मां-बाप 'अनपढ़', पर पांचों बच्चे बन गए डॉक्टर...पूरे इलाके में चर्चा
मां-बाप ने कहा, 'गरीबी मेरे भविष्य का फैसला नहीं करेगी, कुछ भी हो जाए, बच्चों को पढ़ाकर दम लूंगा.'
Published : September 17, 2026 at 1:11 PM IST
फूलबनी (कंधमाल) : बुरसी प्रधान ने सिर्फ दूसरी क्लास तक पढ़ाई की, जबकि उनकी पत्नी अनुसूया को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला. ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा ? क्या वे कभी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे? संभवतः इसका जवाब नकारात्मक मिलेगा. लेकिन ठहरिए, इसका जवाब ना नहीं, बल्कि हां में है. जी हां, उनके पांच बच्चे हैं और आज की तारीख में सभी बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं. आपको यह जानकर और भी अधिक हैरानी होगी कि ये आदिवासी परिवार से आते हैं. इन बच्चों ने अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया. पूरे इलाके में इनकी चर्चा हो रही है.
सबसे बड़े बच्चे ने एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर ली है. दूसरा बच्चा मेडिकल की पढ़ाई के दूसरे साल में है और तीन छोटे भाइयों ने इसी साल दाखिला लिया है. यह कहानी ओडिशा के कंधमाल जिले के एक दूर-दराज गांव की है. कामयाबी की इस अनोखी कहानी ने एक नई मिसाल कायम की है.
एक गरीब आदिवासी जोड़े, बुरसी और अनुसूया ने मुश्किल आर्थिक हालात के बावजूद अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलाने का पक्का इरादा किया और अपने पांचों बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजने में कामयाब रहे.डारिंगबाड़ी ब्लॉक के सिकाबाड़ी गांव के रहने वाले ये पांचों भाई-बहन गरीबी, सीमित संसाधनों और अनगिनत मुश्किलों भरे सफर की चुनौतियों को पार करने में सफल रहे हैं. उनकी कामयाबी न सिर्फ उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए गर्व की बात बन गई है.
इन बच्चों के माता-पिता ने कहा, "हम शिक्षा से वंचित रह गए, लेकिन हमने इसकी ताकत को समझा. जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो गई हो, हमने कभी भी आर्थिक तंगी को अपने बच्चों की पढ़ाई में रुकावट नहीं बनने दिया."
सबसे बड़े बेटे, बिभीषण प्रधान ने कोरापुट के शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से एमबीबीएस कोर्स पूरा किया और ऐसा करने वाले वे परिवार के पहले सदस्य थे. वे अब उसी संस्थान में इंटर्नशिप कर रहे हैं. उनकी कामयाबी ने उनके छोटे भाई-बहनों के लिए एक नया रास्ता खोला. मोनालीसा प्रधान ने उनके नक्शेकदम पर चलते हुए उसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के दूसरे साल में दाखिला लिया है.
परिवार के पास अब जश्न मनाने के लिए तीन और वजहें हैं. परिवार के तीन छोटे सदस्यों - एसारिया प्रधान, सुनेमी प्रधान और मीनाक्षी प्रधान - ने इस साल नीट परीक्षा पास की और क्रमशः कालाहांडी, बलांगीर और कोरापुट के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लिया. तीनों ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी है, जिससे परिवार में डॉक्टर बनने की चाह रखने वालों की संख्या पांच हो गई है.
इस कामयाबी के पीछे माता-पिता का सालों का त्याग, बच्चों की लगातार मेहनत और यह पक्का यकीन है कि गरीबी उनके भविष्य का फैसला नहीं करेगी.लेकिन परिवार की खुशी के साथ-साथ एक फिक्र भी है. एक ही समय में तीन बच्चों की मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने से, बुरसी और अनुसूया को चिंता है कि वे इसका खर्च कैसे उठाएंगे.
अनुसूया कहती हैं, "मुझे चिंता है कि हम सभी बच्चों की आर्थिक जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे. लेकिन हम उनके सपनों को हकीकत बनने से पहले खत्म नहीं होने देंगे."भाई-बहनों के इस सफर ने सिकबाड़ी गांव को कंधमाल के उम्मीदों वाले नक्शे पर ला खड़ा किया है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उसी हिम्मत, त्याग और शायद समय पर मिलने वाली मदद की जरूरत होगी, जो उन्हें यहां तक ले आई है.
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