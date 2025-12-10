ETV Bharat / bharat

बटर रबड़ी, केसर और कश्मीरी चाय की भी काफी डिमांड, ओडिशा में चाय प्रेमियों की लंबी कतारें

भुवनेश्वर: दोपहर की चाय. ​​ढेर सारी बातें... आत्मीयता बढ़ाती हैं. वहीं चाहे बारिश हो या सर्दी... कप में ताजी चाय मिलते ही दिन भर की थकान दूर हो जाती है. सर्दियों की सुबह गरमागरम चाय का आनंद कुछ अलग ही होता है. गांव से लेकर शहर तक, चाय हर जगह पसंद की जाती है. सर्दियों की सुबह हाथ में गरमागरम चाय का कप मन को तरोताज़ा कर देता है. दिन उत्साह से भरा होता है. तब चाय प्रेमियों को चाय का असली महत्व समझ आता है. चाय का नाम सुनते ही दिल भर आता है. इसीलिए राजधानी में चाय प्रेमियों की भीड़ राम भाई के चाय के स्टॉल पर उमड़ पड़ती है. यहां तरह-तरह की खास चाय मिलती हैं.

200 प्रकार की चाय ग्राहकों को करती हैं आकर्षित

सुबह के समय सबसे ज्यादा भीड़ वाली चाय की दुकान राम भाई की है. यहां सुबह से शाम तक चाय प्रेमियों की लंबी कतार लगी रहती है. राम भाई चाय की किस्मों के उस्ताद हैं. उनकी दुकान में करीब 190 तरह की चाय मिलती है. कीमतें 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हैं.

हालांकि, चाय की मात्रा भी कीमत के हिसाब से काफी अच्छी है. ज्यादातर ग्राहक युवा हैं. राम भाई का लक्ष्य आने वाले दिनों में चाय की और भी किस्में उपलब्ध कराना है. वहीं दूसरी ओर, ग्राहक राम भाई की चाय के स्वाद की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कीमतें वाजिब हैं.

राम भाई कौन हैं?

भुवनेश्वर में चाय पीने की याद आते ही राम भाई की खास चाय याद आ जाती है. राम भाई का असली नाम कामदेव प्रधान है. उनकी उम्र 45 वर्ष है. मैट्रिक परीक्षा में असफल होने के बाद राम भाई गांव में बेरोजगार हो गए थे. तब उनके बड़े भाई उन्हें भुवनेश्वर ले आए. भुवनेश्वर आकर राम भाई ने सबसे पहले फलों की दुकान खोली. लेकिन घाटे के कारण उन्होंने दुकान बंद कर दी और कलकत्ता चले गए. कलकत्ता से लौटने के बाद उन्होंने एसआईआरपीएफ चौक के पास मात्र 5,000 रुपये में एक चाय की दुकान खोली. उन्होंने 2003 में चाय की दुकान शुरू की थी. हालांकि, 2010 से राम भाई ने अलग-अलग तरह की चाय परोसना शुरू कर दिया है. राम भाई की चाय की दुकान में नींबू चाय, हेयर टी और दूध वाली चाय की सबसे ज्यादा मांग है. खासकर शाम के समय उनकी दुकान पर बूढ़े से लेकर जवान तक सभी उम्र के लोगों की भीड़ लगी रहती है.

एक छोटे से गांव से लेकर राजधानी में चाय व्यापारी बनने तक

राम भाई का घर कटक जिले के बांकी इलाके में है. वे एक छोटे परिवार से आते हैं. उन्होंने इस तरह की खास चाय बनाने की कला बाहर से सीखी है. उन्होंने हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में चाय बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और कई प्रकार की चाय बनाने की कला में निपुण हैं. राम भाई के स्टॉल पर नींबू चाय और केसर चाय की खूब मांग है. इसके अलावा, वे स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार के आयुर्वेदिक पेय भी तैयार करते हैं.