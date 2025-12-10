बटर रबड़ी, केसर और कश्मीरी चाय की भी काफी डिमांड, ओडिशा में चाय प्रेमियों की लंबी कतारें
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की मशहूर राम भाई की चाय की दुकान चाय प्रेमियों के लिए एक खास जगह है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...
Published : December 10, 2025 at 4:29 PM IST
भुवनेश्वर: दोपहर की चाय. ढेर सारी बातें... आत्मीयता बढ़ाती हैं. वहीं चाहे बारिश हो या सर्दी... कप में ताजी चाय मिलते ही दिन भर की थकान दूर हो जाती है. सर्दियों की सुबह गरमागरम चाय का आनंद कुछ अलग ही होता है. गांव से लेकर शहर तक, चाय हर जगह पसंद की जाती है. सर्दियों की सुबह हाथ में गरमागरम चाय का कप मन को तरोताज़ा कर देता है. दिन उत्साह से भरा होता है. तब चाय प्रेमियों को चाय का असली महत्व समझ आता है. चाय का नाम सुनते ही दिल भर आता है. इसीलिए राजधानी में चाय प्रेमियों की भीड़ राम भाई के चाय के स्टॉल पर उमड़ पड़ती है. यहां तरह-तरह की खास चाय मिलती हैं.
200 प्रकार की चाय ग्राहकों को करती हैं आकर्षित
सुबह के समय सबसे ज्यादा भीड़ वाली चाय की दुकान राम भाई की है. यहां सुबह से शाम तक चाय प्रेमियों की लंबी कतार लगी रहती है. राम भाई चाय की किस्मों के उस्ताद हैं. उनकी दुकान में करीब 190 तरह की चाय मिलती है. कीमतें 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हैं.
हालांकि, चाय की मात्रा भी कीमत के हिसाब से काफी अच्छी है. ज्यादातर ग्राहक युवा हैं. राम भाई का लक्ष्य आने वाले दिनों में चाय की और भी किस्में उपलब्ध कराना है. वहीं दूसरी ओर, ग्राहक राम भाई की चाय के स्वाद की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कीमतें वाजिब हैं.
राम भाई कौन हैं?
भुवनेश्वर में चाय पीने की याद आते ही राम भाई की खास चाय याद आ जाती है. राम भाई का असली नाम कामदेव प्रधान है. उनकी उम्र 45 वर्ष है. मैट्रिक परीक्षा में असफल होने के बाद राम भाई गांव में बेरोजगार हो गए थे. तब उनके बड़े भाई उन्हें भुवनेश्वर ले आए. भुवनेश्वर आकर राम भाई ने सबसे पहले फलों की दुकान खोली. लेकिन घाटे के कारण उन्होंने दुकान बंद कर दी और कलकत्ता चले गए. कलकत्ता से लौटने के बाद उन्होंने एसआईआरपीएफ चौक के पास मात्र 5,000 रुपये में एक चाय की दुकान खोली. उन्होंने 2003 में चाय की दुकान शुरू की थी. हालांकि, 2010 से राम भाई ने अलग-अलग तरह की चाय परोसना शुरू कर दिया है. राम भाई की चाय की दुकान में नींबू चाय, हेयर टी और दूध वाली चाय की सबसे ज्यादा मांग है. खासकर शाम के समय उनकी दुकान पर बूढ़े से लेकर जवान तक सभी उम्र के लोगों की भीड़ लगी रहती है.
एक छोटे से गांव से लेकर राजधानी में चाय व्यापारी बनने तक
राम भाई का घर कटक जिले के बांकी इलाके में है. वे एक छोटे परिवार से आते हैं. उन्होंने इस तरह की खास चाय बनाने की कला बाहर से सीखी है. उन्होंने हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में चाय बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और कई प्रकार की चाय बनाने की कला में निपुण हैं. राम भाई के स्टॉल पर नींबू चाय और केसर चाय की खूब मांग है. इसके अलावा, वे स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार के आयुर्वेदिक पेय भी तैयार करते हैं.
यहां चाय पीने का अनुभव अलग : वंदिता
इस बारे में चाय की शौकीन वंदिता ने कहा, 'मैं हमेशा राम भाई की चाय की दुकान पर चाय पीने आती हूं. चाय बहुत स्वादिष्ट होती है. मैंने भुवनेश्वर में कई जगहों पर चाय पी है. लेकिन यहां चाय पीने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है. यहां सबकी पसंदीदा चाय मिलती है. मेरी दोस्त को ताज महल चाय और अदरक वाली चाय पसंद है, कश्मीरी चाय तो उसे और भी ज्यादा पसंद है. सर्दियों में गर्म चाय पीने से मन को पूरी तरह से सुकून मिलता है.'
इसी बीच, एक अन्य चाय प्रेमी, धुलमय साहू ने कहा, "मैंने कभी चाय नहीं पी थी, लेकिन आज मैंने एक विशेष मलाई चाय पी. यह बहुत अच्छी थी."
एक कप चाय पी लो... चाहे कीमत कुछ भी हो
इसी बीच, चाय के एक खास विक्रेता राम भाई ने बताया, "मैंने 2000 रुपये में चाय की दुकान खोली है. मेरा भाई आज मुझे भुवनेश्वर से यहां लाया है. फिलहाल यहां 200 तरह की चाय उपलब्ध हैं. पहले चाय बहुत सस्ती थी, लेकिन अब थोड़ी बढ़ गई है. हालांकि, यहां 10 रुपये से लेकर 150 रुपये से अधिक कीमत तक की चाय मिलती हैं. चाय प्रेमियों के लिए नींबू चाय, हर्बल चाय, काढ़ा चाय आदि उपलब्ध हैं. इसके साथ ही दूध वाली चाय में मसाला चाय, इलायची चाय, बादाम चाय आदि भी हैं. इसके अलावा, बटर रबड़ी, केसर और कश्मीरी चाय की भी खूब मांग है."
इसलिए, रामभाई के लिए लोगों का प्यार ही सब कुछ है. वह चाय के लिए ग्राहकों से कभी भी अत्यधिक पैसे नहीं मांगते, लेकिन ग्राहकों की खुशी देखकर उन्हें भी हमेशा खुशी होती है. रामभाई प्रतिदिन 1000 से अधिक कप चाय बेचते हैं.
रामभाई की दुकान पर मिलने वाली विभिन्न प्रकार की चाय
- ब्लैक कॉकटेल आइस टी
- फ्रूटी चाय
- नीबू चाय
- एक्स्ट्रा पावर टी
- बालों का प्रकार
- काली चाय
- गैरकानूनी
- अंग्रेजी टी
- सफेद चाय
- नीली चाय
- मलय चाय
- लैवेंडर चाय
- ग्लोरी टी
- चिली ब्लैक टी
- बबूने के फूल की चाय
- उपस्थिति टी
- नारियल चाय
- हरी चाय
- हरी हर्बल चाय
- तुलसी की चाय
- आमला टी.
- अतिरिक्त चाय
- बादाम की चाय
इसके अलावा, राम भाई देश और विदेश के विभिन्न प्रकार की चाय भी तैयार करते हैं.
राम भाई की राज्य के बाहर भी डिमांड
राम भाई चाय की विभिन्न किस्मों की खोज में कई राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं. उन्होंने राज्य से बाहर जाकर प्रशिक्षण भी लिया है. वे अपनी चाय की दुकान से बेहद खुश हैं. राम भाई कहते हैं कि वे चाय की दुकान चलाकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं. उनकी कमाई पहले से कहीं अधिक है. लोगों को मेरी चाय बहुत पसंद आ रही है... मैं इससे बेहद प्रसन्न हूं.