ओडिशा: जाजपुर की महिला कांस्टेबल बाली जमुड़ा ने ऑर्गन डोनेशन से एक व्यक्ति की बचाई जान
बाली जमुड़ा के परिवार के फैसले के मुताबिक खास एक्ट के तहत कांस्टेबल का लिवर डोनेट किया गया. ज्ञान रंजन ओझा की रिपोर्ट...
Published : May 14, 2026 at 1:30 PM IST
जाजपुर: जब वह जिंदा थी तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में जनता की सेवा की. जाजपुर जिले के सुकिंदा ब्लॉक के बहाली गांव की 40 साल की महिला पुलिस कांस्टेबल बाली जामुदा अपनी मौत के बाद अपने ऑर्गन डोनेट करके अमर हो गई.
उनका लिवर एक व्यक्ति के शरीर में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया. इस बीच गांव वालों ने ऑर्गन डोनेट करने वाली बाली जामुदा को बुधवार को उनके पैतृक गांव में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आंसू भरी विदाई दी.
बाली जामुड़ा जाजपुर रिजर्व पुलिस में महिला कांस्टेबल के तौर पर काम कर रही थी. ब्रेन स्ट्रोक से उनकी मौत के बाद उन्होंने अपना लिवर डोनेट करके एक कीमती जान बचाई. थोटा एक्ट के मुताबिक 12 मई को उनका लिवर एक व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया. होम डिपार्टमेंट के मुताबिक इस वजह से उस व्यक्ति को नई ज़िंदगी मिली है. राज्य सरकार ने मृतक कांस्टेबल के ऐसे योगदान को सम्मान देने के निर्देश जारी किए.
कल (13 मई) सुकिंदा ब्लॉक कलिंगनगर के बहाली गांव में एसपी की देखरेख में अंतिम संस्कार किया गया. इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंबर कुमार कर के निर्देश पर डिपार्टमेंट ने मृतक महिला कांस्टेबल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इस बीच एडिशनल एसपी सीताकांत कानूनगो ने मृतक महिला कांस्टेबल के इतने बड़े काम पर रिएक्शन दिया.
उन्होंने कहा, 'मृतक बाली जामुदा 2013 से जाजपुर जिले में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रही थी. 9 मई को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें पास के हॉस्पिटल और बाद में जाजपुर मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.
क्योंकि वह वहां ठीक नहीं हुई इसलिए उन्हें आगे के इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. वहां उनकी मौत हो गई.' एडिशनल एसपी ने आगे कहा, 'उनके परिवार के फैसले के अनुसार उनके ऑर्गन डोनेट किए गए. यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. बाली जामुदा के ऑर्गन डोनेट करने एक जान बच पायी.
गांव में उन्हें पूरे सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां मौजूद थे और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. आज पुलिस डिपार्टमेंट को उन पर गर्व है और दूसरों को भी उन पर गर्व है.