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ओडिशा: भारतीय तटरक्षक बल ने पारादीप तट के पास विदेशी केमिकल टैंकर को पलटने से बचाया

ओडिशा में पारादीप तट के पास भारतीय तटरक्षक बल ने विदेशी केमिकल टैंकर को पलटने से बचाया ( ICG )

भुवनेश्वर: भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने सोमवार को ओडिशा में पारादीप से करीब 37 नॉटिकल मील पूरब-दक्षिण-पूर्व में एक मुश्किल में फंसे विदेशी केमिकल टैंकर को बचाया.

अधिकारी ने बताया कि बेलीज के झंडे वाला एमटी सीगल-9 ने 27 सितंबर को सुबह करीब 7.30 बजे एक अर्जेंट डिस्ट्रेस कॉल जारी किया. ये कॉल तब किया जब उसका मेन इंजन फेल हो गया और उसके टैंक में तेजी से पानी भर गया. इससे जहाज खतरनाक तरीके से झुक गया. टैंकर में 23 क्रू मेंबर के साथ 9,000 मीट्रिक टन पाम ऑयल था. भारतीय तटरक्षक बल के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर कमांडेंट अमित उनियाल ने कहा, 'तेजी से जवाब देते हुए भारतीय तटरक्षक बल विश्वस्त को तुरंत मौके पर भेजा गया. ऑपरेशनल तैयारी दिखाते हुए एक स्पेशलिस्ट भारतीय तटरक्षक बल डैमेज कंट्रोल टीम मुश्किल हालात में अस्थिर जहाज पर चढ़ गई. सबमर्सिबल डी-फ्लडिंग पंप और एडवांस्ड डैमेज-कंट्रोल इक्विपमेंट लगाकर टीम ने तेजी से लीकेज को रोका. दो डैमेज पानी की पाइपलाइनों को खाली किया और तीसरी टूटी हुई लाइन को ठीक किया.'