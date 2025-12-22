ETV Bharat / bharat

Cricket Encyclopedia: 55 साल से लिख रहे टीम इंडिया के सभी मैचों के स्कोर और रिकॉर्ड

कटक (ओडिशा): 1970 से 2025 तक, टेस्ट मैच से लेकर IPL तक, कटक के 94 साल के केशव चंद्र दास ने 55 वर्षों तक टीम इंडिया के सभी मैचों के स्कोर और रिकॉर्ड अपनी डायरी में लिखे हैं. क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी 1953 में शुरू हुई. उन्होंने पहले भी खेला है, स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखे हैं, रेडियो पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनी और टेलीविजन पर लाइव ब्रॉडकास्ट देखा. इतना ही नहीं, वह क्रिकेट मैच के रिकॉर्ड खुद लिखते हैं. 1970 से लेकर अब तक, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के खेले गए सभी इंटरनेशनल मैचों का सारा डेटा या 'बॉल टू बॉल' डेटा अपनी डायरी में लिखा है. वह ऐसे क्रिकेट प्रेमी हैं, ऐसे क्रिकेट फैन हैं, जो 7 दशकों से 'जेंटलमैन गेम' के दीवाने हैं. केशव दास 1970 से क्रिकेट स्कोरबोर्ड लिख रहे हैं. वह यह प्रैक्टिस तब से कर रहे हैं जब मैच का स्कोर जानने का कोई सिस्टम नहीं था. उस समय क्रिकेट मैच की रिपोर्ट सिर्फ रेडियो पर ही सुनी जा सकती थी. वह रेडियो सुनकर ही अपनी डायरी में स्कोर लिखते थे. केशव दास कहते हैं, "उस समय सिर्फ 5 से 6 देशों के बीच क्रिकेट खेला जाता था. वह उस समय विकास अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे. हर दिन जब कोई मैच होता था, तो वह रेडियो अपने साथ ऑफिस ले जाते थे. ऑफिस में सब लोग रेडियो सुनते थे. वह मैच की रिपोर्ट आखिर तक सुनते थे और अपनी डायरी में लिखते थे. जब 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, तो उनका हौसला और भी बढ़ गया." केशव चंद्र दास (ETV Bharat) क्रिकेट को लेकर दीवानगी थी कि केशव दास टीम इंडिया के सभी इंटरनेशनल मैच देखते और मैच की सारी टेक्निकल डिटेल्स भी अपनी डायरी में लिख लेते थे. खासकर इंडिया ने किस स्टेडियम में और किस देश के खिलाफ मैच खेला? किस प्लेयर ने किस मैच में कितने रन बनाए और किसके खिलाफ? किसने कितनी सेंचुरी बनाईं? किस बॉलर ने कितने विकेट लिए? मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया? यहां तक ​​कि किस खिलाड़ी का जर्सी नंबर क्या था? केशव ने यह सारी जानकारी अपनी डायरी में संभाल कर रखी है. केशव दास के मैच की जानकारी लिखने के पीछे का मकसद काफी दिलचस्प है. वह कहते हैं, "जब भी उन्हें किसी खिलाड़ी के स्कोर के बारे में जानना होता है, तो वह खुद डायरी देखकर रिव्यू कर सकते हैं. आने वाली पीढ़ी को इससे बहुत फायदा हो सकता है. हालांकि अब सारे स्कोर ऑनलाइन उपलब्ध हैं. लेकिन पहले यह सुविधा नहीं थी." दूसरे राज्यों में भी मैच देखने जाते थे केशव दास

केशव को क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी थी कि वह भारतीय क्रिकेट टीम का मैच देखने के लिए दूसरे राज्यों में भी जाते थे. समय के साथ उन्हें कई खिलाड़ी पसंद आने लगे. उस समय वह अंशुमान गायकवाड़, कपिल देव और सुनील गावस्कर के बहुत बड़े फैन थे. बाद में उन्हें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का खेल बहुत पसंद आया.