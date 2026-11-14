ओडिशा में दो नाबालिग लड़कों पर 8 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न का आरोप, कोर्ट के निर्देश पर भेजा गया बाल सुधार गृह
पीड़िता की मां द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के अनुसार, यह घटना 10 नवंबर की दोपहर को हुई थी.
Published : November 14, 2026 at 1:27 PM IST
केंद्रपाड़ा (ओडिशा): केंद्रपाड़ा जिले के पट्टामुंडई ग्रामीण पुलिस स्टेशन क्षेत्र से आठ साल की एक बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है. पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिग लड़कों को पकड़ा है. उन्हें अदालत में पेश किया गया. अदालत के निर्देश के बाद दोनों लड़कों को बाल सुधार गृह (जुवेनाइल होम) भेज दिया गया है.
मां ने दर्ज कराई लिखित शिकायत
पीड़िता की मां द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के अनुसार, यह घटना 10 नवंबर की दोपहर को हुई थी. आठ साल की बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी उसी इलाके के दो नाबालिग लड़के कथित तौर पर किसी बहाने से उसे बहला-फुसलाकर पास के एक सुनसान मशीन रूम में ले गए. वहां उन्होंने कथित तौर पर बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया.
इस बीच, काफी देर तक अपनी बेटी के न मिलने पर मां घबरा गईं और उन्होंने गांव में अलग-अलग जगहों पर उसकी तलाश शुरू की. आखिरकार, उन्होंने बच्ची को उन दोनों नाबालिग लड़कों के साथ उस सुनसान मशीन रूम के अंदर पाया. घर लौटने के बाद बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया.
12 नवंबर को पीड़िता की मां ने पट्टामुंडई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई गई है.
क्या कहती है पुलिस
पट्टामुंडई ग्रामीण पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक (IIC) प्रदीप कुमार कानूनगो के अनुसार, इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 4(2)/6 के तहत केस दर्ज किया गया है. जांच के बाद दोनों नाबालिग लड़कों को अदालत में पेश किया गया और कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया. पुलिस ने कहा है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है.
अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है केंद्रपाड़ा!
इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा और नाबालिगों में बढ़ती कथित आपराधिक प्रवृत्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हालात पर चिंता जताते हुए स्थानीय पत्रकार चित्तरंजन दास ने कहा, "केंद्रपाड़ा जिले में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. शाम के समय हाईवे पर अपराधी लोगों को बंदूक दिखाकर लूटपाट कर रहे हैं. पुलिस स्थिति को काबू में करने में नाकाम साबित हो रही है." वकील बिधुभूषण महापात्र ने पुलिस पर शिथिल होने का आरोप लगाया.
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