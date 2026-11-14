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ओडिशा में दो नाबालिग लड़कों पर 8 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न का आरोप, कोर्ट के निर्देश पर भेजा गया बाल सुधार गृह

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

केंद्रपाड़ा (ओडिशा): केंद्रपाड़ा जिले के पट्टामुंडई ग्रामीण पुलिस स्टेशन क्षेत्र से आठ साल की एक बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है. पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिग लड़कों को पकड़ा है. उन्हें अदालत में पेश किया गया. अदालत के निर्देश के बाद दोनों लड़कों को बाल सुधार गृह (जुवेनाइल होम) भेज दिया गया है.

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