहले ही मैच में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में हासिल की ये बड़ी उपलब्धि