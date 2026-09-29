ओडिशा: भारतीय तटरक्षक बल ने पारादीप तट के पास विदेशी केमिकल टैंकर को पलटने से बचाया
अधिकारियों ने बताया कि रियल-टाइम एरियल सर्विलांस के लिए भुवनेश्वर से एक आईसीजी डोर्नियर एयरक्राफ्ट भी लॉन्च किया गया.
Published : September 29, 2026 at 1:20 PM IST
भुवनेश्वर: भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने सोमवार को ओडिशा में पारादीप से करीब 37 नॉटिकल मील पूरब-दक्षिण-पूर्व में एक मुश्किल में फंसे विदेशी केमिकल टैंकर को बचाया.
अधिकारी ने बताया कि बेलीज के झंडे वाला एमटी सीगल-9 ने 27 सितंबर को सुबह करीब 7.30 बजे एक अर्जेंट डिस्ट्रेस कॉल जारी किया. ये कॉल तब किया जब उसका मेन इंजन फेल हो गया और उसके टैंक में तेजी से पानी भर गया. इससे जहाज खतरनाक तरीके से झुक गया. टैंकर में 23 क्रू मेंबर के साथ 9,000 मीट्रिक टन पाम ऑयल था.
भारतीय तटरक्षक बल के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर कमांडेंट अमित उनियाल ने कहा, 'तेजी से जवाब देते हुए भारतीय तटरक्षक बल विश्वस्त को तुरंत मौके पर भेजा गया. ऑपरेशनल तैयारी दिखाते हुए एक स्पेशलिस्ट भारतीय तटरक्षक बल डैमेज कंट्रोल टीम मुश्किल हालात में अस्थिर जहाज पर चढ़ गई.
सबमर्सिबल डी-फ्लडिंग पंप और एडवांस्ड डैमेज-कंट्रोल इक्विपमेंट लगाकर टीम ने तेजी से लीकेज को रोका. दो डैमेज पानी की पाइपलाइनों को खाली किया और तीसरी टूटी हुई लाइन को ठीक किया.'
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए तटरक्षक बल ने एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल (PCV) और एक अतिरिक्त ऑफशोर पेट्रोल वेसल (OPV) को भी उस जगह पर भेजा ताकि पॉल्यूशन पर बेहतर तरीके से काबू पाया जा सके और चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग की जा सके. उन्होंने आगे कहा कि तटरक्षक बल विश्वस्त की स्पेशल टीम और जहाज के क्रू के बीच तालमेल से कार्गो ट्रांसफर और डी-फ्लडिंग ऑपरेशन एक साथ किए गए. इससे टैंकर स्थिर हो गया और पलटने का खतरा खत्म हो गया.
रियल-टाइम एरियल सर्विलांस के लिए भुवनेश्वर से एक तटरक्षक बल डोर्नियर एयरक्राफ्ट भी लॉन्च किया गया. उनियाल ने कहा कि रविवार को जहाज के पास पाम-ऑयल की हल्की सी चमक देखी गई थी, जो सोमवार को हवाई उड़ानों के दौरान पूरी तरह से गायब हो गई.
उन्होंने कहा कि समुद्री इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए सख्त पॉल्यूशन-रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल लागू हैं. इसके बाद पारादीप पोर्ट अथॉरिटी का टग डॉल्फिन स्टेबल हुए एमटी सीगल 9 को खींचकर पारादीप के पास एंकरेज एरिया की ओर ले गया. तटरक्षक बल विश्वस्त की टेक्निकल टीम की मदद से मेन इंजन की मरम्मत का काम चल रहा है.