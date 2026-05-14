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ओडिशा: जाजपुर की महिला कांस्टेबल बाली जमुड़ा ने ऑर्गन डोनेशन से एक व्यक्ति की बचाई जान

ओडिशा की महिला कांस्टेबल ने ऑर्गन डोनेशन से एक व्यक्ति की बचाई जान ( ETV Bharat )

जाजपुर: जब वह जिंदा थी तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में जनता की सेवा की. जाजपुर जिले के सुकिंदा ब्लॉक के बहाली गांव की 40 साल की महिला पुलिस कांस्टेबल बाली जामुदा अपनी मौत के बाद अपने ऑर्गन डोनेट करके अमर हो गई.

उनका लिवर एक व्यक्ति के शरीर में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया. इस बीच गांव वालों ने ऑर्गन डोनेट करने वाली बाली जामुदा को बुधवार को उनके पैतृक गांव में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आंसू भरी विदाई दी.

बाली जामुड़ा जाजपुर रिजर्व पुलिस में महिला कांस्टेबल के तौर पर काम कर रही थी. ब्रेन स्ट्रोक से उनकी मौत के बाद उन्होंने अपना लिवर डोनेट करके एक कीमती जान बचाई. थोटा एक्ट के मुताबिक 12 मई को उनका लिवर एक व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया. होम डिपार्टमेंट के मुताबिक इस वजह से उस व्यक्ति को नई ज़िंदगी मिली है. राज्य सरकार ने मृतक कांस्टेबल के ऐसे योगदान को सम्मान देने के निर्देश जारी किए.

कल (13 मई) सुकिंदा ब्लॉक कलिंगनगर के बहाली गांव में एसपी की देखरेख में अंतिम संस्कार किया गया. इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंबर कुमार कर के निर्देश पर डिपार्टमेंट ने मृतक महिला कांस्टेबल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इस बीच एडिशनल एसपी सीताकांत कानूनगो ने मृतक महिला कांस्टेबल के इतने बड़े काम पर रिएक्शन दिया.